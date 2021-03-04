Монгол Шуудан
26 марта впервые на сцене тульского рок-клуба «М2» московская группа «Монгол Шуудан» выступит со своей сногсшибательной анархопрограммой. На концерте прозвучат песни, охватывающие весь период деятельности, а также новые песни. К слову, «Монгол Шуудан» активно работает над новым альбомом, который станет 16-м студийным альбомом в дискографии группы.
– Приходим, отрываемся, горим и поем вместе. Будет жарче, чем в аду! И помните: анархический угар и феерическое шоу будет вам обеспечено! – обещают музыканты.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
26 марта 2021, пятница
20:00
29 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
18 апреля - 10 мая
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
28 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
13 апреля, вторник 18:30
₽ Билеты: 200-400 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽