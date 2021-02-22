Фестиваль памяти Юрия Хоя
27 марта в Concert Hall пройдет третий фестиваль памяти Юрия Хоя. В рамках фестиваля «Сектор Газа» организаторы поставили перед собой задачу дать возможность всем, кому небезразлично творчество Юрия Клинских, почувствовать себя в окружении единомышленников и, конечно же, услышать любимые песни в живом исполнении.
Фестиваль проходит при непосредственном участии старшей дочери Юрия Клинских Ирины, музыкантов золотого состава группы «Сектор Газа» Татьяны Фатеевой и Владимира Лобанова, которых музыкально поддерживают участники групп «Черный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки».
Творческое наследие Юрия Хоя продолжает жить и завоевывать новых слушателей. Не упустите возможность окунуться в атмосферу концертов того самого «Сектора Газа»!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
27 марта 2021, суббота
19:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
10 апреля - 29 мая
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
3 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-2100 ₽
11 апреля, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200-300 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽