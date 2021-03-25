27 марта, в День театра, в Тульском областном театре юного зрителя покажут спектакль «Белоснежка и лесные жители». Эта увлекательная сказка доказывает, что Добро и Любовь всегда сильнее Зла и Коварства. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

Эта история по-своему уникальна. Ведь пьеса была написана специально для Тульского ТЮЗа. Молодые авторы Денис Ляпин и Ярославна Прилепская взяли за основу старинную немецкую сказку, дошедшую до нас в пересказе Братьев Гримм, и развернули сюжет в неожиданном ракурсе. Вы думаете, что знаете сказку о Белоснежке? Приходите и увидите много нового!



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