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Выходные в Туле: 23-25 октября

Выходные в Туле: 23-25 октября

На этих выходных удивляемся красоте вместе с Андреем Алексиным, любим до слёз с Александром Серовым и скучаем по «крошке» под хиты группы «Руки вверх», а ещё у нас кое-что приготовлено и для маленьких туляков.

Андрей Алексин

Когда: 23 октября, пятница, 19.00.

Где: ДК «Туламашзавод».
Стоимость: от 450 руб. 

Андрей Алексин

23 октября на сцене ДК «Туламашзавод» выступит Андрей Алексин. Его бессмертную композицию «Страшная» напевает вся страна. Ему всегда рады в любой точке нашей необъятной Родины! Песни Алексина исполняются многими отечественными артистами: Филиппом Киркоровым, Ириной Аллегровой, Машей Распутиной.
 

Поднимаем руки вверх

Когда: 23 октября, пятница, 19.30.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 650 руб. 

Поднимаем руки вверх

23 октября в Concert Hall состоится концерт-дискотека «Поднимаем руки вверх». «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Чужие губы» – эти и другие хиты группы «Руки вверх» в исполнении бывшего участника группы – Алексея Потехина и Сергея Богданова на концерте-дискотеке группы «Поднимаем руки вверх». Вспоминаем, танцуем и подпеваем все хиты самой популярной группы 90-х и 2000-х. Xит за хитом только этой ночью! Танцуют все!
 

Jardano Bruno

Когда: 23 октября, пятница, 20.00.

Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: от 200 руб. 

Jardano Bruno

23 октября в тульском рок-клубе М2 выступит вокально-инструментальная музыкальная рок-группа имени Jardano Bruno. Группа образована в 2015 году в городе Воронеж. На данный момент имеет три полноформатных альбома, идет работа над четвертым. Охватывает такие жанры, как Alternative rock, Rapcore, Nu Metal.

 

«Щенячий патруль»

Когда: 24 октября, суббота, 12.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 640 руб. 

«Щенячий патруль»

24 октября на сцене Городского концертного зала покажут детский спектакль «Щенячий патруль».
 
«Щенячий патруль» – это команда отважных щенят, которые всегда готовы прийти на помощь каждому, кто окажется в беде. 
 

Тульский экзотариум

Когда: 23-25 октября, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!
 

Андрей Норкин

Когда: 24 октября, суббота, 17.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 450 руб. 

Андрей Норкин

24 октября в Городском концертном зале выступит журналист Андрей Норкин. С недавнего времени Андрей с большим успехом выступает с литературно-юмористической концертной программой «Другой формат».
 

Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»

Когда: 24 октября, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 1020 руб. 

Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»

24 октября в CONCERT HALL пройдет фестиваль Сектор Газа «Памяти Юрия Хоя  20 лет без Юры». В рамках фестиваля «Сектор Газа» организаторы поставили перед собой задачу – дать возможность всем, кому небезразлично творчество Юрия Клинских, почувствовать себя в окружении единомышленников и, конечно же, услышать любимые песни в живом исполнении.
 
 

Прямая трансляция UFC 254 | Хабиб – Гэтжи

Когда: 24 октября, суббота, 22.30.

Где: ТулКальян.
Стоимость: от 1000 руб. 

Прямая трансляция UFC 254 | Хабиб – Гэтжи

24 октября Хабиб Нурмагомедов проведет третью защиту титула в легком весе. 
 
Теперь его противником станет американский боец Джастин Гэтжи,
который в мае 2020 года победил соотечественника Тони Фергюсона. Поверьте, борьба будет очень жаркой!
 

Александр Серов

Когда: 25 октября, воскресенье, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1 120 руб. 

Александр Серов

25 октября в Городском концертном зале выступит народный артист России Александр Серов. Какая же женщина сможет устоять перед трогательными «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь»?
 
Артистическое обаяние Александра Серова безгранично. В его красивых балладах самые нежные строчки о любви причудливо переплетаются с замечательными мелодиями. Много лет он радует нас своим творчеством.
 

Стеклянный зверинец

Когда: 24 октября, пятница, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 600 р.

Стеклянный зверинец

24 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса.
 
Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.
 
Приобрести билет можно по ссылке.
 

Выходные в Музейном квартале

Когда: 24-25 октября, суббота-воскресенье.

Где: Музейный квартал.

Выходные в Музейном квартале

Новое пространство музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале приглашает туляков на экскурсии. 

 

Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»

Когда: 23-25 октября, пятница-воскресенье, с 12.00 до 20.00.
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 300 руб.
 
 
Туляков приглашают на увлекательные экскурсии в музей роботов и технологий в парке «Патриот Тула».
 
Вас ждут более 30 роботов из России и других стран мира, шоу роботов-танцоров, шоу молний и управление предметами с помощью силы мысли.
Проведите время весело и познавательно!
 
А еще в технопарке работает мультимедийная экспозиция с интерактивными видеостенами, подвижные симуляторы, планетарий и арена виртуальной реальности. Развлечения найдутся детям и их родителям. 
 

Москва – Петушки

Когда: 25 октября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 руб.

Москва – Петушки

25 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки».
 
Было это давно, и с тех пор многое – почти все – изменилось... да ничего не
изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если
разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в
рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности. 
 
Приобрести билет можно по ссылке.
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Спайс бойз

Василиса приезжает в маленький городок, в котором родилась, к школьной подруге Инне на свадьбу. Жених Инны Чистый с двумя друзьями Ламбадой и Колбасой организовывает за день до свадьбы незапланированный мальчишник в загородном доме.

Инне это не нравится, и она едет к жениху выяснить отношения. Василиса решает поддержать подругу и сопровождает Инну. В ходе ссоры Василисе удается примирить молодоженов. Вечеринка набирает обороты, в разгар веселья парни употребляют спайс. Ребят накрывает волной галлюцинаций, и мир вокруг начинает утопать в кровавой пене.

 

Черный дрозд

Брат и сестра — Эддисон и Лиза — в бегах после ограбления казино, которое прошло не так, как хотелось бы. У молодых людей полная сумка наличных и большие проблемы за плечами. Впереди неизвестность и проблемы не меньшие. На скользкой зимней дороге машину беглецов заносит, и она переворачивается.

Проезжающий мимо полицейский подходит узнать в чем дело, и Эддисон его убивает. После убийства полицейского судьба сводит беглецов с экс-боксером, который возвращается в отчий дом на День благодарения после окончания карьеры. Эддисон и Лиза попадают на его семейный праздник и… фильм нельзя пересказать. Тем более снятый так талантливо. Его нужно смотреть.

 

Хороших выходных, и не забывайте про меры предосторожности!

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 11:57 0
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Выходные в Туле

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