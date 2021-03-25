27 марта в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Львиную часть репертуара составят энергичные танцевальные треки 2000-ых и 90-ых: электроника, евро-дэнс, поп, R&BБ, немного хип-хопа и конечно же медленные напевные композиции! Танцуем до утра!

Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке. от 200 руб.