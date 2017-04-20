афиша
афиша
Регистрация
Затерянный город Z

Затерянный город Z

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 27.04.2017
 
Режиссер:
Джеймс Грэй
  
Актеры:
Чарли Ханнэм, Том Холланд, Сиенна Миллер, Роберт Паттинсон, Энгус МакФадьен, Дэниэл Хаттлстоун, Александр Йованович, Николас Эгнью, Бобби Соллдридж, Эдвард Эшли
  
Жанр:
боевик, приключения
  
Продолжительноcть:
141 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,8
          
 

 

Полковник Фосетт, член Королевского Географического общества, был одним из видных исследователей Южной Америки начала XX века. Больше всего его интересовали центральные регионы Бразилии, куда он ездил семь раз между 1906 и 1924 годами. В свою последнюю экспедицию он отправился в 1925-м. Он собирался отыскать некий затерянный город на территории штата Мату-Гроссо. Перед отъездом он завещал не организовывать поиски его группы, если она не вернется к назначенному сроку. Фосетт не вернулся, и многократные попытки установить судьбу экспедиции и ее маршрут ни к чему не привели.

Купить билет
Сегодня
10:20 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Киносити
18:45 Иллизиум (Новомосковск)
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Киносити
21:05 Союз (Алексин)
23:10 Иллизиум (Новомосковск)
23:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 Киносити
Завтра
10:20 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Киносити
18:45 Иллизиум (Новомосковск)
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Киносити
21:05 Союз (Алексин)
23:10 Иллизиум (Новомосковск)
23:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 Киносити
1 мая, понедельник
10:20 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Киносити
18:45 Иллизиум (Новомосковск)
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Киносити
21:05 Союз (Алексин)
23:10 Иллизиум (Новомосковск)
23:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 Киносити
2 мая, вторник
10:20 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Киносити
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Киносити
21:05 Союз (Алексин)
23:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 Киносити
3 мая, среда
10:20 Киносити
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Киносити
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Киносити
21:05 Союз (Алексин)
23:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика