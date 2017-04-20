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Рок Дог

Рок Дог

Страна:
Китай, США, 2016
 
Премьера:
в РФ 04.05.2017
 
Режиссер:
Эш Браннон
  
Актеры:
Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К. Симмонс, Льюис Блэк, Кенан Томпсон, Мэй Уитман, Хорхе Гарсиа, Мэтт Диллон, Сэм Эллиотт, Уилл Финн
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
80 мин
  
Бюджет:
$60 000 000
  

 

Несмотря на неодобрение отца, молодой тибетский мастиф мечтает вырваться из родной деревни и покорить большой город. Он еще не знает, что судьба уготовила ему массу веселых и опасных приключений, благодаря которым он сможет стать тем защитником родных мест, о которых так мечтает его отец.

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Сегодня
10:00 3D Кинотеатр Венёва
10:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
10:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Синема 3D (Кимовск)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Новая Заря (Плавск)
10:00 3D Городской концертный зал
10:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
10:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 3D Белёв
10:20 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Октябрь
11:50 Алмаз Синема
12:05 Киносити
12:15 3D Синема Стар
12:55 Иллизиум (Новомосковск)
13:55 Химик (Ефремов)
14:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:00 3D Киреевский ГДК
14:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:00 3D Белёв
15:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
15:00 3D Юность (Узловая)
15:00 3D Кинотеатр Венёва
15:00 3D Синема 3D (Кимовск)
15:00 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
15:00 3D Азимут (Богородицк)
15:00 3D Новая Заря (Плавск)
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 3D Октябрь
15:20 3D Алмаз Синема
15:55 Киносити
16:00 3D Городской концертный зал
17:20 Химик (Ефремов)
17:40 Киносити
19:25 Киносити
Завтра
10:00 3D Кинотеатр Венёва
10:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
10:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
10:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Синема 3D (Кимовск)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Новая Заря (Плавск)
10:00 3D Городской концертный зал
10:00 3D Белёв
10:20 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Октябрь
11:50 Алмаз Синема
12:05 Киносити
12:15 3D Синема Стар
12:55 Иллизиум (Новомосковск)
13:55 Химик (Ефремов)
14:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
14:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
14:00 3D Киреевский ГДК
14:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
14:00 3D Белёв
15:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
15:00 3D Юность (Узловая)
15:00 3D Кинотеатр Венёва
15:00 3D Синема 3D (Кимовск)
15:00 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
15:00 3D Азимут (Богородицк)
15:00 3D Новая Заря (Плавск)
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 3D Октябрь
15:20 3D Алмаз Синема
15:55 Киносити
16:00 3D Городской концертный зал
17:20 Химик (Ефремов)
17:40 Киносити
19:25 Киносити
1 мая, понедельник
10:00 3D Кинотеатр Венёва
10:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
10:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Синема 3D (Кимовск)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:00 3D Новая Заря (Плавск)
10:00 3D Городской концертный зал
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
10:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 3D Белёв
10:20 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Октябрь
11:50 Алмаз Синема
12:05 Киносити
12:15 3D Синема Стар
12:55 Иллизиум (Новомосковск)
13:55 Химик (Ефремов)
15:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
15:00 3D Юность (Узловая)
15:00 3D Кинотеатр Венёва
15:00 3D Синема 3D (Кимовск)
15:00 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
15:00 3D Азимут (Богородицк)
15:00 3D Новая Заря (Плавск)
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 3D Октябрь
15:20 3D Алмаз Синема
15:35 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:35 3D Киреевский ГДК
15:35 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:35 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:35 3D Белёв
15:55 Киносити
16:00 3D Городской концертный зал
17:20 Химик (Ефремов)
17:40 Киносити
19:25 Киносити
2 мая, вторник
10:00 3D Кинотеатр Венёва
10:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
10:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Синема 3D (Кимовск)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
10:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 3D Новая Заря (Плавск)
10:00 3D Городской концертный зал
10:00 3D Белёв
10:20 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Октябрь
11:50 Алмаз Синема
12:05 Киносити
12:15 3D Синема Стар
13:55 Химик (Ефремов)
15:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
15:00 3D Юность (Узловая)
15:00 3D Кинотеатр Венёва
15:00 3D Синема 3D (Кимовск)
15:00 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
15:00 3D Азимут (Богородицк)
15:00 3D Новая Заря (Плавск)
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 3D Октябрь
15:20 3D Алмаз Синема
15:35 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:35 3D Киреевский ГДК
15:35 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:35 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:35 3D Белёв
15:55 Киносити
16:00 3D Городской концертный зал
17:20 Химик (Ефремов)
17:40 Киносити
19:25 Киносити
3 мая, среда
10:00 3D Кинотеатр Венёва
10:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
10:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
10:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
10:00 3D Киреевский ГДК
10:00 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
10:00 3D Родина (Ясногорск)
10:00 3D Синема 3D (Кимовск)
10:00 3D Азимут (Богородицк)
10:00 3D Юность (Узловая)
10:00 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
10:00 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
10:00 3D Новая Заря (Плавск)
10:00 3D Городской концертный зал
10:00 3D Белёв
10:20 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
11:05 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Октябрь
11:50 Алмаз Синема
12:05 Киносити
12:15 3D Синема Стар
13:55 Химик (Ефремов)
15:00 3D Заокский районный культурно-досуговый центр
15:00 3D Юность (Узловая)
15:00 3D Кинотеатр Венёва
15:00 3D Синема 3D (Кимовск)
15:00 3D Родина (Ясногорск)
15:00 3D Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
15:00 3D ДК Тёпло-Огарёвского района
15:00 3D Азимут (Богородицк)
15:00 3D Новая Заря (Плавск)
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05 3D Октябрь
15:20 3D Алмаз Синема
15:35 3D Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:35 3D Киреевский ГДК
15:35 3D Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:35 3D Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:35 3D Белёв
15:55 Киносити
16:00 3D Городской концертный зал
17:20 Химик (Ефремов)
17:40 Киносити
19:25 Киносити
4 мая, четверг
13:00 Синема Стар
14:20 3D Синема Стар
5 мая, пятница
13:00 Синема Стар
14:20 3D Синема Стар
6 мая, суббота
13:15 Синема Стар
14:20 3D Синема Стар
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