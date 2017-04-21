Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 27.04.2017

Режиссер: Филипп Коршунов

Актеры: Константин Крюков, Ирина Крутик, Алексей Лукин, Денис Сухомлинов, Арсений Гусев, Дарья Петриченко, Юрий Гальцев, Сергей Рост, Арина Постникова, Влад Красавин

Жанр: комедия, семейный

Продолжительноcть: 82 мин

Александр Сергеевич Пушкин не погибает на дуэли — в самый последний момент перед попаданием пули Дантеса, юные изобретатели машины времени переносят его в XXI век. Но современный мир таит в себе массу опасностей. Перед московскими школьниками стоит непростая задача — спасти Пушкина!