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Белоснежка и лесные жители

Белоснежка и лесные жители

27 марта, в День театра, в Тульском областном театре юного зрителя покажут спектакль «Белоснежка и лесные жители». Эта увлекательная сказка доказывает, что Добро и Любовь всегда сильнее Зла и Коварства. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд. 

Эта история по-своему уникальна. Ведь пьеса была написана специально для Тульского ТЮЗа. Молодые авторы Денис Ляпин и Ярославна Прилепская взяли за основу старинную немецкую сказку, дошедшую до нас в пересказе Братьев Гримм, и развернули сюжет в неожиданном ракурсе. Вы думаете, что знаете сказку о Белоснежке? Приходите и увидите много нового!

Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
27 марта 2021, суббота
12:00
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Касса
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Автобусная обзорная экскурсия по Туле
10 апреля - 29 мая
Центр приема гостей Тульской области
Animal ДжаZ
Купить билет
4 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200-1400 ₽
День дурака
Купить билет
3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
Мать
Купить билет
11 апреля, воскресенье 15:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 200-300 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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