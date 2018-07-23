Двенадцать ключей
В Веневском районе состоится международный фестиваль фольклора и ремесел «12 ключей». Фольклорный фестиваль «12 ключей» стал живым источником возрождения народных традиций на Веневской земле.
Гостей фестиваля ждут выступления народных ансамблей и фолк-рок коллективов: группа АЛЕNA (Тула), ансамбль народного танца Hayordik (Армения) и др.
Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00
Также для гостей фестиваля весь день будут работать интерактивные площадки:
- Казачий стан
- Мир гуслей
- Ремесленные мастер-классы
- Карусельщики
Вход свободный.
Где и когда?
Венев, Веневский район, деревня Свиридово
28 июля 2018, суббота
11:00