На День Нептуна в рамках проекта «Нескучный город» подготовлено зрелищное яркое и красочное шоу на воде на главной площади города. На площади Ленина весь день будет работать бассейн размером 20×30 метров. В программе праздника:

11.00 — 22.00 — работа тренажеров, симуляторов, выставка гоночной техники, конкурсы пит-стоп;

— работа тренажеров, симуляторов, выставка гоночной техники, конкурсы пит-стоп; 16.00 — 16.30 — дневное шоу «летающих людей» от сборной России по флайборду.

18.00 — 21.30 — концертная программа на сцене;

21.30 — 22.00 — вечернее пиротехническое шоу «летающих людей» от сборной России по флайборду.

Также туляки увидят гоночную технику, смогут пообщаться с Чемпионом России и взять у него автограф. Впервые в Туле будут представлены авиатренажеры, автомобильные симуляторы. Эти аттракционы будут платными. А вечером — зажигательный концерт тульских исполнителей и кавер-групп.

Вход свободный.