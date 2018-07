Гид по интересным местам Тульской области: Лучшие экскурсии этого лета

Продолжается пора отпусков, и многие мечтают сменить обстановку и оказаться в живописном уголке подальше от городской суеты, прогуляться по красивым извилистым улочкам или услышать городские легенды. Всё это можно сделать, не уезжая из города: достаточно записаться на любую обзорную экскурсию в Туле. Myslo подготовил для вас афишу экскурсий.

Когда: среда/четверг, 25 июля, 19.00 по предварительной регистрации

Маршрут: «Искра» — ул. Благовещенская — Крестовоздвиженская площадь — Металлистов — «Искра»

Старт: от кофейни Bary

При любой погоде

Цена: 250 р.







Проект был разработан новым городским пространством «Искра» совместно с сообществом профессиональных гидов «Тула. Легенды и факты, гиды, экскурсии». Маршрут проходит по центральным улицам города. Проводят экскурсии профессиональные гиды с 19-летним опытом работы, они готовят авторские маршруты и рассказывают о фактах, которые вы не найдете в учебниках. В ходе прогулки, по заверениям организаторов, вы составите для себя альтернативную карту Тулы, узнаете, что было в зданиях XVIII века и кто там жил. В конце маршрута гости заворачивают в бар Well Well Well kitchen & wine – там их ждет бесплатный бокал сангрии. Билет приобретается на месте в кофейне BARY.

Когда: по понедельникам – 30 июля в 17.00, 6 августа в 19.00, по предварительной регистрации ВКонтакте

Маршрут: по проспекту Ленина

Старт: 18.50 у инфоцентра проекта «Газон» в Тульском кремле

При любой погоде

Вход свободный







Экскурсия из цикла еженедельных прогулок, которые проходят на территории молодежного пространства «Газон». Гуляя по современным улицам и огибая стоящие на них здания, вы погрузитесь с головой в историю их архитектуры. Вы будете смотреть на улицы, площади, дома и храмы, и узнаете, как они выглядели в далеком прошлом. Вы убедитесь, что чудеса современных наших мастеров не уступают выдумкам прошлого. Приходите, и вы всё увидите и услышите сами. На экскурсии лучше записываться заранее, т.к. количество мест ограничено.

Когда: каждые выходные, 12.00, 13.00, 14.00

Маршрут: Музей самоваров — ул. Советская — Оружейный переулок — Красноармейский проспект — ул. Лейтейзена — проспект Ленина

Старт: Музей самоваров

При любой погоде

Цена: 50 р.







Экскурсионный проект был запущен в мае этого года Тульским историко-архитектурным музеем совместно с правительством Тульской области. Каждые выходные туляки и гости города имеют возможность прокатиться на городском автобусе, полюбоваться красотами города и узнать множество интересных фактов об историческом центре Тулы. Экскурсия проходит на автобусе, в поездке гид рассказывает об истории зданий и улиц, которые вы проезжаете. Билеты необходимо приобретать заранее в кассах Тульского историко-архитектурного музея (Тула, пр. Ленина, 27).

Когда: по четвергам – 26 июля в 19.00, 2 августа в 17.00, по предварительной регистрации ВКонтакте

Маршрут: Покровский собор (возле здания ГТРК) — Дом Лугининых (1-й корпус ТГПУ) — Кремль — Здание ФСБ — Здание благородных девиц (Черниковский переулок, 5-й корпус ТГПУ) — Памятник Мосину – Подземный переход на ул. Мосина – Набережная реки Упы

Старт: за 10 минут до начала у инфоцентра проекта «Газон» в Тульском кремле

При любой погоде

Вход свободный





Экскурсия из программы проекта «Газон» проходит каждую неделю по четвергам. Во время экскурсии вам откроется мистическая и тайная сторона жизни Тулы. Вы познакомитесь с местами закладки древних кладов, охраняемых призраками, а также узнаете, как удалось спасти город при большом пожаре 1834 года. На экскурсии лучше записываться заранее, т.к. количество мест ограничено.

Когда: 11-12 августа, 18-19 августа, суббота-воскресенье, 12.00

Маршрут: Усадьба А. С. Хомякова — храм во имя Сретения Господня — английский и французский парки

Старт: от Музея самоваров

При любой погоде, до 24 человек

Цена: 200 р.







Эта экскурсия задумывалась как продолжение обзорной автобусной экскурсии по городу, но благодаря своему успеху выросла в полностью самостоятельный проект.

Экскурсионный автобус отправляется от Музея самоваров через Заречье в родовую усадьбу известного славянофила, философа и общественного деятеля А. С. Хомякова . «Богучарово» представляет собой единственную усадьбу семейства Хомяковых, которая сохранилась в первозданном виде.

По ходу движения для гостей ведется обзорная экскурсия, где рассказывается об основных достопримечательностях Зареченского района до момента прибытия в усадьбу. Первым пунктом экскурсии станет недавно отреставрированный дом А. С. Хомякова . После экскурсии по дому писателя можно будет осмотреть действующий храм во имя Сретения Господня и колокольню в виде уменьшенной «копии» Кампаниллы собора св. Марка в Венеции.



Следующим пунктом экскурсии станет прогулка по английскому и французскому паркам с особой системой каскадных прудов. На память об усадьбе гости увезут приятные сувениры, сделанные собственными руками. Билеты необходимо приобретать заранее в кассах Тульского историко-архитектурного музея (Тула, пр. Ленина, 27).

Когда: 29 июля, воскресенье, 10.30

Маршрут: музей В. Ф. Руднева (фестиваль) — музей А. Т. Болотова

Старт: в 10.15 в здании музея «Тульские самовары»

При любой погоде

Цена: 1100 рублей (льготный — 1050 рублей)





Тульское музейное объединение разработало новую экскурсионную программу, главными объектами которой станут достопримечательности Заокского района. Тур начнется с посещения песенного фестиваля «Под Андреевским флагом» в музее командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева. На фестивале гости увидят выступления артистов, смогут принять участие в играх, мастер-классах и посмотреть выставки. Будет работать полевая кухня, а также пункты продажи еды и напитков.



Затем экскурсанты отправятся в музей А. Т. Болотова . Там они смогут узнать о личности Андрея Тимофеевича с разных сторон. Они познакомятся с его изобретениями — электрической машинкой и кодовым замком, увидят великолепный парк, огород и продовольственные сады, которые создал Болотов. В саду произрастало более 600 различный пород яблок и груш, на овощном огороде — более 73 культур. Наряду с привычными нам репой, свеклой и огурцами он выращивал малораспространенные спаржу, артишоки, пряные и лекарственные травы. Завершится экскурсионная программа дегустацией чая «по-болотовски» с вареньем из ягод, выращенных в усадьбе.



После основной программы можно будет прогуляться, посидеть в живописной беседке и устроить себе небольшой пикник на свежем воздухе (всё для пикника приобретается самостоятельно).

Когда: с мая по сентябрь, по пятницам, по предварительной запись по тел +7 (4872) 31-26-6

Маршрут: Всехсвятское, Спасское (Зареченское) и Дмитровское (Чулковское) кладбища

При любой погоде, группы от 5-15 человек

Старт: Всехсвятское, Спасское (Зареченское) и Дмитровское (Чулковское) кладбища

При любой погоде.

Цена: 150 р. билеты приобретаются в кассе Старой тульской аптеки (пр. Ленина, 27)





Одна из самых популярных тульских экскурсий — прогулка по историческим городским кладбищам. Здесь можно встретить большое количество настоящих произведений скульптурного искусства, в том числе старообрядческие и католико-лютеранские захоронения.

Тульские исторические кладбища возникли в 1770-х годах и просуществовали в качестве действующих 200 лет, причем Всехсвятское было общегородским, а Чулковское и Зареченское — слободскими (для кузнецов и оружейников). Закрытые для захоронений в конце I960-х – начале 1970-х годов, они вместили в свою землю прах людей, создававших славу и историю нашего города.

Музей разработал экскурсионный маршрут по самому большому городскому кладбищу — Всехсвятскому. На его территории находится семейный участок купцов и потомственных почетных граждан Добрыниных, участок Ливенцовых — тульских купцов-благотворителей, Баташёвых — учредителей больниц и приютов, здесь же захоронен конструктор стрелкового оружия Ф. В. Токарев . Кроме того, есть участки со старообрядческими и католико-лютеранскими захоронениями.

Когда: весь летний сезон по предварительной записи по тел. +7-953-438-03-07

Маршрут: 6 км Рига – Купальня на реке Воронке — Рига по пересеченной местности, 10 км Рига — Купальня на р. Воронке — водохранилище Полторы — Подкапустник – деревня Грумант-Рига для подготовленных участников

Старт: от Риги (центральная часть усадьбы за Домом Волконского)

В хорошую сухую погоду, небольшими группами.

Цена: 6 км, взрослые/дети — 500 р./300 р., выходные и праздники: 600 р./350 р.

10 км — 1000 р., выходные и праздники — 1200 р., на своем велосипеде: взрослые на 6/10 км — 250р./ 350 р., дети (до 12 лет) на 6 км — 100 р.





Летом в дни работы музея-усадьбы «Ясная Поляна» можно прокатиться по территории усадьбы на велосипеде, осмотреть ее достопримечательности и послушать рассказы опытных гидов. Сбор – за 15 минут до начала экскурсии. Стартует велосипедный кортеж от центральной части усадьбы за Домом Волконского и проходит по местам, описанным в дневниках, романах Л. Н. Толстого . Посетители узнают историю возникновения посадок в имении Ясная Поляна, историю тульских засек — части Большой засечной черты, бывшей южным рубежом Московского государства до середины XVII века. Оба маршрута проложены по грунтовым дорогам и тропинкам. 6-километровый маршрут подойдет для участников от 7 лет, 10-километровый путь предназначен для более подготовленных участников — к первому отрезку маршрута добавляется дорога вдоль водохранилища Полторы, мимо Подкапустника к роднику в деревне Грумант, где проживал в летнее время князь Н. С. Волконский .

Когда: по пятницам – 27 июля, 10 августа в 19.00, 3 августа, 17 августа в 17.00, по предварительной записи в сообществе ВКонтакте

Маршрут: Древний посад — Площадь Ленина — Фонтаны — Дворец пионеров — Ворота Ливенцевых — Благовещенский храм и Благовещенская улица

Старт: за 10 минут до начала у инфоцентра проекта «Газон» в Тульском кремле

При любой погоде

Вход свободный





По пятницам молодежный проект «Газон» проводит экскурсии о тайнах Тульского кремля и близлежащих улочек. Во время экскурсии вы узнаете много интересных и увлекательных фактов о самом сердце города, посетите забытые тульские улочки, узнаете тайны дворцов тульских купцов и промышленников, а также увидите самый старый храм в Туле. На экскурсии лучше записываться заранее, т.к. количество мест ограничено.

Когда: по четвергам – 26 июля, 30 августа, в 9.00 по предварительной записи в сообществе ВКонтакте

Маршрут: пос. Ленинский — Музей обороны Тулы — Некрасовский карьер – п. Рождественский — «Красные ворота».

Старт: за сутки до похода в 16.00 проводится общий инструктаж в Тульском кремле

При хорошей погоде

Вход свободный





В ближайший четверг состоится туристический поход, организованный молодежным пространством «Газон». Экскурсия проходит по пересеченной местности и весь ее маршрут растягивается на 12 км. Начало туристического маршрута в поселке Ленинский, затем участники посещают музей обороны Тулы, прогуливаются вдоль Некрасовского карьера. Там участники экскурсии остановятся на привал и приготовят обед туриста и, сидя у костра, смогут полюбоваться живописными и рельефными местами этого района. Желающие смогут набрать по дороге ключевой воды из родника. Продолжится путешествие в поселке Рождественский и последним пунктом станут «Красные ворота», где можно будет сделать красивые фотографии.

Поход в поселок Барсуки на скалодром Когда: по вторникам. 31 июля в 10.00, по предварительной записи в сообществе ВКонтакте

Маршрут: выезд на скалодром в п. Барсуки

Старт: расскажет координатор

До 10 человек

Вход свободный



Во вторник состоится первая экскурсия на скалодром в поселок Барсуки. Перед тем как заняться скалолазанием, участники пройдут мастер-класс со спасателем 1-го класса Сергеем Ивашенко. При себе необходимо иметь спортивную обувь, спортивную одежду, сменную одежду. Также понадобятся полотенце и купальник, ведь продолжится экскурсия купанием в Барсуковском карьере. Галерея 3 Куликово поле: прошлое, настоящее, будущее Когда: по выходным. 28 июля, суббота, 11.00, по предварительной записи по тел. +7(48735) 3-15-46

Маршрут: Куликовская степь — Зеленая дубрава

Старт: Мемориальный комплекс в с. Монастырщино

При благоприятных погодных условиях, 6 человек

Цена: 300 р. с человека



Экскурсия из цикла тематических встреч на Куликовом поле. На экскурсии гостей будет сопровождать опытный гид — кандидат географических наук и один из авторов уникальной методики восстановления степей О. В. Бурова . На экскурсии вы узнаете, что изменило место легендарного сражения и как ученые возвращают полю Куликовской битвы исторический облик. Посетители увидят живописные уголки куликовской степи и посетят границу знаменитой Зелёной дубравы, познакомятся с красотой степного разнотравья, узнают и увидят редких обитателей Куликова поля. Галерея 3

Когда: до конца июля, по предварительной записи по тел. 8 (4872) 39-37-74

Маршрут: Музей-некрополь Демидовых — Николо-Зарецкий храм — Металлургический завод

Старт: Историко-мемориальный музей Демидовых

При любой погоде, до 25 человек

Цена: взрослые посетители — 150 р., школьники — 80 р., пенсионеры РФ — 80 р., студенты (очная форма обучения) — 80 р. с человека

Эта экскурсия посвящена важным личностям в истории Тулы – династии тульских оружейников Демидовых. Вместе с опытным гидом посетители отправятся в музей-некрополь Демидовых, где узнают факты о первых представителях династии и увидят место, где находится могила Никиты Демидова. Следующий пункт экскурсии — посещение Николо-Зарецкого храма. Это родовая усыпальница, единственное в России внутрицерковное захоронение первых представителей династии сегодня. Также гости познакомятся с территорией, на которой находился первый завод Демидовых и их каменный дом-«дворец» XVIII в. На экскурсию необходимо записываться заранее.

Приятных вам экскурсий! Напоминаем, что все остальные события Тулы и Тульской области всегда доступны в Myslo/Афиша.