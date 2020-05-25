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Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»

Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»

24 октября в CONCERT HALL пройдет фестиваль Сектор Газа «Памяти Юрия Хоя - 20 лет без Юры». В рамках фестиваля «Сектор Газа» организаторы поставили перед собой задачу - дать возможность всем, кому небезразлично творчество Юрия Клинских, почувствовать себя в окружении единомышленников, и, конечно же, услышать любимые песни в живом исполнении.
 
Фестиваль проходит при непосредственном участии старшей дочери Юрия Клинских – Ирины, музыкантов золотого состава группы «Сектор Газа» Татьяны Фатеевой и Владимира Лобанова, которых музыкально поддерживают участники групп «Чёрный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки».
 
Творческое наследие Юрия продолжает жить и завоёвывать новых слушателей. Не упустите возможность окунуться в атмосферу концертов того самого «Сектора Газа».
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
24 октября 2020, суббота
19:00
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Касса
Lirika
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14 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 50 ₽
Digimortal
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21 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Прямая трансляция UFC 254 | Хабиб – Гэтжи
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24 октября, суббота 22:30
ТулКальян
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Трофим
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7 января, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Laber Band
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8 ноября, воскресенье 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
DARK SECRET LOVE
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13 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
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