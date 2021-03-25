Белоснежка и лесные жители
27 марта, в День театра, в Тульском областном театре юного зрителя покажут спектакль «Белоснежка и лесные жители». Эта увлекательная сказка доказывает, что Добро и Любовь всегда сильнее Зла и Коварства. Но всё не так просто, как кажется на первый взгляд.
Эта история по-своему уникальна. Ведь пьеса была написана специально для Тульского ТЮЗа. Молодые авторы Денис Ляпин и Ярославна Прилепская взяли за основу старинную немецкую сказку, дошедшую до нас в пересказе Братьев Гримм, и развернули сюжет в неожиданном ракурсе. Вы думаете, что знаете сказку о Белоснежке? Приходите и увидите много нового!
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
27 марта 2021, суббота
12:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
10 апреля - 29 мая
4 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200-1400 ₽
3 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-2100 ₽
11 апреля, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 200-300 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽