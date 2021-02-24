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Летучая мышь

Летучая мышь

28 марта на сцене Городского концертного зала покажут спектакль «Летучая мышь». «Летучая мышь» до сих не сходит с театральных сцен, оставаясь любимейшим музыкальным произведением жанра оперетты. Очарование ее радостных мелодий, их веселая танцевальность пленяют своим праздничным жизнеутверждением, а тонкий юмор и филигранная ирония, мастерски вписанные в сюжетную линию, восхищают и соединяют мелодраматический и чисто комедийный стили. Музыку этой оперетты отличает особая атмосфера радости, предвкушения праздника, ожидания новых эмоций... Штраус в ней воспевает знакомые каждому человеку идеалы - тепло семейного очага, преданная любовь, чистота помыслов и душевный покой. Ненавязчивая и легко запоминающаяся музыка дарит зрителю веру в настоящую любовь, подлинную красоту и истинное счастье, к которым стремится сердце и разум каждого из нас.

 
«Летучая мышь» - это набор розыгрышей, остроумного вранья и переплетенных недоразумений, в которые попадают главные герои, два друга, коммерсант Генрих Айзенштейн и директор театра Фальк. Один влюбляется в незнакомку, не догадываясь, что под маской летучей мыши скрывается собственная жена Розалинда; другой - в служанку Адель, при том, что он посмеивается и подшучивает над ее желанием стать актрисой его театра.
 
В спектакле главные роли исполняют ведущие солисты Московской оперетты.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
28 марта 2021, воскресенье
17:00
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Касса
Чучело
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12 апреля, понедельник 17:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Semenyak
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2 апреля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Мужчины по вызову
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29 марта, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Sagath
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4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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