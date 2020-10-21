Прямая трансляция UFC 254 | Хабиб – Гэтжи
Успей попасть на главное событие этих выходных, 24 октября Хабиб Нурмагомедов проведет третью защиту титула в легком весе.
Теперь его противником станет американский боец Джастин Гэтжи,
который в мае 2020 года победил соотечественника Тони Фергюсона. Поверьте, борьба будет очень жаркой!
Именно поэтому, приглашаем всех увидеть этот невероятный бой на большом экране!
Где и когда?
Тула, Советская ул., 10
24 октября 2020, суббота
22:30
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 50 ₽
21 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
24 октября, суббота 22:30
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
7 января, четверг 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
8 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽