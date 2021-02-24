28 марта на сцене Городского концертного зала покажут спектакль «Летучая мышь». «Летучая мышь» до сих не сходит с театральных сцен, оставаясь любимейшим музыкальным произведением жанра оперетты. Очарование ее радостных мелодий, их веселая танцевальность пленяют своим праздничным жизнеутверждением, а тонкий юмор и филигранная ирония, мастерски вписанные в сюжетную линию, восхищают и соединяют мелодраматический и чисто комедийный стили. Музыку этой оперетты отличает особая атмосфера радости, предвкушения праздника, ожидания новых эмоций... Штраус в ней воспевает знакомые каждому человеку идеалы - тепло семейного очага, преданная любовь, чистота помыслов и душевный покой. Ненавязчивая и легко запоминающаяся музыка дарит зрителю веру в настоящую любовь, подлинную красоту и истинное счастье, к которым стремится сердце и разум каждого из нас.

«Летучая мышь» - это набор розыгрышей, остроумного вранья и переплетенных недоразумений, в которые попадают главные герои, два друга, коммерсант Генрих Айзенштейн и директор театра Фальк. Один влюбляется в незнакомку, не догадываясь, что под маской летучей мыши скрывается собственная жена Розалинда; другой - в служанку Адель, при том, что он посмеивается и подшучивает над ее желанием стать актрисой его театра.

В спектакле главные роли исполняют ведущие солисты Московской оперетты.