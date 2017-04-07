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Белое каление

Белое каление

1 мая 2017 года на подворье «Тульская кузня» состоится открытие сезона мастер-классов, творческих встреч и очередной мини-фестиваль «Белое каление».

Данный проект призван популяризировать кузнечное ремесло и кузнечные технологии, как объекты нематериального культурного наследия Тульской области, способствовать укреплению творческих связей между мастерами Тульской области и других регионов России.

На подворье «Тульская кузня» зрители станут участниками мастер-шоу «Готовь к обеду ложку, а к весне сошку», на котором узнают, из каких элементов состоит соха, увидят процесс их изготовления и сборки в готовое орудие земледелия. В изготовлении арт объекта «Соха» примут участие тульские кузнецы: Алексей Евдокимов, Павел Панкратов, Алексей Пятницкий, Евгений Шевяков, Борис Глазков, а также профессионалы-эксперты: Лев Алдохин, Николай Картель, Наталья Забелина, Константин Батарев, Сергей Лобанов.

Гости фестиваля также смогут увидеть Областную выставку мастеров художественной обработки дерева и природных материалов «Фантазия да уменье везде найдут примененье!».

Вход свободный.

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