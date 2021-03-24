Международный день театра в «Эрмитаже»

Известные мелодии – поп- и рок-хиты, саунд-треки к фильмам, классические произведения - причудливо тасуются музыкантами, словно колода карт в руках фокусника.

Новая встреча с творчеством «Red Sparrow Band», как всегда, не разочарует никого в зале и даст заряд отличного настроения.

На их концерте вы за один вечер получите весь мир и ещё чуть-чуть в придачу!