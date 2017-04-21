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Яснополянский трейл

Яснополянский трейл

В 2017 году серия забегов «Тульского марафона» откроется одним из самых долгожданных беговых событий — «Яснополянским трейлом»!

Ясная Поляна — это достопримечательность мирового масштаба, ежегодно привлекающая тысячи туристов со всего мира. Подумайте только, что вам представится возможность не только посетить саму усадьбу великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, побывать в его доме с оригинальным интерьером и личными вещами, но и пробежать там, где Толстой любил гулять летними вечерами, где он получал вдохновение для написания своих произведений. Только подумайте, какая там энергетика!

Участники забега смогут разместиться в Ясной Поляне за небольшую плату. На территории усадьбы представлено около 100 номеров, в том числе, семейные и номера формата «хостел» эконом класса.

Организаторы готовят для вас особый колорит, особую стартовую поляну и гарантируем, что такого вы еще не видели. Этот проект, и забег в частности, мы снова сделаем от души, но уже с тематикой величественной истории поместья графа Льва Николаевича Толстого.

09.00 — Открытие стартово-финишного городка

10.00 — Старт забегов на все дистанции

11.30 — Награждение победителей на дистанции Т10

14.30 — Награждение победителей на дистанции Т30

18.00 — Закрытие соревнований

Регистрация.

Где и когда?
Ясная Поляна, музей-усадьба
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
30 апреля 2017, воскресенье
09:00
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