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«Щенячий патруль»

«Щенячий патруль»

24 октября на сцене Городского концертного зала покажут детский спектакль «Щенячий патруль».
 
«Щенячий патруль» - это команда отважных щенят, которые всегда готовы прийти на помощь каждому кто окажется в беде. В нашей команде, на сцене, вы увидите Зика Райдера, озорного десятилетнего мальчика, и его верных и отважных друзей-щенков: Маршала, Гонщика, Крепыша, Скай, Эверест, Мэра Гудвэй и её любимицу курочку Циполетту.
 
 
Их главная миссия — защита Бухты Приключений и её жителей от всевозможных напастей. Вначале, Команда Спасателей научит играть в Тяв-Тяв-Буги, потом помогут Меру Гудвей в получении посылки, при этом починят рельсы, спасут Циполетту, разоблачат жутко смешного призрака. Все юные зрители будут увлечены интереснейшей шоу программой и играми с отважной командой спасателей.
 
В конце представления каждый желающий зритель может сделать фото на память с любимыми героями!
 
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
24 октября 2020, суббота
12:00
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Lirika
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 ₽  Билеты: 50 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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