Игры шпионов
Страна:
Великобритания, 2020
Премьера:
в РФ 18.03.2021
Режиссер:
Доминик Кук
Актеры:
Владимир Чуприков, Мераб Нинидзе, Джеймс Шофилд, Фред Хейг, Эмма Пензина, Мария Миронова, Рэйчел Броснахэн, Энтон Лессер, Энгус Райт, Бенедикт Камбербэтч
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
111 мин
Во время холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованным в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого…
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27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-2100 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
20 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 1000-3500 ₽