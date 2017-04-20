Затерянный город Z

Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 27.04.2017

Режиссер: Джеймс Грэй

Актеры: Чарли Ханнэм, Том Холланд, Сиенна Миллер, Роберт Паттинсон, Энгус МакФадьен, Дэниэл Хаттлстоун, Александр Йованович, Николас Эгнью, Бобби Соллдридж, Эдвард Эшли

Жанр: боевик, приключения

Продолжительноcть: 141 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,8

Полковник Фосетт, член Королевского Географического общества, был одним из видных исследователей Южной Америки начала XX века. Больше всего его интересовали центральные регионы Бразилии, куда он ездил семь раз между 1906 и 1924 годами. В свою последнюю экспедицию он отправился в 1925-м. Он собирался отыскать некий затерянный город на территории штата Мату-Гроссо. Перед отъездом он завещал не организовывать поиски его группы, если она не вернется к назначенному сроку. Фосетт не вернулся, и многократные попытки установить судьбу экспедиции и ее маршрут ни к чему не привели.