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23 июля в Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – «Динамо»
Фото Дмитрия Дзюбина.

23 июля в Туле стартует продажа билетов на матч «Арсенал» – «Динамо»

Матч состоится 29 июля.

Туляков приглашают на матч «Арсенал» — «Динамо», который состоится в воскресенье, 29 июля, начало в 16.30.

Время работы касс Центрального стадиона:

  • 23 июля — 28 июля: с 13.00 до 19.00,
  • 29 июля: с 09.00 до 17.10.

Также можно приобрести билеты онлайн на сайте «Арсенала».

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (7-8 секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам.

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор № 2) осуществляется по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, 8 (4872)-57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

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