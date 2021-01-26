афиша
афиша
Регистрация
Джанго

Джанго

На сцене Harat's pub пройдет весенний акустический концерт «Джанго». Поклонники услышат все любимые хиты и новые песни.

Музыкальный проект «Джанго» под руководством Алексея Поддубного добился популярности в России после того как композиция «Холодная весна» была использована в качестве заглавной песни к фильму Бой с тенью (реж. Алексей Сидоров, 2005 год). Сам Алексей Поддубный также известен как композитор и аранжировщик, сотрудничающий с российскими и украинскими эстрадными исполнителями.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
27 марта 2021, суббота
20:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
10 апреля - 29 мая
Центр приема гостей Тульской области
Animal ДжаZ
Купить билет
4 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200-1400 ₽
День дурака
Купить билет
3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
Мать
Купить билет
11 апреля, воскресенье 15:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Кис-Кис
Купить билет
28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.