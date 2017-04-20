Обещание
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 27.04.2017
Режиссер:
Терри Джордж
Актеры:
Кристиан Бэйл, Оскар Айзек, Шоре Агдашлу, Жан Рено, Анджела Сарафян, Джеймс Кромуэлл, Шарлотта Ле Бон, Раде Шербеджия, Майкл Сталь-Дэвид, Тамер Хассан
Жанр:
драма, исторический
Продолжительноcть:
134 мин
Бюджет:
$100 000 000
Рейтинг Кинопоиска:
8,64
Действие разворачивается в последние дни существования Османской империи, в 1922 году. Крис — американец, корреспондент Associated Press, который находит драйв в военной обстановке, несмотря на то, что мир вокруг него распадается на части. Майкл — умный студент-медик, который разрывается между своими чувствами и приверженностью к традициям. Оба влюблены в красивую умницу Ану.
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