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Среднерусская возвышенность: группа «Ариэль»

Среднерусская возвышенность: группа «Ариэль»

На площадке знаменитого фестиваля «Золотого города» выступит фолк-рок коллектив ВИА «Ариэль».

На счету «Ариэля» — ряд концептуальных сценических постановок, рок-опер, в том числе: «За землю русскую», «Мастера», «Сказание о Емельяне Пугачёве».


В разное время «Ариэль» работал в разных стилях, однако жанровой основой ансамбля всегда был русский вариант фолк-рока, подразумевавший обработки или стилизации популярных русских народных песен. Нередко ансамбль исполняет песни, а капелла («Шумел камыш»)[3] или под аккомпанемент акустических инструментов. Отличительная черта исполнительской манеры ВИА «Ариэль» — красочное вокальное многоголосие и юмор в подаче традиционного песенного материала.

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
29 июля 2018, воскресенье
15:00
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