Жаркие летние ночи
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 02.08.2018
Режиссер:
Элайджа Байнум
Актеры:
Тимоти Шаламе, Алекс Роу, Томас Джейн, Майка Монро, Уильям Фихтнер, Джек Кеси, Майя Митчелл, Эмори Коэн, Катрин Дайер, Кэролайн Фридлюнд
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
107 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,61
Это знойное лето застенчивый подросток Дэниэль запомнит надолго, ведь он умудрился одновременно связаться с наркоторговцами и влюбиться в лучшую девушку американского полуострова Кейп-Код. Все бы ничего, но красавица — сестра главного гангстера на этом курорте.
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