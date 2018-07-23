Шелковый путь

Приглашаем всех присутствовать на спортивном старте и спортивном финише международного ралли «Шёлковый путь».

В 2018 году ралли частично повторит маршрут Великого Шелкового Пути. Гонка пройдёт по территории Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Тульской и Московской областей, а также Республики Калмыкия. Общая протяженность маршрута составит более 3,5 тысяч километров.

Международный ралли марафон пройдёт в п. Крутое, Куркинского района и рядом с мотелем «Медведев лес».

В составе участников соберётся весь цвет мировых ралли-рейдов: двукратные победители «Дакара» Нассер Аль-Аттия и Нани Рома, победитель ралли-рейда «Африка» Матье Серрадори, постоянные участники Кубка мира по ралли-рейдам Язид Аль-Раджи, Брайс Мензис и Гарри Хант. Противостоять варягам будут обладатели Кубка мира по ралли-рейдам в абсолютном зачёте Владимир Васильев и в зачёте Т2 Андрей Рудской, победитель «Дакара» в зачёте квадроциклистов Сергей Карякин, а также обладатель первого места на прошлогоднем «Шёлковом пути» в зачёте Т3 Мария Опарина.

Название гонки — «Шёлковый путь» — подчеркивает евразийский характер марафона и его связующую роль для стран региона Великого Шелкового пути. С 2010 по 2013 год в ралли приняло участие около тысячи спортсменов из 30 стран мира за рулем внедорожников и грузовиков.

Вход свободный.