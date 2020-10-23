Выходные в Туле: 23-25 октября

На этих выходных удивляемся красоте вместе с Андреем Алексиным, любим до слёз с Александром Серовым и скучаем по «крошке» под хиты группы «Руки вверх», а ещё у нас кое-что приготовлено и для маленьких туляков.

Когда: 23 октября, пятница, 19.00.

Где: ДК «Туламашзавод».

Стоимость: от 450 руб.

23 октября на сцене ДК «Туламашзавод» выступит Андрей Алексин. Его бессмертную композицию «Страшная» напевает вся страна. Ему всегда рады в любой точке нашей необъятной Родины! Песни Алексина исполняются многими отечественными артистами: Филиппом Киркоровым, Ириной Аллегровой, Машей Распутиной.

Когда: 23 октября, пятница, 19.30.

Где: Concert Hall.

Стоимость: 650 руб.

23 октября в Concert Hall состоится концерт-дискотека «Поднимаем руки вверх». «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Чужие губы» – эти и другие хиты группы «Руки вверх» в исполнении бывшего участника группы – Алексея Потехина и Сергея Богданова на концерте-дискотеке группы «Поднимаем руки вверх». Вспоминаем, танцуем и подпеваем все хиты самой популярной группы 90-х и 2000-х. Xит за хитом только этой ночью! Танцуют все!

Когда: 23 октября, пятница, 20.00.

Где: Тульский рок-клуб М2.

Стоимость: от 200 руб.

23 октября в тульском рок-клубе М2 выступит вокально-инструментальная музыкальная рок-группа имени Jardano Bruno. Группа образована в 2015 году в городе Воронеж. На данный момент имеет три полноформатных альбома, идет работа над четвертым. Охватывает такие жанры, как Alternative rock, Rapcore, Nu Metal.

Когда: 24 октября, суббота, 12.00.

Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 640 руб.

24 октября на сцене Городского концертного зала покажут детский спектакль «Щенячий патруль». «Щенячий патруль» – это команда отважных щенят, которые всегда готовы прийти на помощь каждому, кто окажется в беде.

Когда: 23-25 октября, c 10.00.

Где: Тульский областной экзотариум.

Стоимость: от 100 руб.

Тульский экзотариум приглашает посетителей. Из городских джунглей вы попадете в настоящие. Порадуйте себя и ребенка!

Когда: 24 октября, суббота, 17.00.

Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 450 руб.

24 октября в Городском концертном зале выступит журналист Андрей Норкин. С недавнего времени Андрей с большим успехом выступает с литературно-юмористической концертной программой «Другой формат».

Когда: 24 октября, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.

Стоимость: 1020 руб.

24 октября в CONCERT HALL пройдет фестиваль Сектор Газа «Памяти Юрия Хоя – 20 лет без Юры». В рамках фестиваля «Сектор Газа» организаторы поставили перед собой задачу – дать возможность всем, кому небезразлично творчество Юрия Клинских, почувствовать себя в окружении единомышленников и, конечно же, услышать любимые песни в живом исполнении.

Когда: 24 октября, суббота, 22.30.

Где: ТулКальян.

Стоимость: от 1000 руб.

24 октября Хабиб Нурмагомедов проведет третью защиту титула в легком весе. Теперь его противником станет американский боец Джастин Гэтжи, который в мае 2020 года победил соотечественника Тони Фергюсона. Поверьте, борьба будет очень жаркой!

Когда: 25 октября, воскресенье, 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 1 120 руб.

25 октября в Городском концертном зале выступит народный артист России Александр Серов. Какая же женщина сможет устоять перед трогательными «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь»? Артистическое обаяние Александра Серова безгранично. В его красивых балладах самые нежные строчки о любви причудливо переплетаются с замечательными мелодиями. Много лет он радует нас своим творчеством.

Когда: 24 октября, пятница, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Стоимость: от 600 р.

24 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннеси Уильямса. Сожаление о несбывшихся мечтах, попытка вернуть и вновь пережить мгновения счастья и осознание, что это невозможно так же, как склеить разбившегося стеклянного единорога Лауры.

Приобрести билет можно по ссылке.

Выходные в Музейном квартале Когда: 24-25 октября, суббота-воскресенье. Где: Музейный квартал. Новое пространство музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале приглашает туляков на экскурсии.