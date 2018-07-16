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Фестиваль близнецов

Фестиваль близнецов

Внимание: из-за погодных условий фестиваль переносится на 29 июля

29 июля на эстраде парка им. Белоусова состоится ежегодный фестиваль двойняшек и тройняшек «Две капли». Этот праздник ежегодно собирает в парке самых похожих но, порою, таких разных, людей.

В программе фестиваля:

  • ярмарка
  • розыгрыши
  • мастер-классы
  • подарки

Вход и регистрация с 11.00. Начало самого праздника в 12.00

Вход свободный

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
29 июля 2018, воскресенье
12:00
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