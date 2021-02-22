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Фестиваль памяти Юрия Хоя

Фестиваль памяти Юрия Хоя

27 марта в Concert Hall пройдет третий фестиваль памяти Юрия Хоя. В рамках фестиваля «Сектор Газа» организаторы поставили перед собой задачу дать возможность всем, кому небезразлично творчество Юрия Клинских, почувствовать себя в окружении единомышленников и, конечно же, услышать любимые песни в живом исполнении.

Фестиваль проходит при непосредственном участии старшей дочери Юрия Клинских Ирины, музыкантов золотого состава группы «Сектор Газа» Татьяны Фатеевой и Владимира Лобанова, которых музыкально поддерживают участники групп «Черный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки».
 
Творческое наследие Юрия Хоя продолжает жить и завоевывать новых слушателей. Не упустите возможность окунуться в атмосферу концертов того самого «Сектора Газа»!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
27 марта 2021, суббота
19:00
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Касса
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
10 апреля - 29 мая
Центр приема гостей Тульской области
Animal ДжаZ
Купить билет
4 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200-1400 ₽
День дурака
Купить билет
3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
Мать
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11 апреля, воскресенье 15:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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