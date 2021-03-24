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Психологический клуб: Работа с самооценкой в когнитивно-поведенческом подходе

Психологический клуб: Работа с самооценкой в когнитивно-поведенческом подходе

27 марта в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Самооценочная деятельность – один из важных элементов в структуре самосознания человека. Самооценка позволяет одним уверенно и спокойно взаимодействовать с самим собой и другими, у других вызывает нарушение в работе механизмов адаптации.
 
Техники когнитивно-поведенческой терапии позволяют выявить проблемы в собственной самооценочной деятельности, сформировать навыки самооценки, повышающие адаптивные возможности.
 
На встрече мы узнаем:
  • как самооценка влияет на адаптацию;
  • как возникает самооценка;
  • какой должна быть самооценка;
  • почему высокая и позитивная самооценка не гарантирует успех.
В практической части встречи мы:
 
  • познакомимся и научимся взаимодействовать с внутренним критиком;
  • попробуем сформировать такую самооценку, которая станет эффективным инструментом самоподдержки и самопомощи.
 
Понадобится блокнот и ручка.
 
Спикер: Светлана Филиппова — кандидат психологических наук, доцент Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, психолог-консультант.

Стоимость: 250 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 марта 2021, суббота
14:30
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Касса
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
10 апреля - 29 мая
Центр приема гостей Тульской области
Animal ДжаZ
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4 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200-1400 ₽
День дурака
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3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
Мать
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11 апреля, воскресенье 15:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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