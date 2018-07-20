Жаркие летние ночи

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 02.08.2018

Режиссер: Элайджа Байнум

Актеры: Тимоти Шаламе, Алекс Роу, Томас Джейн, Майка Монро, Уильям Фихтнер, Джек Кеси, Майя Митчелл, Эмори Коэн, Катрин Дайер, Кэролайн Фридлюнд

Жанр: драма

Продолжительноcть: 107 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,61

Это знойное лето застенчивый подросток Дэниэль запомнит надолго, ведь он умудрился одновременно связаться с наркоторговцами и влюбиться в лучшую девушку американского полуострова Кейп-Код. Все бы ничего, но красавица — сестра главного гангстера на этом курорте.