Двенадцать ключей

В Веневском районе состоится международный фестиваль фольклора и ремесел «12 ключей». Фольклорный фестиваль «12 ключей» стал живым источником возрождения народных традиций на Веневской земле.

Гостей фестиваля ждут выступления народных ансамблей и фолк-рок коллективов: группа АЛЕNA (Тула), ансамбль народного танца Hayordik (Армения) и др.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00

Также для гостей фестиваля весь день будут работать интерактивные площадки:

Казачий стан

Мир гуслей

Ремесленные мастер-классы

Карусельщики

Вход свободный.