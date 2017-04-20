Затерянный город Z
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 27.04.2017
Режиссер:
Джеймс Грэй
Актеры:
Чарли Ханнэм, Том Холланд, Сиенна Миллер, Роберт Паттинсон, Энгус МакФадьен, Дэниэл Хаттлстоун, Александр Йованович, Николас Эгнью, Бобби Соллдридж, Эдвард Эшли
Жанр:
боевик, приключения
Продолжительноcть:
141 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,8
Полковник Фосетт, член Королевского Географического общества, был одним из видных исследователей Южной Америки начала XX века. Больше всего его интересовали центральные регионы Бразилии, куда он ездил семь раз между 1906 и 1924 годами. В свою последнюю экспедицию он отправился в 1925-м. Он собирался отыскать некий затерянный город на территории штата Мату-Гроссо. Перед отъездом он завещал не организовывать поиски его группы, если она не вернется к назначенному сроку. Фосетт не вернулся, и многократные попытки установить судьбу экспедиции и ее маршрут ни к чему не привели.
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|Иллизиум (Новомосковск)
|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Киносити
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|Союз (Алексин)
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|23:45
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|19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|Киносити
|21:05
|Союз (Алексин)
|23:10
|Иллизиум (Новомосковск)
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2 мая, вторник
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|19:00
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|21:00
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|21:05
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:45
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3 мая, среда
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21:00
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12:10
19:00
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10:20
15:40
21:00
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