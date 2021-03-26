Выходные в Туле: 26–28 марта
День театра в «Эрмитаже», психологический клуб в «Типографии», концерт группы «Моя Мишель», вечеринка «90's VS нулевые» и многое другое — в нашем обзоре выходных.
Моя Мишель
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1200 руб.
28 марта в Concert Hall пройдет концерт российской группы «Моя Мишель». Танцевальный поп, модный и смелый, с магнетическим голосом Тани Ткачук и душещипательными текстами.
Летучая мышь
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 400 руб.
Монгол Шуудан
Где: тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: от 777 руб.
Джанго
Когда: 27 марта, суббота, 20.00.
Где: Harat's pub.
Стоимость: от 1100 рублей.
90's VS нулевые
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.
27 марта в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Львиную часть репертуара составят энергичные танцевальные треки 2000-х и 90-х: электроника, евродэнс, поп, R&BБ, немного хип-хопа и, конечно же, медленные напевные композиции! Танцуем до утра!
Фестиваль памяти Юрия Хоя
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1200 руб.
В рамках фестиваля «Сектор Газа» организаторы поставили перед собой задачу дать возможность всем, кому небезразлично творчество Юрия Клинских, почувствовать себя в окружении единомышленников и, конечно же, услышать любимые песни в живом исполнении.
Белоснежка и лесные жители
Где: Тульский областной театр юного зрителя.
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
27 марта, в День театра, в Тульском областном театре юного зрителя покажут спектакль «Белоснежка и лесные жители». Эта увлекательная сказка доказывает, что Добро и Любовь всегда сильнее Зла и Коварства. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд.
Психологический клуб: Работа с самооценкой в когнитивно-поведенческом подходе
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 250 руб. Регистрация по ссылке.
Международный день театра в «Эрмитаже»
Где: театр «Эрмитаж».
Вход на все мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации в группе театра «Эрмитаж» в «ВКонтакте».
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билет можно по ссылке.
Шоу фонтанов «13 месяцев»
Где: Тульский государственный цирк.
Купить билеты можно по ссылке.
Семейная лаборатория: Как наши ранние отношения влияют на выбор партнера
Где: Центр семейной истории.
Стоимость: 300 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Никто
Игры шпионов
Во время холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованным в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого…
Хороших выходных!