Страна: США, ОАЭ, 2017

Премьера: в РФ 27.04.2017

Режиссер: Джеймс Понсольдт

Актеры: Эмма Уотсон, Том Хэнкс, Карен Гиллан, Билл Пэкстон, Пэттон Освальт, Джон Бойега, Эллен Вонг, Гленн Хедли, Эллар Колтрейн, Нэйт Корддри

Жанр: фантастика, триллер

Продолжительноcть: 110 мин

Недалекое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает ее принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Силиконовой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба ее друзей, близких и всего человечества.