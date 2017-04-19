Секретный агент
Страна:
Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 27.04.2017
Режиссер:
Майкл Аптед
Актеры:
Нуми Рапас, Орландо Блум, Тони Коллетт, Джон Малкович, Майкл Дуглас, Акшай Кумар, Аймен Хамдуши, Эделайо Эдедайо, Брайан Каспе, Тосин Коул
Жанр:
боевик, семейный
Продолжительноcть:
98 мин
Следователя ЦРУ срочно вызывают в штаб для допроса арестованного. Ей удается получить секретную информацию и быстро понять, что ее решили подставить. Она пускается в бега и обращается за помощью к старым друзьям, чтобы успеть предотвратить биологическую атаку на Лондон.
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