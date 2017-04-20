Страна: Китай, США, 2016

Премьера: в РФ 04.05.2017

Режиссер: Эш Браннон

Актеры: Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К. Симмонс, Льюис Блэк, Кенан Томпсон, Мэй Уитман, Хорхе Гарсиа, Мэтт Диллон, Сэм Эллиотт, Уилл Финн

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 80 мин

Бюджет: $60 000 000

Несмотря на неодобрение отца, молодой тибетский мастиф мечтает вырваться из родной деревни и покорить большой город. Он еще не знает, что судьба уготовила ему массу веселых и опасных приключений, благодаря которым он сможет стать тем защитником родных мест, о которых так мечтает его отец.