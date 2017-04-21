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Стражи Галактики. Часть 2

Стражи Галактики. Часть 2

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 04.05.2017
 
Режиссер:
Джеймс Ганн
  
Актеры:
Крис Пратт, Карен Гиллан, Зои Салдана, Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне, Крис Салливан, Элизабет Дебики, Курт Рассел, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Натан Филлион
  
Жанр:
боевик, фантастика
  
Продолжительноcть:
136 мин
  

 

Самая экзотическая команда Marvel снова в сборе: Землянин Питер Квилл (известный как Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот (особенно енот!).

Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Фантастические миры, космические сражения, неожиданные повторы сюжета и знаменитый юмор — новый блокбастер в лучших традициях Marvel.

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10:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 3D ДКЖкино
10:50 Октябрь
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11:30 3D Синема Стар
11:35 3D Азимут (Богородицк)
11:35 3D ДК Белёва
11:35 3D Родина (Ясногорск)
11:35 3D Юность (Узловая)
11:45 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Киносити
12:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50 Киносити
13:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Киносити
13:50 3D Октябрь
14:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Киносити
14:50 Синема Стар
14:55 3D ДКЖкино
15:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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15:35 3D Азимут (Богородицк)
15:35 3D Родина (Ясногорск)
15:35 3D ДК Белёва
15:35 3D Юность (Узловая)
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15:55 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:10 3D Синема Стар
16:10 3D Киносити
16:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D Октябрь
16:50 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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17:30 Киносити
17:40 Синема Стар
17:50 Октябрь
18:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Киносити
18:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 3D Киносити
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:00 3D Октябрь
19:10 3D ДКЖкино
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19:45 3D Родина (Ясногорск)
19:45 3D ДК Белёва
19:45 3D Азимут (Богородицк)
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20:10 Киносити
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21:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30 3D Киносити
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21:35 3D Октябрь
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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22:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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10:10 Синема Стар
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12:10 Киносити
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13:30 3D Киносити
13:50 3D Октябрь
14:50 Синема Стар
14:50 Киносити
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15:30 Киносити
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15:35 3D Родина (Ясногорск)
15:35 3D ДК Белёва
15:35 3D Юность (Узловая)
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16:10 3D Киносити
16:10 3D Синема Стар
16:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D Октябрь
17:30 Киносити
17:40 Синема Стар
17:50 Октябрь
18:10 Киносити
18:50 3D Киносити
19:00 3D Октябрь
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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19:45 3D ДК Белёва
19:45 3D Азимут (Богородицк)
20:10 Киносити
20:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:25 Октябрь
20:30 Синема Стар
20:50 Киносити
21:30 3D Киносити
21:35 3D Октябрь
21:35 3D ДКЖкино
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50 3D Синема Стар
22:50 Киносити
23:00 Октябрь
23:20 Синема Стар
23:30 Киносити
00:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10 3D Киносити
00:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:40 3D Синема Стар
6 мая, суббота
09:20 3D Октябрь
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
10:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Октябрь
10:50 3D ДКЖкино
10:50 3D Киносити
11:30 3D Синема Стар
11:35 3D Азимут (Богородицк)
11:35 3D Родина (Ясногорск)
11:35 3D Юность (Узловая)
11:45 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:10 Киносити
12:25 3D ДК Белёва
12:50 Киносити
13:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Киносити
13:50 3D Октябрь
14:50 Киносити
14:55 3D ДКЖкино
15:10 Синема Стар
15:30 Киносити
15:35 3D Азимут (Богородицк)
15:35 3D Родина (Ясногорск)
15:35 3D Юность (Узловая)
15:55 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:10 3D Синема Стар
16:10 3D Киносити
16:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D Октябрь
16:25 3D ДК Белёва
17:30 Киносити
17:50 Октябрь
18:10 Киносити
18:50 3D Киносити
19:00 3D Октябрь
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:10 3D ДКЖкино
19:45 3D Юность (Узловая)
19:45 3D Родина (Ясногорск)
19:45 3D Азимут (Богородицк)
20:10 Киносити
20:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:20 Синема Стар
20:25 Октябрь
20:35 3D ДК Белёва
20:50 Киносити
21:30 3D Киносити
21:35 3D Октябрь
21:35 3D ДКЖкино
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Киносити
23:00 Октябрь
23:30 Киносити
00:10 3D Киносити
00:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:40 3D Синема Стар
01:30 Киносити
7 мая, воскресенье
09:20 3D Октябрь
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
10:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Октябрь
10:50 3D ДКЖкино
10:50 3D Киносити
11:30 3D Синема Стар
11:35 3D Азимут (Богородицк)
11:35 3D Родина (Ясногорск)
11:35 3D Юность (Узловая)
11:45 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:10 Киносити
12:25 3D ДК Белёва
12:50 Киносити
13:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Киносити
13:50 3D Октябрь
14:50 Киносити
14:55 3D ДКЖкино
15:10 Синема Стар
15:30 Киносити
15:35 3D Азимут (Богородицк)
15:35 3D Родина (Ясногорск)
15:35 3D Юность (Узловая)
15:55 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:10 3D Киносити
16:10 3D Синема Стар
16:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D ДК Белёва
16:25 3D Октябрь
17:30 Киносити
17:50 Октябрь
18:10 Киносити
18:50 3D Киносити
19:00 3D Октябрь
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:10 3D ДКЖкино
19:45 3D Юность (Узловая)
19:45 3D Родина (Ясногорск)
19:45 3D Азимут (Богородицк)
20:10 Киносити
20:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:20 Синема Стар
20:25 Октябрь
20:35 3D ДК Белёва
20:50 Киносити
21:30 3D Киносити
21:35 3D Октябрь
21:35 3D ДКЖкино
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Киносити
23:00 Октябрь
23:30 Киносити
00:00 3D Синема Стар
00:10 3D Киносити
00:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:30 Киносити
8 мая, понедельник
09:20 3D Октябрь
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
10:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Октябрь
10:50 3D Киносити
11:25 3D ДКЖкино
11:30 3D Синема Стар
11:35 3D Азимут (Богородицк)
11:35 3D Родина (Ясногорск)
11:35 3D Юность (Узловая)
11:35 3D ДК Белёва
12:10 Киносити
12:50 Киносити
13:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Киносити
13:50 3D Октябрь
14:50 Киносити
15:10 Синема Стар
15:30 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
15:30 Киносити
15:35 3D Азимут (Богородицк)
15:35 3D Родина (Ясногорск)
15:35 3D Юность (Узловая)
15:35 3D ДК Белёва
16:00 3D ДКЖкино
16:10 3D Киносити
16:10 3D Синема Стар
16:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D Октябрь
17:30 Киносити
17:50 Октябрь
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18:10 Киносити
18:50 3D Киносити
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19:00 3D Синема Стар
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21:30 3D Киносити
21:35 3D Октябрь
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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23:00 Октябрь
23:30 Киносити
00:00 3D Синема Стар
00:10 3D Киносити
01:30 Киносити
9 мая, вторник
09:20 3D Октябрь
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
10:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Октябрь
10:50 3D ДКЖкино
10:50 3D Киносити
11:30 3D Синема Стар
11:35 3D ДК Белёва
11:35 3D Азимут (Богородицк)
11:35 3D Родина (Ясногорск)
11:35 3D Юность (Узловая)
11:45 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:10 Киносити
12:50 Киносити
13:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Киносити
13:50 3D Октябрь
14:50 Киносити
14:55 3D ДКЖкино
15:10 Синема Стар
15:30 Киносити
15:35 3D ДК Белёва
15:35 3D Азимут (Богородицк)
15:35 3D Родина (Ясногорск)
15:35 3D Юность (Узловая)
15:55 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:10 3D Киносити
16:10 3D Синема Стар
16:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D Октябрь
17:30 Киносити
17:50 Октябрь
18:10 Киносити
18:50 3D Киносити
19:00 3D Октябрь
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:10 3D ДКЖкино
19:45 3D Юность (Узловая)
19:45 3D Родина (Ясногорск)
19:45 3D ДК Белёва
19:45 3D Азимут (Богородицк)
20:10 Киносити
20:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:20 Синема Стар
20:25 Октябрь
20:50 Киносити
21:30 3D Киносити
21:35 3D Октябрь
21:35 3D ДКЖкино
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50 Киносити
23:00 Октябрь
23:30 Киносити
00:00 3D Синема Стар
00:10 3D Киносити
01:30 Киносити
10 мая, среда
09:20 3D Октябрь
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
10:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:50 Октябрь
10:50 3D Киносити
11:30 3D Синема Стар
11:35 3D ДК Белёва
11:35 3D Азимут (Богородицк)
11:35 3D Родина (Ясногорск)
11:35 3D Юность (Узловая)
11:45 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
12:10 Киносити
12:50 Киносити
13:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 3D Киносити
13:50 3D Октябрь
14:10 3D ДКЖкино
14:50 Киносити
15:10 Синема Стар
15:30 Киносити
15:35 3D ДК Белёва
15:35 3D Азимут (Богородицк)
15:35 3D Родина (Ясногорск)
15:35 3D Юность (Узловая)
15:55 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:10 3D Синема Стар
16:10 3D Киносити
16:15 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:25 3D Октябрь
16:35 3D ДКЖкино
17:30 Киносити
17:50 Октябрь
18:10 Киносити
18:50 3D Киносити
19:00 3D Октябрь
19:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 3D Синема Стар
19:45 3D Юность (Узловая)
19:45 3D Родина (Ясногорск)
19:45 3D ДК Белёва
19:45 3D Азимут (Богородицк)
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20:15 3D Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:20 Синема Стар
20:25 Октябрь
20:50 Киносити
21:30 3D ДКЖкино
21:30 3D Киносити
21:35 3D Октябрь
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23:00 Октябрь
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