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«Среднерусская возвышенность»: «Земляне»

«Среднерусская возвышенность»: «Земляне»

Этот коллектив внес неоценимый вклад в развитие рок-музыки в нашей стране. Именно с него начинается этот музыкальный жанр в России. И это не преувеличение.

«Трава у дома», «Красный конь», «Каскадеры», «Прости, Земля», «Поверь в мечту» — признанные шлягеры, которые знают миллионы слушателей. Сегодня коллектив также востребован, как и много лет назад, его песни становятся украшением любого концерта.

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
5 августа 2018, воскресенье
15:00
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