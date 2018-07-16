Фестиваль близнецов
Внимание: из-за погодных условий фестиваль переносится на 29 июля
29 июля на эстраде парка им. Белоусова состоится ежегодный фестиваль двойняшек и тройняшек «Две капли». Этот праздник ежегодно собирает в парке самых похожих но, порою, таких разных, людей.
В программе фестиваля:
- ярмарка
- розыгрыши
- мастер-классы
- подарки
Вход и регистрация с 11.00. Начало самого праздника в 12.00
Вход свободный
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
29 июля 2018, воскресенье
12:00