Кристофер Робин

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 02.08.2018

Режиссер: Марк Форстер

Актеры: Юэн МакГрегор, Хейли Этвелл, Крис О’Дауд, Тоби Джонс, Джим Каммингс, Питер Капальди, Брэд Гэррет, Марк Гейтисс, Кэти Кармайкл, Софи Оконедо

Жанр: приключения, семейный

Продолжительноcть: 104 мин

В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства — медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.