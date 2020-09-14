25 октября в Городском концертном зале выступит народный артист России Александр Серов. Какая же женщина сможет устоять перед трогательными «Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь»? Артистическое обаяние Александра Серова безгранично. В его красивых балладах самые нежные строчки о любви причудливо переплетаются с замечательными мелодиями. Много лет он радует нас своим творчеством.

Концерты этого артиста всегда проходят при переполненных зрительных залах. Публика с восторгом встречает каждую песню в его исполнении. Билеты на Александра Серова - это настоящий подарок для многих зрителей. Творчество этого певца занимает особое место на российской эстраде.