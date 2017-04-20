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Сфера

Сфера

Страна:
США, ОАЭ, 2017
 
Премьера:
в РФ 27.04.2017
 
Режиссер:
Джеймс Понсольдт
  
Актеры:
Эмма Уотсон, Том Хэнкс, Карен Гиллан, Билл Пэкстон, Пэттон Освальт, Джон Бойега, Эллен Вонг, Гленн Хедли, Эллар Колтрейн, Нэйт Корддри
  
Жанр:
фантастика, триллер
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

 

 

Недалекое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает ее принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Силиконовой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба ее друзей, близких и всего человечества.

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Сегодня
11:35 Синема 3D (Кимовск)
11:35 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:35 Кинотеатр Венёва
11:35 Заокский районный культурно-досуговый центр
11:35 Азимут (Богородицк)
11:35 ДК Тёпло-Огарёвского района
11:35 Родина (Ясногорск)
11:35 Юность (Узловая)
11:35 Новая Заря (Плавск)
12:05 Химик (Ефремов)
12:20 Иллизиум (Новомосковск)
12:45 Киносити
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 Химик (Ефремов)
15:35 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:35 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:35 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:35 Киреевский ГДК
15:35 ДК Белёва
16:10 ДКЖкино
17:25 Киносити
17:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема 3D (Кимовск)
18:30 Кинотеатр Венёва
18:30 Родина (Ясногорск)
18:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
18:30 Азимут (Богородицк)
18:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
18:30 Юность (Узловая)
18:30 Новая Заря (Плавск)
18:50 Иллизиум (Новомосковск)
19:20 Киреевский ГДК
19:20 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:20 ДК Белёва
21:20 Химик (Ефремов)
21:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:05 Киносити
00:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
01:20 Киносити
Завтра
11:35 Синема 3D (Кимовск)
11:35 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:35 Кинотеатр Венёва
11:35 Заокский районный культурно-досуговый центр
11:35 Азимут (Богородицк)
11:35 ДК Тёпло-Огарёвского района
11:35 Родина (Ясногорск)
11:35 Юность (Узловая)
11:35 Новая Заря (Плавск)
12:05 Химик (Ефремов)
12:20 Иллизиум (Новомосковск)
12:45 Киносити
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 Химик (Ефремов)
15:35 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
15:35 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
15:35 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
15:35 Киреевский ГДК
15:35 ДК Белёва
16:10 ДКЖкино
17:25 Киносити
17:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема 3D (Кимовск)
18:30 Кинотеатр Венёва
18:30 Родина (Ясногорск)
18:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
18:30 Азимут (Богородицк)
18:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
18:30 Юность (Узловая)
18:30 Новая Заря (Плавск)
18:50 Иллизиум (Новомосковск)
19:20 Киреевский ГДК
19:20 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
19:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
19:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
19:20 ДК Белёва
21:20 Химик (Ефремов)
21:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:05 Киносити
00:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
01:20 Киносити
1 мая, понедельник
11:35 Синема 3D (Кимовск)
11:35 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:35 Кинотеатр Венёва
11:35 Заокский районный культурно-досуговый центр
11:35 Азимут (Богородицк)
11:35 ДК Тёпло-Огарёвского района
11:35 Родина (Ясногорск)
11:35 Юность (Узловая)
11:35 Новая Заря (Плавск)
12:05 Химик (Ефремов)
12:20 Иллизиум (Новомосковск)
12:45 Киносити
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 Химик (Ефремов)
16:10 ДКЖкино
17:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:10 Киреевский ГДК
17:10 ДК Белёва
17:25 Киносити
17:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема 3D (Кимовск)
18:30 Кинотеатр Венёва
18:30 Родина (Ясногорск)
18:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
18:30 Азимут (Богородицк)
18:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
18:30 Юность (Узловая)
18:30 Новая Заря (Плавск)
18:50 Иллизиум (Новомосковск)
20:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:55 ДК Белёва
20:55 Киреевский ГДК
20:55 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:20 Химик (Ефремов)
21:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:05 Киносити
00:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
01:20 Киносити
2 мая, вторник
11:35 Синема 3D (Кимовск)
11:35 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:35 Кинотеатр Венёва
11:35 Заокский районный культурно-досуговый центр
11:35 Азимут (Богородицк)
11:35 ДК Тёпло-Огарёвского района
11:35 Родина (Ясногорск)
11:35 Юность (Узловая)
11:35 Новая Заря (Плавск)
12:05 Химик (Ефремов)
12:45 Киносити
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 Химик (Ефремов)
16:10 ДКЖкино
17:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:10 Киреевский ГДК
17:10 ДК Белёва
17:25 Киносити
17:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема 3D (Кимовск)
18:30 Кинотеатр Венёва
18:30 Родина (Ясногорск)
18:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
18:30 Азимут (Богородицк)
18:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
18:30 Юность (Узловая)
18:30 Новая Заря (Плавск)
20:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:55 ДК Белёва
20:55 Киреевский ГДК
20:55 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:20 Химик (Ефремов)
21:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:05 Киносити
00:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
3 мая, среда
11:35 Синема 3D (Кимовск)
11:35 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:35 Кинотеатр Венёва
11:35 Заокский районный культурно-досуговый центр
11:35 Азимут (Богородицк)
11:35 ДК Тёпло-Огарёвского района
11:35 Родина (Ясногорск)
11:35 Юность (Узловая)
11:35 Новая Заря (Плавск)
12:05 Химик (Ефремов)
12:45 Киносити
13:40 ДКЖкино
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:30 Химик (Ефремов)
17:10 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:10 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:10 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
17:10 Киреевский ГДК
17:10 ДК Белёва
17:25 Киносити
17:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30 Синема 3D (Кимовск)
18:30 Кинотеатр Венёва
18:30 Родина (Ясногорск)
18:30 ДК Тёпло-Огарёвского района
18:30 Азимут (Богородицк)
18:30 Заокский районный культурно-досуговый центр
18:30 Юность (Узловая)
18:30 Новая Заря (Плавск)
20:55 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:55 ДК Белёва
20:55 Киреевский ГДК
20:55 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:55 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:20 Химик (Ефремов)
21:45 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:05 Киносити
00:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
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