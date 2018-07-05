Среднерусская возвышенность: группа «Ариэль»

На площадке знаменитого фестиваля «Золотого города» выступит фолк-рок коллектив ВИА «Ариэль».

На счету «Ариэля» — ряд концептуальных сценических постановок, рок-опер, в том числе: «За землю русскую», «Мастера», «Сказание о Емельяне Пугачёве».



В разное время «Ариэль» работал в разных стилях, однако жанровой основой ансамбля всегда был русский вариант фолк-рока, подразумевавший обработки или стилизации популярных русских народных песен. Нередко ансамбль исполняет песни, а капелла («Шумел камыш»)[3] или под аккомпанемент акустических инструментов. Отличительная черта исполнительской манеры ВИА «Ариэль» — красочное вокальное многоголосие и юмор в подаче традиционного песенного материала.