Игры шпионов

Страна: Великобритания, 2020

Премьера: в РФ 18.03.2021

Режиссер: Доминик Кук

Актеры: Владимир Чуприков, Мераб Нинидзе, Джеймс Шофилд, Фред Хейг, Эмма Пензина, Мария Миронова, Рэйчел Броснахэн, Энтон Лессер, Энгус Райт, Бенедикт Камбербэтч

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 111 мин

Во время холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованным в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого…