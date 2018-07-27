Янина Куренкова: «Коллеги из КБП называют меня профессором!»

Янина Куренкова достигла в профессии больших высот, на предприятии ее любят и очень уважают.

В АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов Янина Куренкова работает уже 17 лет. В 2018 году девушка выиграла самый главный конкурс профессионального мастерства – «Лучший по профессии»!



С Яниной мы встретились в офисе нашего медиахолдинга. Сдержанная, спокойная, с приятным открытым лицом и очаровательной улыбкой, Яна оказалась интересным собеседником.



– Яна, почему Вы выбрали для себя профессию монтажника и Конструкторское бюро приборостроения?



– На предприятие я пришла в 2001 году. До этого работала в продуктовом магазине, но работа меня не устраивала: ночные смены, да и физически тяжело. Я чувствовала, что это не мое. А тут мама, она у меня в КБП в охране работает, как-то пришла с работы и сказала, что у них набирают учеников монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов. И я решилась. Как оказалось, не зря.





– Сложно ли было влиться в коллектив, понять работу?



– Нет, потому что девчонки у нас в цехе все хорошие, отзывчивые, помогали во всем. У меня была великолепная наставница – Валентина Анатольевна Кирпичева. Она доходчиво все объясняла, была требовательная, строгая, но справедливая. Я полюбила эту работу. Было очень интересно: как правильно прочитать чертежи, что и как обозначается, как называются радиоэлементы. Я в профессии уже 17 лет и сейчас дослужилась до шуточного прозвища – Профессор или Профессура, так меня коллеги называют (смеется). Очень люблю участвовать в конкурсах, проверять себя. У меня есть дипломы за первые, вторые и третьи места на конкурсах. Конечно, и промахи были. Но на конкурсе в 2018 году я собралась, старалась не нервничать, и удача мне улыбнулась: я выиграла звание «Лучший по профессии». Как всегда, была теоретическая часть и практика – надо было собрать плату по чертежу, который ты ни разу не видела, правильно, качественно и за отведенное время.



– Помните свои ощущения, когда в первый раз пришли на предприятие?



– Это было вау! Огромная территория, тысячи людей, все приветливые, улыбаются. На нашем предприятии сказочно красиво – везде цветники, много зелени, роз, всё бушует разными красками, есть даже маленький прудик с рыбками. А недавно около редакции нашей газеты высадили клумбу в форме бабочки. Внутри у нас очень чисто и уютно. А коллектив какой! Если что – всегда помогут, чувство локтя ощущается во всем.





– Яна, в КБП нашли себе подруг, людей, близких по духу?



– Татьяна Костина – моя очень хорошая подруга, хоть она и старше. Сейчас она по состоянию здоровья уволилась, но мы до сих пор общаемся. Дружу с Наташей Жуковой, Леной Желтовой, Татьяной Беляевой, с Алексеем Стрижовым, это замечательный молодой человек.



– А молодежи много на предприятии?



– Да, процентов семьдесят у нас – молодые люди. Недавно я выпустила ученицу, смышленая хорошая девочка. Ну а я как наставник испытала чувство гордости (улыбается).



– Что пожелаете парням и девушкам, которые хотят идти работать в КБП?



– Пусть приходят! У нас сейчас стабильность, полный социальный пакет, заработок достойный, все выплаты стабильны. Филонить здесь не приходится, мы выполняем гособоронзаказы – это значит, что мы обеспечены работой на много лет вперед. Работать в КБП престижно и интересно: прекрасные условия труда, новое оборудование, чуткие руководители.





– Где прошло Ваше детство?



– Я окончила школу №60 в Пролетарском районе, рядом со Щегловским мужским монастырем. В школе очень любила историю, а вот с черчением не складывалось. Летние каникулы проводила на даче с бабушкой и дедушкой. После школы я училась в Тульском технико-экономическом колледже им. А. Г. Рогова по специальности регулировщик радиоэлектронной аппаратуры.



– Как любите проводить свободное время?



– Девчонки заразили меня выкладкой картин из страз. На тканевой основе – клей, и по схеме выкладываешь рисунок стразами. Любой! Даже свой портрет можно выложить, разложив фотографию в программе. Получается великолепно. Я уже выложила картину «Волчья верность» – на ней два волка. И еще лежит дома, ждет меня нераспечатанный набор – там большой красивый водопад. «Волчья верность» небольшая, я выложила ее всего за пять дней. Ну а на большую картину уходит 1,5-2 месяца. Это очень захватывающе! Ювелирная работа, прям как у монтажников в КБП (смеется). Она требует усидчивости, терпения и внимательности. Стразы ограненные, на солнце так и переливаются! Сейчас дома делаю ремонт, а после обязательно повешу картину на стену.





– Янина, что бы Вы пожелали своему родному предприятию?



– Желаю новых разработок и процветать дальше, чтобы мы всегда были при деле и при деньгах.

Янина Олеговна Куренкова



Родилась 5 марта 1981 г. в Туле.

Окончила школу №60, ТТЭК им. А. Г. Рогова.

Семья: мама Татьяна.

Любимая книга: М. Булгаков «Мастер и Маргарита».

Любимый фильм: «Девчата».

Любимое блюдо: селедка под шубой.

Любимые поэты: А. Пушкин, М. Лермонтов, С. Есенин.

Любимый отдых: на море.

Домашние животные: кот Феликс и кошка Тося.

Девиз: «Надейся только на себя!»