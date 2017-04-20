Сфера
Страна:
США, ОАЭ, 2017
Премьера:
в РФ 27.04.2017
Режиссер:
Джеймс Понсольдт
Актеры:
Эмма Уотсон, Том Хэнкс, Карен Гиллан, Билл Пэкстон, Пэттон Освальт, Джон Бойега, Эллен Вонг, Гленн Хедли, Эллар Колтрейн, Нэйт Корддри
Жанр:
фантастика, триллер
Продолжительноcть:
110 мин
Недалекое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает ее принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Силиконовой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба ее друзей, близких и всего человечества.
Сегодня
Завтра
1 мая, понедельник
2 мая, вторник
3 мая, среда
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
11:35
18:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
17:45
21:45
|ДК Белёва
|
15:35
19:20
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
11:35
18:30
|ДКЖкино
|
16:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
15:35
19:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:35
18:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:20
18:50
|Киносити
|
12:45
17:25
22:05
01:20
|Кинотеатр Венёва
|
11:35
18:30
|Киреевский ГДК
|
15:35
19:20
|Новая Заря (Плавск)
|
11:35
18:30
|Родина (Ясногорск)
|
11:35
18:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:35
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
18:25
|Химик (Ефремов)
|
12:05
15:30
21:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
15:35
19:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:35
00:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
15:35
19:20
|Юность (Узловая)
|
11:35
18:30
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
11:35
18:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
17:45
21:45
|ДК Белёва
|
15:35
19:20
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
11:35
18:30
|ДКЖкино
|
16:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
15:35
19:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:35
18:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:20
18:50
|Киносити
|
12:45
17:25
22:05
01:20
|Кинотеатр Венёва
|
11:35
18:30
|Киреевский ГДК
|
15:35
19:20
|Новая Заря (Плавск)
|
11:35
18:30
|Родина (Ясногорск)
|
11:35
18:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:35
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
18:25
|Химик (Ефремов)
|
12:05
15:30
21:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
15:35
19:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:35
00:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
15:35
19:20
|Юность (Узловая)
|
11:35
18:30
1 мая, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
11:35
18:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
17:45
21:45
|ДК Белёва
|
17:10
20:55
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
11:35
18:30
|ДКЖкино
|
16:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
17:10
20:55
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:35
18:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:20
18:50
|Киносити
|
12:45
17:25
22:05
01:20
|Кинотеатр Венёва
|
11:35
18:30
|Киреевский ГДК
|
17:10
20:55
|Новая Заря (Плавск)
|
11:35
18:30
|Родина (Ясногорск)
|
11:35
18:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:35
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
18:25
|Химик (Ефремов)
|
12:05
15:30
21:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
17:10
20:55
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:35
00:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
17:10
20:55
|Юность (Узловая)
|
11:35
18:30
2 мая, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
11:35
18:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
17:45
21:45
|ДК Белёва
|
17:10
20:55
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
11:35
18:30
|ДКЖкино
|
16:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
17:10
20:55
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:35
18:30
|Киносити
|
12:45
17:25
22:05
|Кинотеатр Венёва
|
11:35
18:30
|Киреевский ГДК
|
17:10
20:55
|Новая Заря (Плавск)
|
11:35
18:30
|Родина (Ясногорск)
|
11:35
18:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:35
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
18:25
|Химик (Ефремов)
|
12:05
15:30
21:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
17:10
20:55
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:35
00:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
17:10
20:55
|Юность (Узловая)
|
11:35
18:30
3 мая, среда
|Азимут (Богородицк)
|
11:35
18:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
17:45
21:45
|ДК Белёва
|
17:10
20:55
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
11:35
18:30
|ДКЖкино
|
13:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
17:10
20:55
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:35
18:30
|Киносити
|
12:45
17:25
22:05
|Кинотеатр Венёва
|
11:35
18:30
|Киреевский ГДК
|
17:10
20:55
|Новая Заря (Плавск)
|
11:35
18:30
|Родина (Ясногорск)
|
11:35
18:30
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:35
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
18:25
|Химик (Ефремов)
|
12:05
15:30
21:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
17:10
20:55
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:35
00:00
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
17:10
20:55
|Юность (Узловая)
|
11:35
18:30