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Игры шпионов

Игры шпионов

Страна:
Великобритания, 2020
 
Премьера:
в РФ 18.03.2021
 
Режиссер:
Доминик Кук
  
Актеры:
Владимир Чуприков, Мераб Нинидзе, Джеймс Шофилд, Фред Хейг, Эмма Пензина, Мария Миронова, Рэйчел Броснахэн, Энтон Лессер, Энгус Райт, Бенедикт Камбербэтч
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
111 мин
  

Во время холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованным в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого…

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Сегодня
20:10 Киносити
Завтра
20:10 Киносити
20 марта, суббота
20:10 Киносити
00:45 Киносити
21 марта, воскресенье
20:10 Киносити
00:45 Киносити
22 марта, понедельник
20:10 Киносити
23 марта, вторник
20:10 Киносити
24 марта, среда
20:10 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Фестиваль памяти Юрия Хоя
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27 марта, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Felidae
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
День дурака
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3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Моя кошерная леди
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20 марта, суббота 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-3500 ₽
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