Перестрелка

Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 27.04.2017

Режиссер: Бен Уитли

Актеры: Арми Хаммер, Энцо Чиленти, Сэм Райли, Киллиан Мерфи, Майкл Смайли, Бри Ларсон, Шарлто Копли, Бабу Сизей, Ноа Тейлор, Джек Рейнор

Жанр: боевик, комедия

Продолжительноcть: 90 мин

Бюджет: $10 000 000

События фильма разворачиваются в Бостоне в 1978 году. Встреча двух преступных группировок на заброшенном складе превращается в игру на выживание.