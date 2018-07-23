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Двенадцать ключей

Двенадцать ключей

В Веневском районе состоится международный фестиваль фольклора и ремесел «12 ключей». Фольклорный фестиваль «12 ключей» стал живым источником возрождения народных традиций на Веневской земле.

Гостей фестиваля ждут выступления народных ансамблей и фолк-рок коллективов: группа АЛЕNA (Тула), ансамбль народного танца Hayordik (Армения) и др.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 12.00

Также для гостей фестиваля весь день будут работать интерактивные площадки:

  • Казачий стан
  • Мир гуслей
  • Ремесленные мастер-классы
  • Карусельщики

Вход свободный.

Где и когда?
деревня Свиридово
Венев, Веневский район, деревня Свиридово
28 июля 2018, суббота
11:00
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