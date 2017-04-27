Выходные в Туле: 28-30 апреля

Мы собрали самые интересные события этих выходных в одном обзоре, а полную афишу Тулы ищите на нашем портале.

байкеры

Открытие мотосезона в Новомосковске

В субботу, 29 апреля, в Новомосковске отпразднуют открытие мотосезона-2017. Традиционная мотоколонна проедет от гипермаркета «Линия» (Новомоскавск) до площадки КДЦ «Азот» запланированы праздничные мероприятия: выступления команды стантрайдеров и конкурсы с подарками для зрителей. После торжественных мероприятий все любители мотоспорта и тяжелой музыки приглашаются на вечеринку в байк-клубе Black Legion MC Novomoskovsk.

Выступят группы Б.У.Band, Sangvis, «Джем», Warjam, Kreepshow, «Овощи/Фрукты», «Лето», «Бозон Хиггса».

велобайкеры

Booze Riderz: Открытие сезона

Booze Riderz Bicycle Club — клуб любителей правильных и красивых велосипедов, чопперов, круизеров, кастомов — официально открывает велосезон.

Сбор состоится в сквере около магазина «Fix Price». В программе — круиз по городу, море веселья и позитива, куча новых знакомств и веселые посиделки вечером в одном из заведений Тулы. Мероприятие пройдёт в нашем городе уже второй раз. Как это было в прошлом году — читайте на нашем портале.

хардбасс

Breakout 2.0

U: Tochka

Тула, пр. Ленина, 85

30 апреля, воскресенье, 23.00

Вход от 400 Р. Количество билетов строго ограничено

Если вы устали от затишья на альтернативной сцене электронной музыки в нашем городе, то для вас без лишних слов команда Core Events готовит настоящий прорыв в этом году. Итак, встречайте серию вечеринок Breakout, нацеленную на развитие нового витка тульской хардсцены. Рекомендованный дресс-код — милитари.

герцоги

ILWT

М2, рок-клуб

Тула, ул. Октябрьская, 306

28 апреля, пятница, 19.00

Билеты от 400 Р

Главные распорядители вечера — ILWT — чудаковатое трио, мастера кутежа и изобретатели жанра «nu-дичь», герцоги народной смеховой культуры в русском рэпе, придумавшие своих героев и свой сленг, который вполне успешно внедряют в головы слушателей на своих концертах.

возвращение легенды

Trubetskoy

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

30 апреля, воскресенье, 20.00

500 Р

Впервые в Туле выступит группа Trubetskoy и сыграет новые песни и всеми любимые хиты группы «Ляпис Трубецкой».Trubetskoy — белорусская супергруппа, созданная экс-участниками коллективов «Ляпис Трубецкой» и «Крамбамбуля» в 2014 году. Лидер коллектива — бывший вокалист «Ляписов» Павел Булатников.

дядя фёдор

Фёдор Чистяков

Дворец культуры, ОАО Туламашзавод

Тула, улица Демидовская, 52

28 апреля, пятница, 19.00

800 Р

В 2016 году первому альбому группы «Ноль» «Музыка драчевых напильников» исполнилось 30 лет. По этому поводу решено было записать пластинку из 12 композиций того времени. В неё вошли треки с каждого альбома группы «Ноль» (с 1986 по 1992 год) и одна песня, которая не была записана в студии, а только иногда исполнялась на концертах. Концертная программа, с которой гастролирует Федор Чистяков была названа «Ноль + 30», и 28 апреля будет представлена в нашем городе.

бегом

Яснополянский трейл

Ясная Поляна, музей-усадьба

30 апреля, воскресенье, 09.00

1500 Р — дистанция 10 км, 2000 Р — 30 км

Участники забега «Яснополянский трейл» смогут разместиться в Ясной Поляне за небольшую плату. На территории усадьбы представлено около 100 номеров, в том числе, семейные и номера формата «хостел» эконом класса. Организаторы готовят для вас особый колорит, особую стартовую поляну и гарантируем, что такого вы еще не видели. Этот проект, и забег в частности, мы снова сделаем от души, но уже с тематикой величественной истории поместья графа Льва Николаевича Толстого.

куй!

Белое каление

Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма

Тула, ул. 9 Мая, 1-б

1 мая, понедельник, 12.00

Вход свободный

На подворье «Тульская кузня» состоится открытие сезона мастер-классов, творческих встреч и очередной мини-фестиваль «Белое каление».

Данный проект призван популяризировать кузнечное ремесло и кузнечные технологии, как объекты нематериального культурного наследия Тульской области, способствовать укреплению творческих связей между мастерами Тульской области и других регионов России.

а что в кино

С тех пор как Джинни решила порвать с ним, Мартин не может прийти в себя. Его квартира постепенно превращается в помойку, как и вся его незамысловатая жизнь, которая так и катилась бы под откос, если бы однажды на его пороге не появился мистер Галло, злобный и надменный папаша Джинни. Какое-то время назад он потерял связь со своей дочкой, и Мартин — его единственная зацепка. Несмотря на все его протесты, мистер Галло, не привыкший получать отказы, втягивает Мартина в безбашенное ночное приключение на улицах Лос-Анжелеса. Смотрите фильм «Видели ночь» только в новомосковском кинотеатре «Иллизиум».

Александр Сергеевич Пушкин не погибает на дуэли — в самый последний момент перед попаданием пули Дантеса, юные изобретатели машины времени переносят его в XXI век. Но современный мир таит в себе массу опасностей. Перед московскими школьниками стоит непростая задача — спасти Пушкина!

Самая экзотическая команда Marvel снова в сборе в фильме «Стражи Галактики. Часть 2»: Землянин Питер Квилл (известный как Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот (особенно енот!). Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Предпремьерный показ фильма состоится только в IMAX кинотеатре «Синема Парк».

Недалекое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает ее принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Силиконовой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба ее друзей, близких и всего человечества.

События фильма «Перестрелка» разворачиваются в Бостоне в 1978 году. Встреча двух преступных группировок на заброшенном складе превращается в игру на выживание.

Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями. Смотрите фильм «Моя девушка — монстр» в кинотеатрах Тулы, Новомосковска и Алексина.

По сюжету фильма «Затерянный город Z» полковник Фосетт, член Королевского Географического общества, был одним из видных исследователей Южной Америки начала XX века. Больше всего его интересовали центральные регионы Бразилии, куда он ездил семь раз между 1906 и 1924 годами. В свою последнюю экспедицию он отправился в 1925-м. Он собирался отыскать некий затерянный город на территории штата Мату-Гроссо. Перед отъездом он завещал не организовывать поиски его группы, если она не вернется к назначенному сроку. Фосетт не вернулся, и многократные попытки установить судьбу экспедиции и ее маршрут ни к чему не привели.

Действие фильма «Обещание» разворачивается в последние дни существования Османской империи, в 1922 году. Крис — американец, корреспондент Associated Press, который находит драйв в военной обстановке, несмотря на то, что мир вокруг него распадается на части. Майкл — умный студент-медик, который разрывается между своими чувствами и приверженностью к традициям. Оба влюблены в красивую умницу Ану.

Фильм «Рок Дог» расскажет о молодом тибетском мастифе, который несмотря на неодобрение отца мечтает вырваться из родной деревни и покорить большой город. Он еще не знает, что судьба уготовила ему массу веселых и опасных приключений, благодаря которым он сможет стать тем защитником родных мест, о которых так мечтает его отец.

Следователя ЦРУ срочно вызывают в штаб для допроса арестованного. Ей удается получить секретную информацию и быстро понять, что ее решили подставить. Она пускается в бега и обращается за помощью к старым друзьям, чтобы успеть предотвратить биологическую атаку на Лондон. Смотрите фильм «Секретный агент» в кинотеатрах Тулы и Новомосковска.