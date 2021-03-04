афиша
афиша
Регистрация
Монгол Шуудан

Монгол Шуудан

26 марта впервые на сцене тульского рок-клуба «М2» московская группа «Монгол Шуудан» выступит со своей сногсшибательной анархопрограммой. На концерте прозвучат песни, охватывающие весь период деятельности, а также новые песни. К слову, «Монгол Шуудан» активно работает над новым альбомом, который станет 16-м студийным альбомом в дискографии группы.

– Приходим, отрываемся, горим и поем вместе. Будет жарче, чем в аду! И помните: анархический угар и феерическое шоу будет вам обеспечено! – обещают музыканты.
Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
26 марта 2021, пятница
20:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Мужчины по вызову
Купить билет
29 марта, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
18 апреля - 10 мая
Центр приема гостей Тульской области
Фестиваль памяти Юрия Хоя
Купить билет
27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Бывшие
Купить билет
28 мая, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2600 ₽
Мама Шамана
Купить билет
13 апреля, вторник 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-400 ₽
Mgzavrebi
Купить билет
18 апреля, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.