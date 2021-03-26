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Выходные в Туле: 26–28 марта

Выходные в Туле: 26–28 марта

День театра в «Эрмитаже», психологический клуб в «Типографии», концерт группы «Моя Мишель», вечеринка «90's VS нулевые» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Моя Мишель

Когда: 28 марта, воскресенье, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1200 руб. 

Моя Мишель

28 марта в Concert Hall пройдет концерт российской группы «Моя Мишель». Танцевальный поп, модный и смелый, с магнетическим голосом Тани Ткачук и душещипательными текстами.

 

Летучая мышь

Когда: 28 марта, воскресенье, 17.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 400 руб. 

Летучая мышь

28 марта на сцене Городского концертного зала покажут спектакль «Летучая мышь». «Летучая мышь» до сих не сходит с театральных сцен, оставаясь любимейшим музыкальным произведением жанра оперетты. 
 

Монгол Шуудан

Когда: 26 марта, пятница, 20.00.
Где: тульский рок-клуб «М2».
Стоимость: от 777 руб.
 

Монгол Шуудан

26 марта впервые на сцене тульского рок-клуба «М2» московская группа «Монгол Шуудан» выступит со своей сногсшибательной анархопрограммой. На концерте прозвучат песни, охватывающие весь период деятельности, а также новые песни. 
 

Джанго

Когда: 27 марта, суббота, 20.00.
Где: Harat's pub.
Стоимость: от 1100 рублей.

Джанго

27 марта на сцене Harat's pub пройдет весенний акустический концерт «Джанго». Поклонники услышат все любимые хиты и новые песни.
 

90's VS нулевые

Когда: 27 марта, суббота, 20.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость:  от 200 руб. Подробности по ссылке.

90's VS нулевые

27 марта в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Львиную часть репертуара составят энергичные танцевальные треки 2000-х и 90-х: электроника, евродэнс, поп, R&BБ, немного хип-хопа и, конечно же, медленные напевные композиции! Танцуем до утра!

 

Фестиваль памяти Юрия Хоя

Когда: 27 марта, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1200 руб.

Фестиваль памяти Юрия Хоя

27 марта в Concert Hall пройдет третий фестиваль памяти Юрия Хоя.
В рамках фестиваля «Сектор Газа» организаторы поставили перед собой задачу дать возможность всем, кому небезразлично творчество Юрия Клинских, почувствовать себя в окружении единомышленников и, конечно же, услышать любимые песни в живом исполнении.
 

Белоснежка и лесные жители

Когда: 27 марта, суббота, 12.00.

Где: Тульский областной театр юного зрителя.
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.

Белоснежка и лесные жители

27 марта, в День театра, в Тульском областном театре юного зрителя покажут спектакль «Белоснежка и лесные жители». Эта увлекательная сказка доказывает, что Добро и Любовь всегда сильнее Зла и Коварства. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд. 

 

Психологический клуб: Работа с самооценкой в когнитивно-поведенческом подходе

Когда: 27 марта, суббота, 14.30.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 250 руб. Регистрация по ссылке.

Психологический клуб: Работа с самооценкой в когнитивно-поведенческом подходе

27 марта в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Самооценочная деятельность – один из важных элементов в структуре самосознания человека. Самооценка позволяет одним уверенно и спокойно взаимодействовать с самим собой и другими, у других вызывает нарушение в работе механизмов адаптации.
 

Международный день театра в «Эрмитаже»

Когда: 27 марта, суббота, 10.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Вход на все мероприятия бесплатный, по предварительной регистрации в группе театра «Эрмитаж» в «ВКонтакте».

Международный день театра в «Эрмитаже»

27 марта Тульский театр «Эрмитаж» приглашает зрителей на большую разнообразную программу, посвященную Дню работника культуры в России и Всемирному дню театра. С 10 утра и до полуночи вас ожидают премьерные спектакли, необычные концерты и интерактивные программы.
 

Пиковая дама

Когда: 27 марта, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билет можно по ссылке.

Пиковая дама

27 марта в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
 
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 

Шоу фонтанов «13 месяцев»

Когда: 27–28 марта, суббота – воскресенье, 12.00, 17.00.

Где: Тульский государственный цирк.
Купить билеты можно по ссылке.

Шоу фантанов «13 месяцев»

27–28 марта Тульский цирк приглашает на необычное шоу фонтанов «13 месяцев».
 
Действие будет происходить на уникальном манеже-сцене с незабываемым шоу фонтанов, увлекательным сюжетом и завораживающей атмосферой.
 

Семейная лаборатория: Как наши ранние отношения влияют на выбор партнера

Когда: 27 марта, суббота, 13.00.

Где: Центр семейной истории.
Стоимость: 300 руб. Билеты можно купить по ссылке.

Семейная лаборатория: Как наши ранние отношения влияют на выбор партнера

27 марта в Центре семейной истории пройдет первая встреча цикла открытых встреч с психологами «Семейная лаборатория». Обсудим тему привязанности, а именно – как наши ранние отношения влияют на выбор партнера.
 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Никто

Когда вы ночью вломились в мой дом с пушками, то были уверены, что по-быстрому ограбите обычного работягу. Но вы не учли двух вещей. Первое. Здесь живет моя семья – жена и дети, а они для меня всё. И второе. Я долго притворялся славным парнем, но зверь внутри меня яростно рвется наружу. И знаете что? Сдерживать его я больше не стану.
 

Игры шпионов

Во время холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованным в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого…

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:55 0
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