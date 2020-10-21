Прямая трансляция UFC 254 | Хабиб – Гэтжи

Успей попасть на главное событие этих выходных, 24 октября Хабиб Нурмагомедов проведет третью защиту титула в легком весе.

Теперь его противником станет американский боец Джастин Гэтжи,

который в мае 2020 года победил соотечественника Тони Фергюсона. Поверьте, борьба будет очень жаркой!

Именно поэтому, приглашаем всех увидеть этот невероятный бой на большом экране!