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Прямая трансляция UFC 254 | Хабиб – Гэтжи

Прямая трансляция UFC 254 | Хабиб – Гэтжи

Успей попасть на главное событие этих выходных, 24 октября Хабиб Нурмагомедов проведет третью защиту титула в легком весе. 
 
Теперь его противником станет американский боец Джастин Гэтжи,
который в мае 2020 года победил соотечественника Тони Фергюсона. Поверьте, борьба будет очень жаркой!
 
Именно поэтому, приглашаем всех увидеть этот невероятный бой на большом экране! 
 
 
Где и когда?
ТулКальян
Тула, Советская ул., 10
24 октября 2020, суббота
22:30
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Касса
Lirika
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14 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 50 ₽
Digimortal
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21 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Прямая трансляция UFC 254 | Хабиб – Гэтжи
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24 октября, суббота 22:30
ТулКальян
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Трофим
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7 января, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Laber Band
Купить билет
8 ноября, воскресенье 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
DARK SECRET LOVE
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13 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
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