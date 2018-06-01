«Среднерусская возвышенность»: «Земляне»

Этот коллектив внес неоценимый вклад в развитие рок-музыки в нашей стране. Именно с него начинается этот музыкальный жанр в России. И это не преувеличение.

«Трава у дома», «Красный конь», «Каскадеры», «Прости, Земля», «Поверь в мечту» — признанные шлягеры, которые знают миллионы слушателей. Сегодня коллектив также востребован, как и много лет назад, его песни становятся украшением любого концерта.