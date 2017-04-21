Стражи Галактики. Часть 2
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 04.05.2017
Режиссер:
Джеймс Ганн
Актеры:
Крис Пратт, Карен Гиллан, Зои Салдана, Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне, Крис Салливан, Элизабет Дебики, Курт Рассел, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Натан Филлион
Жанр:
боевик, фантастика
Продолжительноcть:
136 мин
Самая экзотическая команда Marvel снова в сборе: Землянин Питер Квилл (известный как Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот (особенно енот!).
Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?
Фантастические миры, космические сражения, неожиданные повторы сюжета и знаменитый юмор — новый блокбастер в лучших традициях Marvel.
Сегодня
Завтра
6 мая, суббота
7 мая, воскресенье
8 мая, понедельник
9 мая, вторник
10 мая, среда
11 мая, четверг
|00:10 3D
|Киносити
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 11:45
3D 15:55
3D 20:15
|ДК Белёва
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|ДКЖкино
|
3D 10:50
3D 14:55
3D 19:10
3D 21:35
|Киносити
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10:10
3D 10:50
12:10
12:50
3D 13:30
14:50
15:30
3D 16:10
17:30
18:10
3D 18:50
20:10
20:50
3D 21:30
22:50
23:30
00:10
|Октябрь
|
3D 09:20
10:50
3D 13:50
3D 16:25
17:50
3D 19:00
20:25
3D 21:35
23:00
|Родина (Ясногорск)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:15
3D 10:45
3D 11:20
11:55
3D 12:30
13:00
3D 13:30
14:05
14:40
3D 15:15
15:45
3D 16:15
3D 16:50
17:25
3D 18:00
18:30
3D 19:00
19:35
20:10
3D 20:45
21:15
3D 21:45
3D 22:20
22:55
3D 23:30
3D 00:05
|Синема Стар
|
10:10
3D 11:30
14:50
3D 16:10
17:40
3D 19:00
20:30
3D 21:50
|Юность (Узловая)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 11:45
3D 15:55
3D 20:15
|ДК Белёва
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|ДКЖкино
|
3D 10:50
3D 14:55
3D 19:10
3D 21:35
|Киносити
|
10:10
3D 10:50
12:10
12:50
3D 13:30
14:50
15:30
3D 16:10
17:30
18:10
3D 18:50
20:10
20:50
3D 21:30
22:50
23:30
3D 00:10
|Октябрь
|
3D 09:20
10:50
3D 13:50
3D 16:25
17:50
3D 19:00
20:25
3D 21:35
23:00
|Родина (Ясногорск)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:45
3D 13:30
3D 16:15
3D 19:00
3D 21:45
00:05
3D 00:30
|Синема Стар
|
10:10
3D 11:30
14:50
3D 16:10
17:40
3D 19:00
20:30
3D 21:50
23:20
3D 00:40
|Юность (Узловая)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
6 мая, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 11:45
3D 15:55
3D 20:15
|ДК Белёва
|
3D 12:25
3D 16:25
3D 20:35
|ДКЖкино
|
3D 10:50
3D 14:55
3D 19:10
3D 21:35
|Киносити
|
10:10
3D 10:50
12:10
12:50
3D 13:30
14:50
15:30
3D 16:10
17:30
18:10
3D 18:50
20:10
20:50
3D 21:30
22:50
23:30
3D 00:10
01:30
|Октябрь
|
3D 09:20
10:50
3D 13:50
3D 16:25
17:50
3D 19:00
20:25
3D 21:35
23:00
|Родина (Ясногорск)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:45
3D 13:30
3D 16:15
3D 19:00
3D 21:45
3D 00:30
|Синема Стар
|
10:20
3D 11:30
15:10
3D 16:10
3D 19:00
20:20
3D 00:40
|Юность (Узловая)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
7 мая, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 11:45
3D 15:55
3D 20:15
|ДК Белёва
|
3D 12:25
3D 16:25
3D 20:35
|ДКЖкино
|
3D 10:50
3D 14:55
3D 19:10
3D 21:35
|Киносити
|
10:10
3D 10:50
12:10
12:50
3D 13:30
14:50
15:30
3D 16:10
17:30
18:10
3D 18:50
20:10
20:50
3D 21:30
22:50
23:30
3D 00:10
01:30
|Октябрь
|
3D 09:20
10:50
3D 13:50
3D 16:25
17:50
3D 19:00
20:25
3D 21:35
23:00
|Родина (Ясногорск)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:45
3D 13:30
3D 16:15
3D 19:00
3D 21:45
3D 00:30
|Синема Стар
|
10:20
3D 11:30
15:10
3D 16:10
3D 19:00
20:20
3D 00:00
|Юность (Узловая)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
8 мая, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 15:30
3D 18:00
3D 20:30
|ДК Белёва
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|ДКЖкино
|
3D 11:25
3D 16:00
3D 20:30
|Киносити
|
10:10
3D 10:50
12:10
12:50
3D 13:30
14:50
15:30
3D 16:10
17:30
18:10
3D 18:50
20:10
20:50
3D 21:30
22:50
23:30
3D 00:10
01:30
|Октябрь
|
3D 09:20
10:50
3D 13:50
3D 16:25
17:50
3D 19:00
20:25
3D 21:35
23:00
|Родина (Ясногорск)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:45
3D 13:30
3D 16:15
3D 19:00
3D 21:45
|Синема Стар
|
10:20
3D 11:30
15:10
3D 16:10
3D 19:00
20:20
3D 00:00
|Юность (Узловая)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
9 мая, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 11:45
3D 15:55
3D 20:15
|ДК Белёва
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|ДКЖкино
|
3D 10:50
3D 14:55
3D 19:10
3D 21:35
|Киносити
|
10:10
3D 10:50
12:10
12:50
3D 13:30
14:50
15:30
3D 16:10
17:30
18:10
3D 18:50
20:10
20:50
3D 21:30
22:50
23:30
3D 00:10
01:30
|Октябрь
|
3D 09:20
10:50
3D 13:50
3D 16:25
17:50
3D 19:00
20:25
3D 21:35
23:00
|Родина (Ясногорск)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:45
3D 13:30
3D 16:15
3D 19:00
3D 21:45
|Синема Стар
|
10:20
3D 11:30
15:10
3D 16:10
3D 19:00
20:20
3D 00:00
|Юность (Узловая)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
10 мая, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
3D 11:45
3D 15:55
3D 20:15
|ДК Белёва
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|ДКЖкино
|
3D 14:10
3D 16:35
3D 21:30
|Киносити
|
10:10
3D 10:50
12:10
12:50
3D 13:30
14:50
15:30
3D 16:10
17:30
18:10
3D 18:50
20:10
20:50
3D 21:30
22:50
23:30
3D 00:10
|Октябрь
|
3D 09:20
10:50
3D 13:50
3D 16:25
17:50
3D 19:00
20:25
3D 21:35
23:00
|Родина (Ясногорск)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 10:45
3D 13:30
3D 16:15
3D 19:00
3D 21:45
|Синема Стар
|
10:20
3D 11:30
15:10
3D 16:10
3D 19:00
20:20
|Юность (Узловая)
|
3D 11:35
3D 15:35
3D 19:45
11 мая, четверг
|Киносити
|
3D 00:10