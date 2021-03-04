26 марта впервые на сцене тульского рок-клуба «М2» московская группа «Монгол Шуудан» выступит со своей сногсшибательной анархопрограммой. На концерте прозвучат песни, охватывающие весь период деятельности, а также новые песни. К слову, «Монгол Шуудан» активно работает над новым альбомом, который станет 16-м студийным альбомом в дискографии группы.

– Приходим, отрываемся, горим и поем вместе. Будет жарче, чем в аду! И помните: анархический угар и феерическое шоу будет вам обеспечено! – обещают музыканты.