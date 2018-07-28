Кристофер Робин
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 02.08.2018
Режиссер:
Марк Форстер
Актеры:
Юэн МакГрегор, Хейли Этвелл, Крис О’Дауд, Тоби Джонс, Джим Каммингс, Питер Капальди, Брэд Гэррет, Марк Гейтисс, Кэти Кармайкл, Софи Оконедо
Жанр:
приключения, семейный
Продолжительноcть:
104 мин
В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства — медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.
Сегодня
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Азимут (Богородицк)
|10:05
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|12:05
|Алмаз Синема
|12:20
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|13:10
|Октябрь
|14:05
|Алмаз Синема
|14:40
|Азимут (Богородицк)
|14:40
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|16:50
|Киносити
|16:50
|Октябрь
|17:10
|Алмаз Синема
|17:40
|Синема Стар
|19:00
|Октябрь
|19:00
|Киносити
|19:10
|Алмаз Синема
|19:20
|Азимут (Богородицк)
|20:20
|Синема Стар
|21:10
|Киносити
|21:10
|Алмаз Синема
|23:20
|Киносити
Завтра
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Азимут (Богородицк)
|10:05
|Алмаз Синема
|10:20
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|12:05
|Алмаз Синема
|12:20
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|13:10
|Октябрь
|14:05
|Алмаз Синема
|14:40
|Азимут (Богородицк)
|14:40
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|16:50
|Октябрь
|16:50
|Киносити
|17:10
|Алмаз Синема
|17:40
|Синема Стар
|19:00
|Октябрь
|19:00
|Киносити
|19:10
|Алмаз Синема
|19:20
|Азимут (Богородицк)
|20:20
|Синема Стар
|21:10
|Алмаз Синема
|21:10
|Киносити
|23:20
|Киносити
4 августа, суббота
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Азимут (Богородицк)
|10:20
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|12:20
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|13:10
|Октябрь
|14:40
|Азимут (Богородицк)
|14:40
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|16:50
|Октябрь
|16:50
|Киносити
|17:40
|Синема Стар
|19:00
|Октябрь
|19:00
|Киносити
|19:20
|Азимут (Богородицк)
|20:20
|Синема Стар
|21:10
|Киносити
|23:20
|Киносити
|01:45
|Киносити
5 августа, воскресенье
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Азимут (Богородицк)
|10:20
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|12:20
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|13:10
|Октябрь
|14:40
|Азимут (Богородицк)
|14:40
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|16:50
|Октябрь
|16:50
|Киносити
|17:40
|Синема Стар
|19:00
|Октябрь
|19:00
|Киносити
|19:20
|Азимут (Богородицк)
|20:20
|Синема Стар
|21:10
|Киносити
|23:20
|Киносити
|01:45
|Киносити
6 августа, понедельник
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Азимут (Богородицк)
|10:20
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|12:20
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|13:10
|Октябрь
|14:40
|Азимут (Богородицк)
|14:40
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|16:50
|Октябрь
|16:50
|Киносити
|17:40
|Синема Стар
|19:00
|Октябрь
|19:00
|Киносити
|19:20
|Азимут (Богородицк)
|20:20
|Синема Стар
|21:10
|Киносити
|23:20
|Киносити
7 августа, вторник
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Азимут (Богородицк)
|10:20
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|12:20
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|13:10
|Октябрь
|14:40
|Азимут (Богородицк)
|14:40
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|16:50
|Октябрь
|16:50
|Киносити
|17:40
|Синема Стар
|19:00
|Октябрь
|19:00
|Киносити
|19:20
|Азимут (Богородицк)
|20:20
|Синема Стар
|21:10
|Киносити
|23:20
|Киносити
8 августа, среда
|09:00
|Октябрь
|10:00
|Азимут (Богородицк)
|10:20
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|12:20
|Синема Стар
|12:30
|Киносити
|13:10
|Октябрь
|14:40
|Азимут (Богородицк)
|14:40
|Киносити
|15:10
|Синема Стар
|16:50
|Октябрь
|16:50
|Киносити
|17:40
|Синема Стар
|19:00
|Октябрь
|19:00
|Киносити
|19:20
|Азимут (Богородицк)
|20:20
|Синема Стар
|21:10
|Киносити
|23:20
|Киносити
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
14:40
19:20
|Алмаз Синема
|
10:05
12:05
14:05
17:10
19:10
21:10
|Киносити
|
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
23:20
|Октябрь
|
09:00
11:05
13:10
16:50
19:00
|Синема Стар
|
12:20
15:10
17:40
20:20
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
14:40
19:20
|Алмаз Синема
|
10:05
12:05
14:05
17:10
19:10
21:10
|Киносити
|
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
23:20
|Октябрь
|
09:00
11:05
13:10
16:50
19:00
|Синема Стар
|
12:20
15:10
17:40
20:20
4 августа, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
14:40
19:20
|Киносити
|
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
23:20
01:45
|Октябрь
|
09:00
11:05
13:10
16:50
19:00
|Синема Стар
|
12:20
15:10
17:40
20:20
5 августа, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
14:40
19:20
|Киносити
|
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
23:20
01:45
|Октябрь
|
09:00
11:05
13:10
16:50
19:00
|Синема Стар
|
12:20
15:10
17:40
20:20
6 августа, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
14:40
19:20
|Киносити
|
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
23:20
|Октябрь
|
09:00
11:05
13:10
16:50
19:00
|Синема Стар
|
12:20
15:10
17:40
20:20
7 августа, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
14:40
19:20
|Киносити
|
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
23:20
|Октябрь
|
09:00
11:05
13:10
16:50
19:00
|Синема Стар
|
12:20
15:10
17:40
20:20
8 августа, среда
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
14:40
19:20
|Киносити
|
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:10
23:20
|Октябрь
|
09:00
11:05
13:10
16:50
19:00
|Синема Стар
|
12:20
15:10
17:40
20:20