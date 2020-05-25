24 октября в CONCERT HALL пройдет фестиваль Сектор Газа «Памяти Юрия Хоя - 20 лет без Юры». В рамках фестиваля «Сектор Газа» организаторы поставили перед собой задачу - дать возможность всем, кому небезразлично творчество Юрия Клинских, почувствовать себя в окружении единомышленников, и, конечно же, услышать любимые песни в живом исполнении.

Фестиваль проходит при непосредственном участии старшей дочери Юрия Клинских – Ирины, музыкантов золотого состава группы «Сектор Газа» Татьяны Фатеевой и Владимира Лобанова, которых музыкально поддерживают участники групп «Чёрный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки».

Творческое наследие Юрия продолжает жить и завоёвывать новых слушателей. Не упустите возможность окунуться в атмосферу концертов того самого «Сектора Газа».