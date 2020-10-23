Выходные в Туле: 23-25 октября
На этих выходных удивляемся красоте вместе с Андреем Алексиным, любим до слёз с Александром Серовым и скучаем по «крошке» под хиты группы «Руки вверх», а ещё у нас кое-что приготовлено и для маленьких туляков.
Андрей Алексин
Где: ДК «Туламашзавод».
Стоимость: от 450 руб.
Поднимаем руки вверх
Где: Concert Hall.
Стоимость: 650 руб.
Jardano Bruno
Где: Тульский рок-клуб М2.
Стоимость: от 200 руб.
23 октября в тульском рок-клубе М2 выступит вокально-инструментальная музыкальная рок-группа имени Jardano Bruno. Группа образована в 2015 году в городе Воронеж. На данный момент имеет три полноформатных альбома, идет работа над четвертым. Охватывает такие жанры, как Alternative rock, Rapcore, Nu Metal.
«Щенячий патруль»
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 640 руб.
Тульский экзотариум
Когда: 23-25 октября, c 10.00.
Где: Тульский областной экзотариум.
Стоимость: от 100 руб.
Андрей Норкин
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 450 руб.
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
Где: Concert Hall.
Стоимость: 1020 руб.
Прямая трансляция UFC 254 | Хабиб – Гэтжи
Где: ТулКальян.
Стоимость: от 1000 руб.
Александр Серов
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1 120 руб.
Стеклянный зверинец
Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 600 р.
Выходные в Музейном квартале
Где: Музейный квартал.
Новое пространство музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале приглашает туляков на экскурсии.
Экскурсии в музее роботов и технологий «Сфера будущего»
Где: парк «Патриот Тула».
Стоимость: 300 руб.
Москва – Петушки
Где: Тульский камерный драматический театр.
Стоимость: от 550 руб.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Спайс бойз
Василиса приезжает в маленький городок, в котором родилась, к школьной подруге Инне на свадьбу. Жених Инны Чистый с двумя друзьями Ламбадой и Колбасой организовывает за день до свадьбы незапланированный мальчишник в загородном доме.
Инне это не нравится, и она едет к жениху выяснить отношения. Василиса решает поддержать подругу и сопровождает Инну. В ходе ссоры Василисе удается примирить молодоженов. Вечеринка набирает обороты, в разгар веселья парни употребляют спайс. Ребят накрывает волной галлюцинаций, и мир вокруг начинает утопать в кровавой пене.
Черный дрозд
Брат и сестра — Эддисон и Лиза — в бегах после ограбления казино, которое прошло не так, как хотелось бы. У молодых людей полная сумка наличных и большие проблемы за плечами. Впереди неизвестность и проблемы не меньшие. На скользкой зимней дороге машину беглецов заносит, и она переворачивается.
Проезжающий мимо полицейский подходит узнать в чем дело, и Эддисон его убивает. После убийства полицейского судьба сводит беглецов с экс-боксером, который возвращается в отчий дом на День благодарения после окончания карьеры. Эддисон и Лиза попадают на его семейный праздник и… фильм нельзя пересказать. Тем более снятый так талантливо. Его нужно смотреть.
Хороших выходных, и не забывайте про меры предосторожности!