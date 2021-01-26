Джанго
На сцене Harat's pub пройдет весенний акустический концерт «Джанго». Поклонники услышат все любимые хиты и новые песни.
Музыкальный проект «Джанго» под руководством Алексея Поддубного добился популярности в России после того как композиция «Холодная весна» была использована в качестве заглавной песни к фильму Бой с тенью (реж. Алексей Сидоров, 2005 год). Сам Алексей Поддубный также известен как композитор и аранжировщик, сотрудничающий с российскими и украинскими эстрадными исполнителями.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
27 марта 2021, суббота
20:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
10 апреля - 29 мая
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
3 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-2100 ₽
11 апреля, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200-300 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽