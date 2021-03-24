Международный день театра в «Эрмитаже»
27 марта Тульский театр «Эрмитаж» приглашает зрителей на большую разнообразную программу, посвященную Дню работника культуры в России и Всемирному дню театра. С 10 утра и до полуночи вас ожидают премьерные спектакли, необычные концерты и интерактивные программы.
Вход на все мероприятия бесплатный по предварительной регистрации в группе театра «Эрмитаж» в «ВКонтакте».
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Время
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Мероприятие
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Возрастной рейтинг
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Место проведения
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Описание
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10.00-10.45
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Беби-концерт со струнным ансамблем El Classic
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0+
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Пр. Ленина, 85, корпус 1, 3 этаж
(малый зал)
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На беби-концерте дети в игровой форме познакомятся с произведениями великих композиторов, с разными музыкальными инструментами. С помощью музыки мы расскажем малышам волшебные и познавательные истории.
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11.00-12.00
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ПРЕМЬЕРА. Спектакль «Сокровища пиратов»
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3+
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Пр. Ленина, 85, корпус 1, 2 этаж
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Это история о приключениях незадачливых разбойников, наполненная тайнами, погонями, похищениями и весёлыми розыгрышами. Вереница захватывающих событий держит маленьких и больших зрителей в напряжении, а выразительное художественное оформление спектакля не даёт оторвать от сцены взгляда.
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12.15-13.15
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«Религия в культуре и религиозная культура». Лекция-диалог с иереем Дионисием
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16+
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Пр. Ленина, 85, корпус 1, 3 этаж (арт-кафе «Театральный дворик»)
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Беседа с Дионисием Денисовым, священником Свято-Владимирского храма г. Тулы затронет тему соприкосновения и взаимопроникновения религии и культуры. Беседы с ним носят тёплый и доверительный характер, что позволит вам не только получить ответы на интересующие вас вопросы, но и отдохнуть душой.
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13.30-15.30
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Мастер-класс «Пейзаж гуашью»
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12+
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Пр. Ленина, 85, корпус 1, 3 этаж (арт-кафе «Театральный дворик»)
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Под руководством ведущей М. Лобовой участники мастер-класса создадут нежный летний пейзаж, окунувшись в прекрасный творческий процесс, открывая для себя некоторые секреты живописи гуашью.
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15.00-16.00
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Отчётный показ Детской театральной школы-студии «ЭРМИТАЖик» – Спектакль-концерт «Послушайте!» о жизни и творчестве
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12+
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Пр. Ленина, 85, корпус 1, 3 этаж (малый зал)
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В спектакле в исполнении учеников студии 2, 3, и 4 курсов прозвучат стихи, отрывки из поэм Владимира Маяковского, а также фрагменты биографии поэта.
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15.45-16.45
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Панельная дискуссия
«Философия диалога» с участием преподавателей философии, теологии, студентов-философов. Для всех, кому интересны все грани человеческого общения
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16+
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Пр. Ленина, 85, корпус 1, 3 этаж (арт-кафе «Театральный дворик»)
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В современном мире с его бешеным ритмом часто бывает трудно услышать друг друга. Искусство диалога забывается, и возникает непонимание и отчуждение между людьми.
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16.50-17.30
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Концерт Ансамбля русской песни Нины Богомоловой «Песни как у мамы»
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12+
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Пр. Ленина, 85, корпус 4, Арт-холл
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Неувядающие народные мелодии, романсы и песни, любимые с детства – каждый номер программы затронет в сердцах зрителей самые потаённые струны.
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18.00-18.45
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Концерт-провокация кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band «Мировые хиты в хулиганской аранжировке»
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16+
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Пр. Ленина, 85, корпус 4, Арт-холл
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Известные мелодии – поп- и рок-хиты, саунд-треки к фильмам, классические произведения - причудливо тасуются музыкантами, словно колода карт в руках фокусника.
Новая встреча с творчеством «Red Sparrow Band», как всегда, не разочарует никого в зале и даст заряд отличного настроения.
На их концерте вы за один вечер получите весь мир и ещё чуть-чуть в придачу!
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19.00-21.30
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ПРЕМЬЕРА. Спектакль «Жизнь прекрасна»
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16+
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Пр. Ленина, 85, корпус 1, 2 этаж
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Трагикомедия с громадным социально-философским содержанием (по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца») в 2-х действиях.
Всё началось с… ливерной колбасы. Поссорившись из-за неё с женой, Семён Семёнович Подсекальников решает покончить жизнь самоубийством. Но не так-то просто это сделать: ведь на самом деле он очень хочет жить! Но все вокруг подталкивают Подсекальникова к роковому шагу, а некоторые ещё и хотят сорвать на этом немалый куш…
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21.45-22.45
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«Вечер джаза и блюза» с джаз-бендом «Билет на М.А.Р.С.»
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16+
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Пр. Ленина, 85, корпус 1, 3 этаж (малый зал)
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В исполнении коллектива прозвучат классические джазовые стандарты, ставшие всемирными хитами. Зрителей ждёт атмосфера лёгкости и свободы. В этот вечер – только самые любимые, самые известные, самые красивые джазовые и блюзовые мелодии.
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23.00-0.00
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Дискотека 90-х с позитив-бендом Jazzophrenia
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18+
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Пр. Ленина, 85, корпус 4, Арт-холл
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Позитив-бэнд Jazzophrenia приглашает на DISCOтеку 90-х – веселиться, танцевать и радоваться жизни! В этот вечер для вас прозвучат неувядающие ретро-хиты, под которые невозможно усидеть на месте. Море положительных эмоций гарантировано!