Видели ночь

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 27.04.2017

Режиссер: Гэвин Вьесен

Актеры: Анали Типтон, Дж.К. Симмонс, Эмиль Хирш, Кристен Шаал, Шеннон Мари Вудворд, Таран Киллэм, Хантер Пэрриш, Джон Дэйли, Стефани Аллен, Джон Басс

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 86 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,58

С тех пор как Джинни решила порвать с ним, Мартин не может прийти в себя. Его квартира постепенно превращается в помойку, как и вся его незамысловатая жизнь, которая так и катилась бы под откос, если бы однажды на его пороге не появился мистер Галло, злобный и надменный папаша Джинни. Какое-то время назад он потерял связь со своей дочкой, и Мартин — его единственная зацепка. Несмотря на все его протесты, мистер Галло, не привыкший получать отказы, втягивает Мартина в безбашенное ночное приключение на улицах Лос-Анжелеса.