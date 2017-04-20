Перестрелка
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 27.04.2017
Режиссер:
Бен Уитли
Актеры:
Арми Хаммер, Энцо Чиленти, Сэм Райли, Киллиан Мерфи, Майкл Смайли, Бри Ларсон, Шарлто Копли, Бабу Сизей, Ноа Тейлор, Джек Рейнор
Жанр:
боевик, комедия
Продолжительноcть:
90 мин
Бюджет:
$10 000 000
События фильма разворачиваются в Бостоне в 1978 году. Встреча двух преступных группировок на заброшенном складе превращается в игру на выживание.
Сегодня
|12:05
|Алмаз Синема
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:30
|Алмаз Синема
|17:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:00
|Алмаз Синема
|21:30
|ДКЖкино
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|12:05
|Алмаз Синема
|16:30
|Алмаз Синема
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:00
|Алмаз Синема
|21:30
|ДКЖкино
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45
|Иллизиум (Новомосковск)
1 мая, понедельник
|12:05
|Алмаз Синема
|16:30
|Алмаз Синема
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|21:00
|Алмаз Синема
|21:30
|ДКЖкино
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45
|Иллизиум (Новомосковск)
2 мая, вторник
|12:05
|Алмаз Синема
|16:30
|Алмаз Синема
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|21:30
|ДКЖкино
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 мая, среда
|12:05
|Алмаз Синема
|16:30
|Алмаз Синема
|16:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Алмаз Синема
|21:35
|ДКЖкино
|21:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:05
16:30
21:00
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:10
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:30
21:55
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:05
16:30
21:00
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:10
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:30
21:55
1 мая, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:05
16:30
21:00
|ДКЖкино
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
17:10
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:30
21:55
2 мая, вторник
|Алмаз Синема
|
12:05
16:30
21:00
|ДКЖкино
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:30
21:55
3 мая, среда
|Алмаз Синема
|
12:05
16:30
21:00
|ДКЖкино
|
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:30
21:55