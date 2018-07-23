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День Нептуна

День Нептуна

На День Нептуна в рамках проекта «Нескучный город» подготовлено зрелищное яркое и красочное шоу на воде на главной площади города. На площади Ленина весь день будет работать бассейн размером 20×30 метров. В программе праздника:

  • 11.00 — 22.00 — работа тренажеров, симуляторов, выставка гоночной техники, конкурсы пит-стоп;
  • 16.00 — 16.30 — дневное шоу «летающих людей» от сборной России по флайборду.
  • 18.00 — 21.30 — концертная программа на сцене;
  • 21.30 — 22.00 — вечернее пиротехническое шоу «летающих людей» от сборной России по флайборду.

Также туляки увидят гоночную технику, смогут пообщаться с Чемпионом России и взять у него автограф. Впервые в Туле будут представлены авиатренажеры, автомобильные симуляторы. Эти аттракционы будут платными. А вечером — зажигательный концерт тульских исполнителей и кавер-групп.

Вход свободный.

Где и когда?
Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
28 июля 2018, суббота
11:00
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