Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 27.04.2017

Режиссер: Терри Джордж

Актеры: Кристиан Бэйл, Оскар Айзек, Шоре Агдашлу, Жан Рено, Анджела Сарафян, Джеймс Кромуэлл, Шарлотта Ле Бон, Раде Шербеджия, Майкл Сталь-Дэвид, Тамер Хассан

Жанр: драма, исторический

Продолжительноcть: 134 мин

Бюджет: $100 000 000

Рейтинг Кинопоиска: 8,64

Действие разворачивается в последние дни существования Османской империи, в 1922 году. Крис — американец, корреспондент Associated Press, который находит драйв в военной обстановке, несмотря на то, что мир вокруг него распадается на части. Майкл — умный студент-медик, который разрывается между своими чувствами и приверженностью к традициям. Оба влюблены в красивую умницу Ану.