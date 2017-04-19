афиша
афиша
Регистрация
Секретный агент

Секретный агент

Страна:
Великобритания, 2017
 
Премьера:
в РФ 27.04.2017
 
Режиссер:
Майкл Аптед
  
Актеры:
Нуми Рапас, Орландо Блум, Тони Коллетт, Джон Малкович, Майкл Дуглас, Акшай Кумар, Аймен Хамдуши, Эделайо Эдедайо, Брайан Каспе, Тосин Коул
  
Жанр:
боевик, семейный
  
Продолжительноcть:
98 мин
  

 

Следователя ЦРУ срочно вызывают в штаб для допроса арестованного. Ей удается получить секретную информацию и быстро понять, что ее решили подставить. Она пускается в бега и обращается за помощью к старым друзьям, чтобы успеть предотвратить биологическую атаку на Лондон.

Купить билет
Сегодня
10:10 Алмаз Синема
10:20 Киносити
11:45 Иллизиум (Новомосковск)
12:25 Киносити
14:10 Алмаз Синема
16:10 Киносити
16:40 Иллизиум (Новомосковск)
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Киносити
18:55 Алмаз Синема
20:10 Киносити
20:55 Иллизиум (Новомосковск)
21:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Алмаз Синема
23:25 Иллизиум (Новомосковск)
23:55 Киносити
02:00 Киносити
Завтра
10:10 Алмаз Синема
10:20 Киносити
11:45 Иллизиум (Новомосковск)
12:25 Киносити
14:10 Алмаз Синема
16:10 Киносити
16:40 Иллизиум (Новомосковск)
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Киносити
18:55 Алмаз Синема
20:10 Киносити
20:55 Иллизиум (Новомосковск)
21:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Алмаз Синема
23:25 Иллизиум (Новомосковск)
23:55 Киносити
02:00 Киносити
1 мая, понедельник
10:10 Алмаз Синема
10:20 Киносити
11:45 Иллизиум (Новомосковск)
12:25 Киносити
14:10 Алмаз Синема
16:10 Киносити
16:40 Иллизиум (Новомосковск)
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Киносити
18:55 Алмаз Синема
20:10 Киносити
20:55 Иллизиум (Новомосковск)
21:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Алмаз Синема
23:25 Иллизиум (Новомосковск)
23:55 Киносити
02:00 Киносити
2 мая, вторник
10:10 Алмаз Синема
10:20 Киносити
12:25 Киносити
14:10 Алмаз Синема
16:10 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Киносити
18:55 Алмаз Синема
20:10 Киносити
21:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Алмаз Синема
23:55 Киносити
3 мая, среда
10:10 Алмаз Синема
10:20 Киносити
12:25 Киносити
14:10 Алмаз Синема
16:10 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Киносити
18:55 Алмаз Синема
20:10 Киносити
21:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Алмаз Синема
23:55 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика