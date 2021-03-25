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90's VS нулевые

90's VS нулевые

27 марта в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Львиную часть репертуара составят энергичные танцевальные треки 2000-ых и 90-ых: электроника, евро-дэнс, поп, R&BБ, немного хип-хопа и конечно же медленные напевные композиции! Танцуем до утра!

Стоимость:  от 200 руб. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 марта 2021, суббота
20:00
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