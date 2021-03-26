Затопленное фортепиано и погружения в минус семь: зимний дайвинг по-тульски

Автор: Анна Чекмазова. Фото и видео: Дмитрий Дзюбин. Подводное видео: Александр Булычев

Корреспондент Анна Чекмазова провела весь день вместе с дайверами и рассказывает вам о зимних погружениях. Бонус – подводное видео!

Участники подводного клуба «Нептун» выехали на зимний дайвинг на затопленный карьер, куда ездят уже не первый год. Более 30 человек: мужчины, женщины, дети.

Погода суровая. Минус 7 и очень сильный ветер. Участники сначала даже шутят: «Зачем мы сюда приехали? Что мы здесь забыли?» Смеются. Зато лед точно крепкий.

Сначала переносят инвентарь из автобуса на замерзший карьер. Раскладывают оборудование. Устанавливают два шатра. Один – для переодеваний. Другой – для приема пищи. Ветер пытается унести шатры, их держат по семь человек и привинчивают ко льду шуруповертами.

Участники решают, где будет первая майна – прорубь во льду, через которую совершаются подводные погружения. Слышатся удивительные непосвященному человеку фразы типа «А где фортепиано? Здесь? Или там? Вот тут, наверное? Тогда здесь прорубаем».

Сохраним интригу и расскажем вам об этом позже.

Делают буром три лунки, которые образуют треугольник. Затем стороны этого треугольника выпиливают бензопилой. Но длина ее шины меньше толщины льда, которая составляет примерно полметра. Поэтому далее его пилят ручной пилой. Занятие нелегкое, вовлечены несколько мужчин.

Когда все удалось, начинают выбивать полученную треугольную глыбу, что занимает прилично времени. В ход идут веревки, лом, лопаты. Лед снимается слоями (видимо, потому, что до этого то таял, то замерзал).

Ура, глыба удалена, сделана первая майна! Затем - вторая. Между ними и рядом чистят дорожку от снега, чтобы подо льдом был виден путь от одной лунки к другой. Свет от таких тропинок заметен с глубины 3–4 метра, дальше – нет.

О погружениях, страхах и катании на ластах

Когда все готово, проводят собрание. Распределяют дайверов по двойкам, определяют страхующих и порядок погружений. Напоминают технику безопасности и дополнительный раз проговаривают условные сигналы.

Страхующего, который стоит на льду около проруби, и ныряльщика связывает страховочный трос. Благодаря ему происходит общение. Один рывок за страховочный конец означает, что все в порядке. Тишина или частое подергивание сигнализирует о том, что страхующий должен незамедлительно тянуть трос на себя и вытаскивать дайвера. Если вдруг происходит форс-мажор и аквалангист, например, отпустил страховочный конец, то ему нужно находиться на одном месте. И не на дне, а под поверхностью льда, чтобы его могли найти.

Дайверы имеют в своем распоряжении декомпрессиметры – это такие подводные компьютеры, которые показывают температуру воды, глубину и время погружения. У инструктора Юлии Лаврухиной эти показатели составили 4 °С на дне, 10 метров и 16 минут. Длительность обоснована погружением с новичком. «Поскольку я была с учеником, в основном смотрела за ним, показывала, что и как делаем, – рассказывает Юлия. – В конце покаталась на ластах, как на лыжах, – вниз головой, ногами на лед с изнанки. Дергаешь – и страхующий вытаскивает тебя».

Дайверский стаж Юлии – 20 лет. На вопрос «Не страшно?» она отвечает: «Паники нет, есть здоровые опасения. Но при соблюдении правил, принятых в дайвинге, риски минимальные. При погружениях со студентами преобладающими чувствами являются, конечно, ответственность, а потом – гордость за то, что все получилось. Я каждый раз немного завидую своим ученикам, которые делают первые шаги в дайвинге, их восторгу от мелочей, к которым ты уже привык».

Михаил Антонов начал заниматься дайвингом полгода назад и имеет небольшой опыт погружений в открытой воде. Зимний вариант впервые попробовал только сейчас и делится своими впечатлениями: «Две недели назад я и не представлял, что приеду сюда. Даже и не думал, что такие мероприятия проводятся.

Было ли страшно? С одной стороны, я всю жизнь в спорте, да и понимаю, что ребята – профессионалы. С другой стороны, так как большого опыта нет, то волнение преобладало над разумом и сначала не особо получалось любоваться красотами зимнего подводного мира. Через какое-то время понял, что тонуть-то я не собираюсь, и расслабился. Конечно, потрясающе смотреть на льдины снизу, на партнера, плавающего под этими льдинами.

Было сильно холодно. Но, когда видишь эту красоту, на какое-то время забываешь про холод. Тем более, когда тебе показывают какие-то новые движения, концентрируешься на их выполнении, делаешь, делаешь и потом уже понимаешь, что очень хочется в тепло».

О клубе, секретном месте затонувшего корабля и обучении дайвингу

В клубе «Нептун» примерно 30 активных участников. По факту – больше, если считать тех, кто занимается нерегулярно. Подобные зимние выезды организовывают каждый год в конце февраля – начале марта, когда позволяет погода.

Помимо этого летом погружаются на реках и карьерах в Богородицком и Узловском районах. Выезжают в Египет на «сафари» – дайверское мероприятие с проживанием на специальном боте и высокой частотой погружений.

В конце июля – начале августа собирают экспедицию в Крым, на мыс Тарханкут. Цель – подводно-археологическая экспедиция. Там «нептуновцы» лет 15 назад нашли остатки затонувшего корабля «Святой Александр» и исследуют их каждый год. Точное место держится в секрете.

Председатель совета клуба «Нептун» Сергей Нечай рассказал об обучении: «Учиться может прийти любой человек, если позволяет здоровье: нет психических заболеваний, проблем с легкими (астма, эпилепсия и т. д.). Такие ограничения связаны с нагрузкой на организм.

Сначала обучающийся проходит пять теоретических занятий – обучаем каждый четверг в учебном классе клуба. Затем пять практических – в бассейне по воскресеньям. Далее пять раз погружается в открытой воде на карьерах, сдает экзамены и получает международный сертификат дайвера».

О затопленном фортепиано

Александр Булычев погружался не в двойке, а один (но все равно, конечно, со страхующим). У него под гидрокостюмом и поверх комбинезона-утеплителя была надета жилетка с электроподогревом, работающая от повербанка. Это позволило находиться в воде относительно долго – 34 минуты.

Максимальная глубина погружения, которую показал подводный компьютер, – 13,3 метра.

Александр рассказывает о подводных находках и своем погружении: «Мы обнаружили под водой фортепиано в 2015 году. И теперь возвращаемся к нему каждый год. Сейчас я искал его, идя вдоль берега. Не нашел. И затем уже возвращаюсь к майне – вижу, что лежит кусок деревяшки. Сначала не понял, что это. Оказалось, фортепиано.

Сторона, где клавиши, зарылась в грунт. Лежит декой вверх. Виден деревянный корпус, ручки для переноски, деревянная решетка. Отлично сохранилось, ничего за это время с ним не произошло».