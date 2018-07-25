27 июля во внутреннем дворе «Искры» состоится «Ночь открытой астрономии».



Посетители будут наблюдать в телескопы самое длинное лунное затмение XXI века (целых 103 минуты!), рассматривать кольца Сатурна и наблюдать за остальными планетами. А ещё это уникальная возможность увидеть «кровавую» луну. Следующее такое затмение случится через 15-17 лет, не пропустите!

Гости смогут не только посмотреть в телескопы, но и послушать интерестные лекции по астрономии. Прочтет лекции преподаватель физики и астрономии Александр Саплин.

20.00 - Лекция «Полное лунное затмение»

21.00 - Лекция «Великое противостояние Марса».



На празднике звёзд и планет будет музыка от диджеев «Мяты», «Типографии», «Октавы» и Old boy: Димы Цветкова и Серёжи Сажникова.

Встреча пройдёт в формате открытой, тротуарной, астрономии, чтобы как можно больше людей посмотрели на небесные объекты в телескоп и услышали объяснение увиденного. Впервые этот формат «вечеров тротуарной астрономии» придумал американский астроном любитель Джон Джобсон в 1960-х годах.



Вход свободный.