Моя девушка — монстр

Страна: Канада, Испания, 2016

Премьера: в РФ 27.04.2017

Режиссер: Начо Вигалондо

Актеры: Дэн Стивенс, Энн Хэтэуэй, Джейсон Судейкис, Тим Блейк Нельсон, Остин Стоуэлл, Агам Дарши, Рукия Бернард, Ханна Черами, Михо Судзуки, Сара Сурх

Жанр: фантастика, боевик

Продолжительноcть: 110 мин

Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.