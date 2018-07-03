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Rocket

Rocket

Rocket — талантливый московский рэпер новой школы. Одно из главных действующих лиц тусовки Bound. Музыкальную карьеру начал в 2016-ом, когда представил EP «mood±". Мини-альбом включил в себя 5 треков, в которых рэпер делится некоторыми подробностями своей жизни: о том, как весело он проводит время с веществами и красивыми подругами. Первый раз выстрелил треком, а позже и клипом на песню «Sangria, Don Simon». Качественно сделанные инструменталы по итогу дают весьма интересное звучание в совокупностью со своеобразным исполнением Дмитрия.

Стоимость: 500−700 р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
27 июля 2018, пятница
19:00
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