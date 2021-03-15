Семейная лаборатория: Как наши ранние отношения влияют на выбор партнера

27 марта в Центре семейной истории пройдет первая встреча цикла открытых встреч с психологами «Семейная лаборатория». Обсудим тему привязанности, а именно, как наши ранние отношения влияют на выбор партнера.

Встреча перенесена на 27 марта.

Парные отношения похожи на танец: партнеры то притягиваются друг к другу, то отдаляются, продолжая кружить на танцполе…Танец пары может быть разный: страстный, с бурным извержением чувств, резкими разрывами и крепкими объятиями; скованный с медленными почти незаметными движениями по отношению друг к другу. Танец, причиняющий боль. Или исцеляющий. С поиском нового партнера. Или танец, длинною в жизнь.

Как мы выбираем что будем танцевать? Как замечаем «своего» партнера, начинаем движение, ловим такт музыки?

На встрече поговорим о том, как мы выбираем партнера, что влияет на наш выбор, как он связан с типом привязанности, сформированным в детстве. В практической части поработаем с метафорическими картами и потанцуем.

Спикер: Зина Минутина — клинический психолог.