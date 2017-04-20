Рок Дог
Страна:
Китай, США, 2016
Премьера:
в РФ 04.05.2017
Режиссер:
Эш Браннон
Актеры:
Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К. Симмонс, Льюис Блэк, Кенан Томпсон, Мэй Уитман, Хорхе Гарсиа, Мэтт Диллон, Сэм Эллиотт, Уилл Финн
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
80 мин
Бюджет:
$60 000 000
Несмотря на неодобрение отца, молодой тибетский мастиф мечтает вырваться из родной деревни и покорить большой город. Он еще не знает, что судьба уготовила ему массу веселых и опасных приключений, благодаря которым он сможет стать тем защитником родных мест, о которых так мечтает его отец.
Сегодня
Завтра
1 мая, понедельник
2 мая, вторник
3 мая, среда
4 мая, четверг
|13:00
|Синема Стар
|14:20 3D
|Синема Стар
5 мая, пятница
|13:00
|Синема Стар
|14:20 3D
|Синема Стар
6 мая, суббота
|13:15
|Синема Стар
|14:20 3D
|Синема Стар
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Алмаз Синема
|
11:50
3D 15:20
|Белёв
|
3D 10:00
3D 14:00
|Городской концертный зал
|
3D 10:00
3D 16:00
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 10:00
3D 15:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:00
3D 14:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:00
3D 15:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:55
|Киносити
|
10:20
12:05
15:55
17:40
19:25
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:00
3D 15:00
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 14:00
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Октябрь
|
11:50
3D 15:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 11:05
15:00
|Синема Стар
|
3D 12:15
|Химик (Ефремов)
|
10:30
13:55
17:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:00
3D 14:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 10:00
3D 14:00
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 15:00
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Алмаз Синема
|
11:50
3D 15:20
|Белёв
|
3D 10:00
3D 14:00
|Городской концертный зал
|
3D 10:00
3D 16:00
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 10:00
3D 15:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:00
3D 14:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:00
3D 15:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:55
|Киносити
|
10:20
12:05
15:55
17:40
19:25
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:00
3D 15:00
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 14:00
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Октябрь
|
11:50
3D 15:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 11:05
15:00
|Синема Стар
|
3D 12:15
|Химик (Ефремов)
|
10:30
13:55
17:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:00
3D 14:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 10:00
3D 14:00
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 15:00
1 мая, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Алмаз Синема
|
11:50
3D 15:20
|Белёв
|
3D 10:00
3D 15:35
|Городской концертный зал
|
3D 10:00
3D 16:00
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 10:00
3D 15:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:00
3D 15:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:00
3D 15:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:55
|Киносити
|
10:20
12:05
15:55
17:40
19:25
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:00
3D 15:00
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 15:35
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Октябрь
|
11:50
3D 15:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 11:05
15:00
|Синема Стар
|
3D 12:15
|Химик (Ефремов)
|
10:30
13:55
17:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:00
3D 15:35
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 10:00
3D 15:35
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 15:00
2 мая, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Алмаз Синема
|
11:50
3D 15:20
|Белёв
|
3D 10:00
3D 15:35
|Городской концертный зал
|
3D 10:00
3D 16:00
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 10:00
3D 15:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:00
3D 15:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:00
3D 15:00
|Киносити
|
10:20
12:05
15:55
17:40
19:25
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:00
3D 15:00
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 15:35
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Октябрь
|
11:50
3D 15:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 11:05
15:00
|Синема Стар
|
3D 12:15
|Химик (Ефремов)
|
10:30
13:55
17:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:00
3D 15:35
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 10:00
3D 15:35
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 15:00
3 мая, среда
|Азимут (Богородицк)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Алмаз Синема
|
11:50
3D 15:20
|Белёв
|
3D 10:00
3D 15:35
|Городской концертный зал
|
3D 10:00
3D 16:00
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
3D 10:00
3D 15:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
3D 10:00
3D 15:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
3D 10:00
3D 15:00
|Киносити
|
10:20
12:05
15:55
17:40
19:25
|Кинотеатр Венёва
|
3D 10:00
3D 15:00
|Киреевский ГДК
|
3D 10:00
3D 15:35
|Новая Заря (Плавск)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Октябрь
|
11:50
3D 15:05
|Родина (Ясногорск)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Синема 3D (Кимовск)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 11:05
15:00
|Синема Стар
|
3D 12:15
|Химик (Ефремов)
|
10:30
13:55
17:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
3D 10:00
3D 15:35
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
3D 10:00
3D 15:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
3D 10:00
3D 15:35
|Юность (Узловая)
|
3D 10:00
3D 15:00
4 мая, четверг
|Синема Стар
|
13:00
3D 14:20
5 мая, пятница
|Синема Стар
|
13:00
3D 14:20
6 мая, суббота
|Синема Стар
|
13:15
3D 14:20