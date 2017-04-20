Моя девушка — монстр
Страна:
Канада, Испания, 2016
Премьера:
в РФ 27.04.2017
Режиссер:
Начо Вигалондо
Актеры:
Дэн Стивенс, Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Тим Блейк Нельсон, Остин Стоуэлл, Агам Дарши, Рукия Бернард, Ханна Черами, Михо Судзуки, Сара Сурх
Жанр:
фантастика, боевик
Продолжительноcть:
110 мин
Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.
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13:25
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13:35
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|
14:10
19:10
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13:35
20:00
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12:10
20:15
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|
19:40
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|
13:25
19:00
|Победа (Новомосковск)
|
13:35
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
19:10
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|
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13:35
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12:10
20:15
|ДКЖкино
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19:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:25
19:00
|Победа (Новомосковск)
|
13:35
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
19:10
|Союз (Алексин)
|
16:55
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|Азот (Новомосковск)
|
13:35
20:00
|Алмаз Синема
|
12:10
20:15
|ДКЖкино
|
19:40
|Победа (Новомосковск)
|
13:35
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
19:10
|Союз (Алексин)
|
16:55
3 мая, среда
|Азот (Новомосковск)
|
13:35
20:00
|Алмаз Синема
|
12:10
20:15
|ДКЖкино
|
17:10
|Победа (Новомосковск)
|
13:35
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
19:10
|Союз (Алексин)
|
16:55