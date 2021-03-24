Психологический клуб: Работа с самооценкой в когнитивно-поведенческом подходе

27 марта в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Самооценочная деятельность – один из важных элементов в структуре самосознания человека. Самооценка позволяет одним уверенно и спокойно взаимодействовать с самим собой и другими, у других вызывает нарушение в работе механизмов адаптации.

Техники когнитивно-поведенческой терапии позволяют выявить проблемы в собственной самооценочной деятельности, сформировать навыки самооценки, повышающие адаптивные возможности.

На встрече мы узнаем:

как самооценка влияет на адаптацию;

как возникает самооценка;

какой должна быть самооценка;

почему высокая и позитивная самооценка не гарантирует успех.

В практической части встречи мы:

познакомимся и научимся взаимодействовать с внутренним критиком;

попробуем сформировать такую самооценку, которая станет эффективным инструментом самоподдержки и самопомощи.

Понадобится блокнот и ручка.