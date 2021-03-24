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Международный день театра в «Эрмитаже»

Международный день театра в «Эрмитаже»

27 марта Тульский театр «Эрмитаж» приглашает зрителей на большую разнообразную программу, посвященную Дню работника культуры в России и Всемирному дню театра. С 10 утра и до полуночи вас ожидают премьерные спектакли, необычные концерты и интерактивные программы.

Вход на все мероприятия бесплатный по предварительной регистрации в группе театра «Эрмитаж» в «ВКонтакте».

Расписание мероприятий:
 
 

Время

Мероприятие

Возрастной рейтинг

Место проведения

Описание

10.00-10.45

Беби-концерт со струнным ансамблем El Classic

0+

Пр. Ленина, 85, корпус 1, 3 этаж

(малый зал)

На беби-концерте дети в игровой форме познакомятся с произведениями великих композиторов, с разными музыкальными инструментами. С помощью музыки мы расскажем малышам волшебные и познавательные истории.

11.00-12.00

ПРЕМЬЕРА. Спектакль «Сокровища пиратов»

3+

Пр. Ленина, 85, корпус 1, 2 этаж

Это история о приключениях незадачливых разбойников, наполненная тайнами, погонями, похищениями и весёлыми розыгрышами. Вереница захватывающих событий держит маленьких и больших зрителей в напряжении, а выразительное художественное оформление спектакля не даёт оторвать от сцены взгляда.

12.15-13.15

«Религия в культуре и религиозная культура». Лекция-диалог с иереем Дионисием

16+

Пр. Ленина, 85, корпус 1, 3 этаж (арт-кафе «Театральный дворик»)

Беседа с Дионисием Денисовым, священником Свято-Владимирского храма г. Тулы затронет тему соприкосновения и взаимопроникновения  религии и культуры. Беседы с ним носят тёплый и доверительный характер, что позволит вам не только получить ответы на интересующие вас вопросы, но и отдохнуть душой.

13.30-15.30

Мастер-класс «Пейзаж гуашью»

12+

Пр. Ленина, 85, корпус 1, 3 этаж (арт-кафе «Театральный дворик»)

Под руководством ведущей М. Лобовой участники мастер-класса создадут нежный летний пейзаж, окунувшись в прекрасный творческий процесс, открывая для себя некоторые секреты живописи гуашью.

15.00-16.00

Отчётный показ Детской театральной школы-студии «ЭРМИТАЖик» – Спектакль-концерт «Послушайте!» о жизни и творчестве
В. Маяковского

12+

Пр. Ленина, 85, корпус 1, 3 этаж (малый зал)

В спектакле в исполнении учеников студии 2, 3, и 4 курсов прозвучат стихи, отрывки из поэм Владимира Маяковского, а также фрагменты биографии поэта.

15.45-16.45

Панельная дискуссия

«Философия диалога» с участием преподавателей философии, теологии, студентов-философов. Для всех, кому интересны все грани человеческого общения

16+

Пр. Ленина, 85, корпус 1, 3 этаж (арт-кафе «Театральный дворик»)

В современном мире с его бешеным ритмом часто бывает трудно услышать друг друга. Искусство диалога забывается, и возникает непонимание и отчуждение между людьми.
На нашей панельной дискуссии участники поговорят о том, как возродить диалог между людьми, почему диалог так важен, особенно сейчас, когда люди зачастую разобщены и разучились слышать друг друга и окружающий мир.

16.50-17.30

Концерт Ансамбля русской песни Нины Богомоловой «Песни как у мамы»

12+

Пр. Ленина, 85, корпус 4, Арт-холл

Неувядающие народные мелодии, романсы  и песни, любимые с детства – каждый номер программы затронет в сердцах зрителей самые потаённые струны.
Богатый народный вокал Нины Богомоловой, нежный, трогательный голос Владиславы Перминовой, их виртуозное владение стилями и жанрами, неиссякаемая энергия, тонкий контакт с аудиторией – всё это сделает вашу встречу с коллективом ярким и незабываемым.

18.00-18.45

Концерт-провокация кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band «Мировые хиты в хулиганской аранжировке»

16+

Пр. Ленина, 85, корпус 4, Арт-холл

Известные мелодии – поп- и рок-хиты, саунд-треки к фильмам, классические произведения - причудливо тасуются музыкантами, словно колода карт в руках фокусника.

Новая встреча с творчеством «Red Sparrow Band», как всегда, не разочарует никого в зале и даст заряд отличного настроения.

На их концерте вы за один вечер получите весь мир и ещё чуть-чуть в придачу!

19.00-21.30

ПРЕМЬЕРА. Спектакль «Жизнь прекрасна»

16+

Пр. Ленина, 85, корпус 1, 2 этаж

Трагикомедия с громадным социально-философским содержанием (по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца») в 2-х действиях.

 

Всё началось с… ливерной колбасы. Поссорившись из-за неё с женой, Семён Семёнович Подсекальников решает покончить жизнь самоубийством. Но не так-то просто это сделать: ведь на самом деле он очень хочет жить! Но все вокруг подталкивают Подсекальникова к роковому шагу, а некоторые ещё и хотят сорвать на этом немалый куш…

21.45-22.45

«Вечер джаза и блюза» с джаз-бендом «Билет на М.А.Р.С.»

16+

Пр. Ленина, 85, корпус 1, 3 этаж (малый зал)

В исполнении коллектива прозвучат классические джазовые стандарты, ставшие всемирными хитами. Зрителей ждёт атмосфера лёгкости и свободы. В этот вечер – только самые любимые, самые известные, самые красивые джазовые и блюзовые мелодии.

23.00-0.00

Дискотека 90-х с позитив-бендом Jazzophrenia

18+

Пр. Ленина, 85, корпус 4, Арт-холл

Позитив-бэнд Jazzophrenia приглашает на DISCOтеку 90-х – веселиться, танцевать и радоваться жизни! В этот вечер для вас прозвучат неувядающие ретро-хиты, под которые невозможно усидеть на месте. Море положительных эмоций гарантировано!

 

 

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
27 марта 2021, суббота
10:00
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 ₽  Билеты: 333-555 ₽
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 ₽  Билеты: 750-850 ₽
«Взрыв чуда» и «Кулаки в карманах»
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15 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
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 ₽  Билеты: 700-2500 ₽
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