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Моя девушка — монстр

Моя девушка — монстр

Страна:
Канада, Испания, 2016
 
Премьера:
в РФ 27.04.2017
 
Режиссер:
Начо Вигалондо
  
Актеры:
Дэн Стивенс, Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Тим Блейк Нельсон, Остин Стоуэлл, Агам Дарши, Рукия Бернард, Ханна Черами, Михо Судзуки, Сара Сурх
  
Жанр:
фантастика, боевик
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.

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Сегодня
12:10 Алмаз Синема
13:25 Иллизиум (Новомосковск)
13:35 Азот (Новомосковск)
13:35 Победа (Новомосковск)
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 Союз (Алексин)
19:00 Иллизиум (Новомосковск)
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 ДКЖкино
20:00 Азот (Новомосковск)
20:15 Алмаз Синема
21:50 Победа (Новомосковск)
Завтра
12:10 Алмаз Синема
13:25 Иллизиум (Новомосковск)
13:35 Азот (Новомосковск)
13:35 Победа (Новомосковск)
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 Союз (Алексин)
19:00 Иллизиум (Новомосковск)
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 ДКЖкино
20:00 Азот (Новомосковск)
20:15 Алмаз Синема
21:50 Победа (Новомосковск)
1 мая, понедельник
12:10 Алмаз Синема
13:25 Иллизиум (Новомосковск)
13:35 Азот (Новомосковск)
13:35 Победа (Новомосковск)
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 Союз (Алексин)
19:00 Иллизиум (Новомосковск)
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 ДКЖкино
20:00 Азот (Новомосковск)
20:15 Алмаз Синема
21:50 Победа (Новомосковск)
2 мая, вторник
12:10 Алмаз Синема
13:35 Азот (Новомосковск)
13:35 Победа (Новомосковск)
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 Союз (Алексин)
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40 ДКЖкино
20:00 Азот (Новомосковск)
20:15 Алмаз Синема
21:50 Победа (Новомосковск)
3 мая, среда
12:10 Алмаз Синема
13:35 Азот (Новомосковск)
13:35 Победа (Новомосковск)
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 Союз (Алексин)
17:10 ДКЖкино
19:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00 Азот (Новомосковск)
20:15 Алмаз Синема
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