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Перестрелка

Перестрелка

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 27.04.2017
 
Режиссер:
Бен Уитли
  
Актеры:
Арми Хаммер, Энцо Чиленти, Сэм Райли, Киллиан Мерфи, Майкл Смайли, Бри Ларсон, Шарлто Копли, Бабу Сизей, Ноа Тейлор, Джек Рейнор
  
Жанр:
боевик, комедия
  
Продолжительноcть:
90 мин
  
Бюджет:
$10 000 000
  

 

События фильма разворачиваются в Бостоне в 1978 году. Встреча двух преступных группировок на заброшенном складе превращается в игру на выживание.

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16:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30 Алмаз Синема
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22:45 Иллизиум (Новомосковск)
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16:30 Алмаз Синема
16:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Иллизиум (Новомосковск)
21:00 Алмаз Синема
21:30 ДКЖкино
21:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 Иллизиум (Новомосковск)
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16:30 Алмаз Синема
16:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Иллизиум (Новомосковск)
21:00 Алмаз Синема
21:30 ДКЖкино
21:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 Иллизиум (Новомосковск)
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16:30 Алмаз Синема
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