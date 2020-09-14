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Александр Серов

Александр Серов

25 октября в Городском концертном зале выступит народный артист России Александр Серов. Какая же женщина сможет устоять перед трогательными «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь»? Артистическое обаяние Александра Серова безгранично. В его красивых балладах самые нежные строчки о любви причудливо переплетаются с замечательными мелодиями. Много лет он радует нас своим творчеством.

Концерты этого артиста всегда проходят при переполненных зрительных залах. Публика с восторгом встречает каждую песню в его исполнении. Билеты на Александра Серова - это настоящий подарок для многих зрителей. Творчество этого певца занимает особое место на российской эстраде.

Впервые на большую сцену артист вышел в 1983 году в популярной телевизионной передаче «Шире круг». С тех пор каждая его встреча с публикой становится ярким и запоминающимся событием, подарком, сюрпризом для каждого слушателя. Стоит сказать об одной особенности этого исполнителя. Когда он выступает, то каждый в зале чувствует, что поет артист именно для него. Поэтому билеты на концерт Александра Серова всегда очень популярны. Поэтому, если вы хотите заказать на концерт Александра Серова билеты, то сделайте это лучше заранее.

 
 
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
25 октября 2020, воскресенье
19:00
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 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
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