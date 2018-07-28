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Кристофер Робин

Кристофер Робин

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 02.08.2018
 
Режиссер:
Марк Форстер
  
Актеры:
Юэн МакГрегор, Хейли Этвелл, Крис О’Дауд, Тоби Джонс, Джим Каммингс, Питер Капальди, Брэд Гэррет, Марк Гейтисс, Кэти Кармайкл, Софи Оконедо
  
Жанр:
приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
104 мин
  

В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства — медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.

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Сегодня
09:00 Октябрь
10:00 Азимут (Богородицк)
10:05 Алмаз Синема
10:20 Киносити
11:05 Октябрь
12:05 Алмаз Синема
12:20 Синема Стар
12:30 Киносити
13:10 Октябрь
14:05 Алмаз Синема
14:40 Азимут (Богородицк)
14:40 Киносити
15:10 Синема Стар
16:50 Киносити
16:50 Октябрь
17:10 Алмаз Синема
17:40 Синема Стар
19:00 Октябрь
19:00 Киносити
19:10 Алмаз Синема
19:20 Азимут (Богородицк)
20:20 Синема Стар
21:10 Киносити
21:10 Алмаз Синема
23:20 Киносити
Завтра
09:00 Октябрь
10:00 Азимут (Богородицк)
10:05 Алмаз Синема
10:20 Киносити
11:05 Октябрь
12:05 Алмаз Синема
12:20 Синема Стар
12:30 Киносити
13:10 Октябрь
14:05 Алмаз Синема
14:40 Азимут (Богородицк)
14:40 Киносити
15:10 Синема Стар
16:50 Октябрь
16:50 Киносити
17:10 Алмаз Синема
17:40 Синема Стар
19:00 Октябрь
19:00 Киносити
19:10 Алмаз Синема
19:20 Азимут (Богородицк)
20:20 Синема Стар
21:10 Алмаз Синема
21:10 Киносити
23:20 Киносити
4 августа, суббота
09:00 Октябрь
10:00 Азимут (Богородицк)
10:20 Киносити
11:05 Октябрь
12:20 Синема Стар
12:30 Киносити
13:10 Октябрь
14:40 Азимут (Богородицк)
14:40 Киносити
15:10 Синема Стар
16:50 Октябрь
16:50 Киносити
17:40 Синема Стар
19:00 Октябрь
19:00 Киносити
19:20 Азимут (Богородицк)
20:20 Синема Стар
21:10 Киносити
23:20 Киносити
01:45 Киносити
5 августа, воскресенье
09:00 Октябрь
10:00 Азимут (Богородицк)
10:20 Киносити
11:05 Октябрь
12:20 Синема Стар
12:30 Киносити
13:10 Октябрь
14:40 Азимут (Богородицк)
14:40 Киносити
15:10 Синема Стар
16:50 Октябрь
16:50 Киносити
17:40 Синема Стар
19:00 Октябрь
19:00 Киносити
19:20 Азимут (Богородицк)
20:20 Синема Стар
21:10 Киносити
23:20 Киносити
01:45 Киносити
6 августа, понедельник
09:00 Октябрь
10:00 Азимут (Богородицк)
10:20 Киносити
11:05 Октябрь
12:20 Синема Стар
12:30 Киносити
13:10 Октябрь
14:40 Азимут (Богородицк)
14:40 Киносити
15:10 Синема Стар
16:50 Октябрь
16:50 Киносити
17:40 Синема Стар
19:00 Октябрь
19:00 Киносити
19:20 Азимут (Богородицк)
20:20 Синема Стар
21:10 Киносити
23:20 Киносити
7 августа, вторник
09:00 Октябрь
10:00 Азимут (Богородицк)
10:20 Киносити
11:05 Октябрь
12:20 Синема Стар
12:30 Киносити
13:10 Октябрь
14:40 Азимут (Богородицк)
14:40 Киносити
15:10 Синема Стар
16:50 Октябрь
16:50 Киносити
17:40 Синема Стар
19:00 Октябрь
19:00 Киносити
19:20 Азимут (Богородицк)
20:20 Синема Стар
21:10 Киносити
23:20 Киносити
8 августа, среда
09:00 Октябрь
10:00 Азимут (Богородицк)
10:20 Киносити
11:05 Октябрь
12:20 Синема Стар
12:30 Киносити
13:10 Октябрь
14:40 Азимут (Богородицк)
14:40 Киносити
15:10 Синема Стар
16:50 Октябрь
16:50 Киносити
17:40 Синема Стар
19:00 Октябрь
19:00 Киносити
19:20 Азимут (Богородицк)
20:20 Синема Стар
21:10 Киносити
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