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Моя Мишель

Моя Мишель

28 марта в Concert Hall пройдет концерт российской группы «Моя Мишель». Танцевальный поп, модный и смелый с магнетическим голосом Тани Ткачук, и душещипательными текстами.

Группа образована в 2009 году. На сегодняшний день у нее на счету выступления на фестивалях Каzантип, Kubana, Нашествие, ВКонтакте, Дикая Мята, Стереолето, Lenovo Vibe Fest, сольные концерты в Red, Stadium Live, Зелёный театр на ВДНХ, Главclub, и гастроли от Владивостока до Риги.

Трек «Темные аллеи» стал лидером в ротациях на радио, а одноименный клип, в котором снялись актеры Никита Ефремов и Александра Бортич, набрал больше пяти миллионов просмотров на Youtube. Песня «Ванюша» стала саундтреком к самому популярному блокбастеру 2017 года «Последний богатырь». «Хватит убегать» - стала абсолютным хитом, а песни «Дура» и «Настя» давно народные.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
28 марта 2021, воскресенье
19:00
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Касса
Нрав
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22 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Niletto
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19 апреля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2600 ₽
Отель желаний
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4 апреля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2500 ₽
Тролль Гнет Ель
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16 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Sellout/Архипанк
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9 апреля, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Мужчины по вызову
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29 марта, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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