Фестиваль близнецов

Внимание: из-за погодных условий фестиваль переносится на 29 июля

29 июля на эстраде парка им. Белоусова состоится ежегодный фестиваль двойняшек и тройняшек «Две капли». Этот праздник ежегодно собирает в парке самых похожих но, порою, таких разных, людей.

В программе фестиваля:

ярмарка

розыгрыши

мастер-классы

подарки

Вход и регистрация с 11.00. Начало самого праздника в 12.00

Вход свободный