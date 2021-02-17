28 марта в Concert Hall пройдет концерт российской группы «Моя Мишель». Танцевальный поп, модный и смелый с магнетическим голосом Тани Ткачук, и душещипательными текстами.

Группа образована в 2009 году. На сегодняшний день у нее на счету выступления на фестивалях Каzантип, Kubana, Нашествие, ВКонтакте, Дикая Мята, Стереолето, Lenovo Vibe Fest, сольные концерты в Red, Stadium Live, Зелёный театр на ВДНХ, Главclub, и гастроли от Владивостока до Риги.



Трек «Темные аллеи» стал лидером в ротациях на радио, а одноименный клип, в котором снялись актеры Никита Ефремов и Александра Бортич, набрал больше пяти миллионов просмотров на Youtube. Песня «Ванюша» стала саундтреком к самому популярному блокбастеру 2017 года «Последний богатырь». «Хватит убегать» - стала абсолютным хитом, а песни «Дура» и «Настя» давно народные.