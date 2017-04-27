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«Битва сильнейших»: такие разные близнецы

Фото Алексея Пирязева.

«Битва сильнейших»: такие разные близнецы

Два известных тульских барбершопа Top Gun и «Мужской зал» потрудились на славу: близнецы Сергей и Александр Смарыгины теперь совсем не похожи друг на друга. Взгляните, как здорово получилось! 

Myslo уже рассказывал о том, как по воле судьбы братья стали участниками «Битвы сильнейших», теперь - о результатах. Барбершопы Top Gun и «Мужской зал» взяли на себя по одному близнецу и поработали над их преображением. 

Битва мастеров

- Было очень интересно работать на определенный эффект, - говорит мастер Top Gun Дмитрий. - Не знаю, как получилось у «Мужского зала», - не видел. Интересно, что придумал их мастер, чтобы выделить парня из толпы и подчеркнуть его выгодные стороны.

А вот наш эксперимент получился на все сто!

Как только я увидел своего клиента, понял: ему нужно что-то особенное. Но здесь было важно не переступить черту: все изменения должны строго соответствовать всему образу в целом. В итоге так и вышло. Я очень доволен результатом! 

- Top Gun - достойные соперники, - говорит мастер «Мужского зала» Светлана Иванова. - Чтобы составить им достойную конкуренцию, мы решили действовать, опираясь на настроение, образ, стиль и психотип героя. Для нас было важно сделать все точно так, как хочет парень.

Вот почему «Битва» стала для нас не сражением на поле мастерства, а просто приятным экспериментом.

Мы ведь понимаем, что человеку с этой стрижкой потом ходить (смеется).

«Еще не привыкли к новому образу»

Сергей и Александр до сих пор не узнают себя в зеркале! Ребята признались: новый образ изменил их не только внешне, но и внутренне. 

 

 

- Мне не было страшно садиться в кресло мастера, - говорит Александр. - Ведь я уже был наслышан о том, как здорово здесь стригут! Когда увидел свое отражение, даже не поверил, что это я: мне кажется, я стал выглядеть взрослее, солиднее, серьезнее.

 

Даже не верится, что стрижка может так изменить человека.

И я говорю не только о внешности.

Настроение улучшилось, появилось вдохновение, которое так необходимо мне в режиссерской работе. 

Мастер все сделал так, как нужно: новая стрижка отлично подходит моему образу в целом. Чтобы получить такой результат, мало просто взглянуть человека и изучить его внешне.

Нужно прочувствовать того, с кем тебе предстоит работа.

И мой мастер справился с этой задачей на все сто! 

 

 

- «Битва сильнейших» сделала большое дело - обозначила и подчеркнула наши с братом различия, - говорит Сергей. - Я очень благодарен всем, благодаря кому она появилась и состоялась.

Если бы мне предложили этот эксперимент снова, я бы согласился, не задумываясь.

И, конечно, посоветовал бы это другим. Великолепный опыт! 

Мой мастер сумел угадать мои желания. Я их не озвучивал. И тем ярче и искреннее был мой восторг после того, как я посмотрел в зеркало!

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Автор: Вероника Левина, вчера, в 19:11 +1
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