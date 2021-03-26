Выходные в Туле: 26–28 марта

День театра в «Эрмитаже», психологический клуб в «Типографии», концерт группы «Моя Мишель», вечеринка «90's VS нулевые» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Когда: 28 марта, воскресенье, 19.00. Где: Concert Hall.

Стоимость: от 1200 руб. 28 марта в Concert Hall пройдет концерт российской группы «Моя Мишель». Танцевальный поп, модный и смелый, с магнетическим голосом Тани Ткачук и душещипательными текстами.

Летучая мышь Когда: 28 марта, воскресенье, 17.00. Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 400 руб. 28 марта на сцене Городского концертного зала покажут спектакль «Летучая мышь». «Летучая мышь» до сих не сходит с театральных сцен, оставаясь любимейшим музыкальным произведением жанра оперетты.

Когда: 26 марта, пятница, 20.00.

Где: тульский рок-клуб «М2».

Стоимость: от 777 руб.

26 марта впервые на сцене тульского рок-клуба «М2» московская группа «Монгол Шуудан» выступит со своей сногсшибательной анархопрограммой. На концерте прозвучат песни, охватывающие весь период деятельности, а также новые песни.

Когда: 27 марта, суббота, 20.00.

Где: Harat's pub.

Стоимость: от 1100 рублей.

27 марта на сцене Harat's pub пройдет весенний акустический концерт «Джанго». Поклонники услышат все любимые хиты и новые песни.

Когда: 27 марта, суббота, 20.00. Где: КЦ «Типография».

Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.

27 марта в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Львиную часть репертуара составят энергичные танцевальные треки 2000-х и 90-х: электроника, евродэнс, поп, R&BБ, немного хип-хопа и, конечно же, медленные напевные композиции! Танцуем до утра!

Когда: 27 марта, суббота, 19.00. Где: Concert Hall.

Стоимость: от 1200 руб.

27 марта в Concert Hall пройдет третий фестиваль памяти Юрия Хоя.

В рамках фестиваля «Сектор Газа» организаторы поставили перед собой задачу дать возможность всем, кому небезразлично творчество Юрия Клинских, почувствовать себя в окружении единомышленников и, конечно же, услышать любимые песни в живом исполнении.

Когда: 27 марта, суббота, 12.00.

Где: Тульский областной театр юного зрителя.

Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.