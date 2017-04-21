Спасти Пушкина
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 27.04.2017
Режиссер:
Филипп Коршунов
Актеры:
Константин Крюков, Ирина Крутик, Алексей Лукин, Денис Сухомлинов, Арсений Гусев, Дарья Петриченко, Юрий Гальцев, Сергей Рост, Арина Постникова, Влад Красавин
Жанр:
комедия, семейный
Продолжительноcть:
82 мин
Александр Сергеевич Пушкин не погибает на дуэли — в самый последний момент перед попаданием пули Дантеса, юные изобретатели машины времени переносят его в XXI век. Но современный мир таит в себе массу опасностей. Перед московскими школьниками стоит непростая задача — спасти Пушкина!
Сегодня
|10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:25
|Киносити
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:10
|Киносити
Завтра
|10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:25
|Киносити
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:10
|Киносити
1 мая, понедельник
|10:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:25
|Киносити
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:10
|Киносити
2 мая, вторник
|14:25
|Киносити
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:10
|Киносити
3 мая, среда
|14:25
|Киносити
|14:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:10
|Киносити
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
15:30
|Киносити
|
14:25
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
18:10
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
15:30
|Киносити
|
14:25
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
18:10
1 мая, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
15:30
|Киносити
|
14:25
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
18:10
2 мая, вторник
|Киносити
|
14:25
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
18:10
3 мая, среда
|Киносити
|
14:25
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
18:10