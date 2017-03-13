Впервые в Туле выступит группа Trubetskoy и сыграет новые песни и всеми любимые хиты группы «Ляпис Трубецкой».

Trubetskoy — белорусская супергруппа, созданная экс-участниками коллективов «Ляпис Трубецкой» и «Крамбамбуля» в 2014 году. Лидер коллектива — бывший вокалист «Ляписов» Павел Булатников.

Сами участники группы Trubetskoy называют свой стиль heavy dance music и играют драйвовые рок-боевики. За два года своего существования группа Trubetskoy отыграла около 150 сольных концертов и фестивалей в Беларуси, России, Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Швеции и на Кипре, выпустила несколько синглов и полноценный альбом Magister Bibendi, сняла 5 видеоклипов. В настоящий момент в концертный репертуар группы Trubetskoy входят как собственные песни, так и золотые хиты эпохи «Ляписов» («Ты кинула», «Котик», «Евпатория», «Яблони» и др.).