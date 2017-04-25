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Видели ночь

Видели ночь

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 27.04.2017
 
Режиссер:
Гэвин Вьесен
  
Актеры:
Анали Типтон, Дж.К. Симмонс, Эмиль Хирш, Кристен Шаал, Шеннон Мари Вудворд, Таран Киллэм, Хантер Пэрриш, Джон Дэйли, Стефани Аллен, Джон Басс
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
86 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,58
          
 

 

С тех пор как Джинни решила порвать с ним, Мартин не может прийти в себя. Его квартира постепенно превращается в помойку, как и вся его незамысловатая жизнь, которая так и катилась бы под откос, если бы однажды на его пороге не появился мистер Галло, злобный и надменный папаша Джинни. Какое-то время назад он потерял связь со своей дочкой, и Мартин — его единственная зацепка. Несмотря на все его протесты, мистер Галло, не привыкший получать отказы, втягивает Мартина в безбашенное ночное приключение на улицах Лос-Анжелеса.

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