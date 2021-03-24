Психологический клуб: Работа с самооценкой в когнитивно-поведенческом подходе
27 марта в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Самооценочная деятельность – один из важных элементов в структуре самосознания человека. Самооценка позволяет одним уверенно и спокойно взаимодействовать с самим собой и другими, у других вызывает нарушение в работе механизмов адаптации.
Техники когнитивно-поведенческой терапии позволяют выявить проблемы в собственной самооценочной деятельности, сформировать навыки самооценки, повышающие адаптивные возможности.
На встрече мы узнаем:
- как самооценка влияет на адаптацию;
- как возникает самооценка;
- какой должна быть самооценка;
- почему высокая и позитивная самооценка не гарантирует успех.
В практической части встречи мы:
- познакомимся и научимся взаимодействовать с внутренним критиком;
- попробуем сформировать такую самооценку, которая станет эффективным инструментом самоподдержки и самопомощи.
Понадобится блокнот и ручка.
Спикер: Светлана Филиппова — кандидат психологических наук, доцент Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, психолог-консультант.
Стоимость: 250 руб. Регистрация по ссылке.
Стоимость: 250 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 марта 2021, суббота
14:30
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
10 апреля - 29 мая
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
3 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-2100 ₽
11 апреля, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200-300 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽