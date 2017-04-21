Стражи Галактики. Часть 2

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 04.05.2017

Режиссер: Джеймс Ганн

Актеры: Крис Пратт, Карен Гиллан, Зои Салдана, Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне, Крис Салливан, Элизабет Дебики, Курт Рассел, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Натан Филлион

Жанр: боевик, фантастика

Продолжительноcть: 136 мин

Самая экзотическая команда Marvel снова в сборе: Землянин Питер Квилл (известный как Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот (особенно енот!).

Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

Фантастические миры, космические сражения, неожиданные повторы сюжета и знаменитый юмор — новый блокбастер в лучших традициях Marvel.