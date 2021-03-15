Семейная лаборатория: Как наши ранние отношения влияют на выбор партнера
27 марта в Центре семейной истории пройдет первая встреча цикла открытых встреч с психологами «Семейная лаборатория». Обсудим тему привязанности, а именно, как наши ранние отношения влияют на выбор партнера.
Встреча перенесена на 27 марта.
Парные отношения похожи на танец: партнеры то притягиваются друг к другу, то отдаляются, продолжая кружить на танцполе…Танец пары может быть разный: страстный, с бурным извержением чувств, резкими разрывами и крепкими объятиями; скованный с медленными почти незаметными движениями по отношению друг к другу. Танец, причиняющий боль. Или исцеляющий. С поиском нового партнера. Или танец, длинною в жизнь.
Как мы выбираем что будем танцевать? Как замечаем «своего» партнера, начинаем движение, ловим такт музыки?
На встрече поговорим о том, как мы выбираем партнера, что влияет на наш выбор, как он связан с типом привязанности, сформированным в детстве. В практической части поработаем с метафорическими картами и потанцуем.
Спикер: Зина Минутина — клинический психолог.
Стоимость: 300 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
27 марта 2021, суббота
12:00
23 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
4 апреля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 700-2500 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
18 апреля - 10 мая