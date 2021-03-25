90's VS нулевые
27 марта в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Львиную часть репертуара составят энергичные танцевальные треки 2000-ых и 90-ых: электроника, евро-дэнс, поп, R&BБ, немного хип-хопа и конечно же медленные напевные композиции! Танцуем до утра!
Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 марта 2021, суббота
20:00
23 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
4 апреля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 700-2500 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
18 апреля - 10 мая