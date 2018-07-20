Страна: Ирландия, 2017

Премьера: в РФ 26.07.2018

Режиссер: Брайан О’Мэлли

Актеры: Шарлотта Вега, Дэвид Брэдли, Мо Данфорд, Юджин Саймон, Билл Милнер, Дирдри О’Кейн, Рошин Мерфи, Энтони Мерфи, Эммет Келли

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 94 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,88

Действие разворачивается в 1920-х годах в сельской местности Ирландии. Близнецы Рейчел и Эдвард ведут уединенный и довольно странный образ жизни в своем старом поместье. Каждую ночь их дом оказывается во власти зловещей сущности, которая диктует жильцам определенные правила: быть в постели к полуночи, не позволять гостям переступать порог дома; если кто-то из них попытается убежать, жизнь другого окажется под угрозой. Когда в соседнюю деревню возвращается ветеран войны Шон, Рейчел начинает нарушать правила, установленные в их доме.