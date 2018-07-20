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Обитатели

Обитатели

Страна:
Ирландия, 2017
 
Премьера:
в РФ 26.07.2018
 
Режиссер:
Брайан О’Мэлли
  
Актеры:
Шарлотта Вега, Дэвид Брэдли, Мо Данфорд, Юджин Саймон, Билл Милнер, Дирдри О’Кейн, Рошин Мерфи, Энтони Мерфи, Эммет Келли
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
94 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
4,88
          
 

Действие разворачивается в 1920-х годах в сельской местности Ирландии. Близнецы Рейчел и Эдвард ведут уединенный и довольно странный образ жизни в своем старом поместье. Каждую ночь их дом оказывается во власти зловещей сущности, которая диктует жильцам определенные правила: быть в постели к полуночи, не позволять гостям переступать порог дома; если кто-то из них попытается убежать, жизнь другого окажется под угрозой. Когда в соседнюю деревню возвращается ветеран войны Шон, Рейчел начинает нарушать правила, установленные в их доме.

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