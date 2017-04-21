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Спасти Пушкина

Спасти Пушкина

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 27.04.2017
 
Режиссер:
Филипп Коршунов
  
Актеры:
Константин Крюков, Ирина Крутик, Алексей Лукин, Денис Сухомлинов, Арсений Гусев, Дарья Петриченко, Юрий Гальцев, Сергей Рост, Арина Постникова, Влад Красавин
  
Жанр:
комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
82 мин
  

 

Александр Сергеевич Пушкин не погибает на дуэли — в самый последний момент перед попаданием пули Дантеса, юные изобретатели машины времени переносят его в XXI век. Но современный мир таит в себе массу опасностей. Перед московскими школьниками стоит непростая задача — спасти Пушкина!

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