Выходные в Туле: 27-29 июля

На этих выходных обязательно посетите площадку «тротуарной астрономии», или отправляйтесь на пенную вечеринку... И вообще вас ждет очень много интересного.

Все самое интересное, что может с вами случится в эти выходные собрано здесь. Читайте обзор и выбирайте куда идти, а выбор в этот раз действительно богатый.

Фестивали:

На этой неделе состоятся три фестиваля, чтобы не пропустить остальные загляните в обзор «Фестивальное лето«

Когда: 27−28 июля, пятница-суббота, 17.00

Где: клуб-отель «Велесов лес"

Цена: 500 р. на два дня — 800 р.

27−28 июля состоится знаменитый опен-эйр рок-музыки «Ветер свободы». На территории клуба отеля «Велесов лес» вас ждут два дня качественной музыки от лучших рок-коллективов Тульской области, Москвы и Санкт-Петербурга. На сцене выступят 15 рок-коллективов, среди них будут легендарные исполнители Монгол Шуудан, Ангел НеБес, ZNAKI, Антиматерия, Nagart и др. Также для всех гостей будет работать пляжная зона, кафе, палаточный лагерь, беседки с мангальной зоной (аренда), рыбалка. То есть всё, что необходимо для хорошего отдыха! Начало фестиваля в 17.00.

Когда: 28 июля, суббота, 11.00

Где: Веневский район, деревня Свиридово

Вход свободный.

28 июля состоится международный фестиваль фольклора и ремесел «12 ключей». Этот фестиваль стал живым источником возрождения народных традиций на веневской земле. Гостей ждут выступления народных ансамблей и фолк-рок-коллективов: группа АЛЕNA (Тула), ансамбль народного танца Hayordik (Армения) и др. На территории фестиваля весь день будут работать интерактивные площадки с казаками, гуслярами, ремесленными мастер-классами и каруселями. Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00.

Когда: 29 июля, воскресенье, 12.00

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Вход свободный

29 июля на эстраде парка им. П. П. Белоусова состоится ежегодный фестиваль двойняшек и тройняшек «Две капли». Этот праздник ежегодно собирает в парке самых похожих, но порою таких разных людей. Гостей ждут розыгрыши, мастер-классы и подарки. Также весь день будет работать ярмарка. Вход и регистрация с 11.00. Начало самого праздника в 12.00.

Концерты:

Когда: 27 июля, пятница, 19:00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 500−700 р.

В пятницу в рок-клубе M2 состоится концерт молодого талантливого рэп исполнителя из московской тусовки Bound. Артист стал популярным в 2016 году когда вышел его первый релиз mood± с 5 треками. Самой популярной стала его песня Sangria, Don Simon. Его творчество отличают качественно сделанные инструменталы в совокупностью со своеобразным исполнением Дмитрия.

Когда: 29 июля, воскресенье, 15.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 500 р.

29 июля в «Золотом городе» выступит рок-группа «Ариэль». В разное время группа работала в разных стилях, однако жанровой основой ансамбля всегда был русский вариант фолк-рока, подразумевавший обработку или стилизацию популярных русских народных песен. Нередко ансамбль исполняет песни, а капелла или под аккомпанемент акустических инструментов. Услышать такое исполнение вживую вы сможете на концерте, начало в 15.00.

Среднерусская возвышенность: Татьяна Буланова Когда: 28 июля, суббота, 19.00

Где: «Золотой город» туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 1000 р.

28 июля на площадке знаменитого фестиваля «Золотого города» выступит Татьяна Буланова. У певицы много наград и почетных званий: заслуженная артистка России, двукратная обладательница национальной российской премии «Овация». На финальном концерте « Песня года — 2003 » Татьяне вручили памятный приз имени К. И. Шульженко за вклад в развитие отечественной песни, подчеркнув тем самым всенародное признание и любовь к певице. Начало концерта в 20.00.

Вечеринки:

Когда: 28 июля, суббота, 23.00

Где: «Долина Х», Центр активного отдыха, Тула, Щекинское шоссе, остановка «Ивановские Дачи"

Цена: 300 р.

28 июля в центре активного отдыха «Долина Х» состоится пенная вечеринка, которую все так долго ждали. На вечеринку потребуется купальник и хорошее настроение. Можно не переживать из-за погодных условий — вечеринка состоится в любом случае. Строго 18+ с предъявлением документов.

Когда: 27 июля 2018, пятница 15:30 (вечеринка с 19.00)

Где: Газон, молодежное пространство, Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский Кремль)

Вход свободный

В пятницу девушкам самое время доставать из гардероба яркие платья, а мужчинам сделать на голове стильный боб и отправиться на местный «Бродвей», в который на время превратится молодежное пространства «Газон». В этот день работа всех блоков будет посвящена тематике стиляг. День начнется с тематической лекции, затем состоится командная игра. В 18.00 состоится фитнес-дискотека, а в 19.00 начнет работать музыкальная сцена. В завершение гостей ждет тематическая экскурсия, на которой вы узнаете о тульских стилягах прошлого века.

События

Когда: 28 июля, суббота, 11.00

Где: Площадь Ленина, Тула

Вход свободный

В честь Дня Нептуна на площади состоится зрелищное водное шоу, организованное проектом «Нескучный город». Весь день на площади будет работать бассейн размером 20×30 метров. Днем и вечером состоится шоу «летающих людей» от сборной России по флайборду. Также туляки увидят гоночную технику, смогут пообщаться с Чемпионом России и взять у него автограф. Впервые в Туле будут представлены авиатренажеры, автомобильные симуляторы. Эти аттракционы будут платными. А вечером состоится зажигательный концерт тульских исполнителей и кавер-групп.

Когда: 27 июля, пятница 20:00

Где: Искра, молодежное пространство, Тула, Советская улица, 11

Вход свободный

27 июля состоится самое длинное лунное затмение столетия. На площадке городского пространства «Искра» будет работать площадка «тротуарной астрономии», где гости смогут не только посмотреть в телескопы, но и послушать интерестные лекции по астрономии. Прочтет лекции преподаватель физики и астрономии Александр Саплин. Также планируется дискотека — на празднике звёзд и планет будет музыка от диджеев «Мяты», «Типографии», «Октавы» и Old boy: Димы Цветкова и Серёжи Сажникова.

Спорт:

Когда: 29 июля, воскресенье, 16:30

Где: Арсенал, центральный стадион, Тула, проспект Ленина, 87

В эти выходные официально откроется новый футбольный сезон. На Центральном стадионе состоится 1-й тур Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо». Подробности о приобретении билетов на игру здесь.

Когда: 27 июля, пятница

Где: участок у деревни Крутое, пятница, 08:30, участок рядом мотелем «Медведев лес», 9.30

Вход свободный

В пятницу утром в Тульской области будет проходит участок ралли-марафона, который начался в Астрахани 20 июля. Зрительские зоны будут работать на участке у деревни Крутое с 08:30 и рядом мотелем «Медведев лес» с 9.30. За победу будут сражаться настоящие звезды гонок: двукратные победители «Дакара» Нассер Аль-Аттия и Нани Рома, победитель ралли-рейда «Африка» Матье Серрадори, постоянные участники Кубка мира по ралли-рейдам Язид Аль-Раджи, Брайс Мензис и Гарри Хант и др. Подробности на официальном сайте по ссылке.

Выставки/экскурсии:

Когда: 27−29 июля (до 31 августа)

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей», Тула, Красноармейский проспект, 16

Цена: взрослые посетители — 130 р., пенсионеры РФ — 60 р., студенты (очная форма обучения) — 70 р., дети до 16 лет — бесплатно

К годовщине Крещения Руси в Выставочном зале открылась новая экспозиция из фотографий, живописи и предметов прикладного церковного искусства. В ней представлены фотографии Святой Горы Афон, греческого фотохудожника Костаса Асимиса, работы русских художников, написанные в XX—XXI вв. Также на выставке представлены иконописные шедевры XIX века и современных мастеров, великолепные образцы церковного шитья и архиерейское облачение. Эти экспонаты предоставлены Церковно-археологическим кабинетом Тульской духовной семинарии.

Когда: 29 июля, воскресенье, 10.30

Где: Тульские самовары, музей, Тула, улица Менделеевская, 8

Цена: 1100 рублей (льготный — 1050 рублей)

Тульское музейное объединение разработало новую экскурсионную программу, главными объектами которой станут достопримечательности Заокского района. Тур начнется с посещения песенного фестиваля «Под Андреевским флагом» в музее командира крейсера «Варяг»

В. Ф. Руднева. На фестивале гости увидят выступления артистов, смогут принять участие в играх, мастер-классах и посмотреть выставки.

Затем экскурсанты отправятся в музей А. Т. Болотова . Там они познакомятся с его изобретениями — электрической машинкой и кодовым замком, увидят великолепный парк, огород и продовольственные сады, которые создал Болотов. Завершится экскурсионная программа дегустацией чая «по-болотовски» с вареньем из ягод, выращенных в усадьбе.



После основной программы можно будет прогуляться, посидеть в живописной беседке и устроить себе небольшой пикник на свежем воздухе (всё для пикника приобретается самостоятельно).

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

На этой неделе выходит в прокат шестая часть боевика «Миссия невыполнима» о приключениях агента Итона Ханта. В этот раз миссия суперагента состоит в устранении ошибки, совершённой в Берлине, когда Хант спас члена своей профессиональной команды, вместо того, чтобы предотвратить сделку покупки радиоактивного плутония. Впервые его команде придется противостоять ЦРУ. Фильм стоит посмотреть хотя бы потому, что все трюки Том Круз выполнял без дублеров.

Цена: от 120 р.

В кинотеатрах начался показ ирландского фильма ужасов «Обитатели». Действие разворачивается в 1920-х годах в старом поместье одной из ирландских деревень. Близнецы Рейчел и Эдвард ведут уединенный и довольно странный образ жизни, и каждую ночь их дом оказывается во власти зловещей сущности, которая диктует жильцам определенные правила. В фильме красивых качественно отснятых сцен, а одну из ролей исполнит Дэвид Брэдли, знакомый зрителям по «Игре престолов».

Цена: от 120 р.

Также в кино вышла американская драма, действие которой происходит в 1991 году. Во время летних каникул студент Дэниэль приезжает погостить к своей тете на полуостров Кейп-Код. Свой отдых он запомнит надолго, ведь в этот период он умудрился одновременно связаться с наркоторговцами и влюбиться в лучшую девушку этого острова. В фильме есть все характерные атрибуты, переносящие в атмосферу 90-х: второй «Терминатор», яркая одежда, кольца в ушах и музыка.

Цена: от 120 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.