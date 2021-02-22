27 марта в Concert Hall пройдет третий фестиваль памяти Юрия Хоя. В рамках фестиваля «Сектор Газа» организаторы поставили перед собой задачу дать возможность всем, кому небезразлично творчество Юрия Клинских, почувствовать себя в окружении единомышленников и, конечно же, услышать любимые песни в живом исполнении.

Фестиваль проходит при непосредственном участии старшей дочери Юрия Клинских Ирины, музыкантов золотого состава группы «Сектор Газа» Татьяны Фатеевой и Владимира Лобанова, которых музыкально поддерживают участники групп «Черный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки».

Творческое наследие Юрия Хоя продолжает жить и завоевывать новых слушателей. Не упустите возможность окунуться в атмосферу концертов того самого «Сектора Газа»!