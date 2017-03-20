Breakout 2.0
Если вы устали от затишья на альтернативной сцене электронной музыки в нашем городе, то для вас без лишних слов команда Core Events готовит настоящий прорыв в этом году. Итак, встречайте серию вечеринок Breakout, нацеленную на развитие нового витка тульской хардсцены.
Хэдлайнеры: Gancher & Ruin (Санкт-Петербург), Encoder (Владимир).
А также Z-Fear, Parada, Gaudy, Fromz.
Вход от 400 Р. Количество билетов строго ограничено.
Рекомендованный дресс-код — милитари.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85
30 апреля 2017, воскресенье
23:00