Секретный агент

Страна: Великобритания, 2017

Премьера: в РФ 27.04.2017

Режиссер: Майкл Аптед

Актеры: Нуми Рапас, Орландо Блум, Тони Коллетт, Джон Малкович, Майкл Дуглас, Акшай Кумар, Аймен Хамдуши, Эделайо Эдедайо, Брайан Каспе, Тосин Коул

Жанр: боевик, семейный

Продолжительноcть: 98 мин

Следователя ЦРУ срочно вызывают в штаб для допроса арестованного. Ей удается получить секретную информацию и быстро понять, что ее решили подставить. Она пускается в бега и обращается за помощью к старым друзьям, чтобы успеть предотвратить биологическую атаку на Лондон.