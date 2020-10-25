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90 фотографий ко Дню автомобилиста: найди себя на фото!

90 фотографий ко Дню автомобилиста: найди себя на фото!

25 октября в России отмечается День автомобилиста. Myslo сделал большую фотоподборку.

Сегодня принимают поздравления не только те, чья профессия связана с транспортом — водители автобусов, трамваев, троллейбусов, такси, дальнобойщики, автослесари, механики, инженеры, автомобильные электрики, — но и те, кому просто по душе каждый день ездить за рулем своего авто в личных целях.

Ищите себя на фото и делитесь в соцсетях!

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День автомобилиста, Фото: 54
День автомобилиста, Фото: 55
День автомобилиста, Фото: 56
День автомобилиста, Фото: 57
День автомобилиста, Фото: 58
День автомобилиста, Фото: 59
День автомобилиста, Фото: 60
День автомобилиста, Фото: 61
День автомобилиста, Фото: 62
День автомобилиста, Фото: 63
День автомобилиста, Фото: 64
День автомобилиста, Фото: 65
День автомобилиста, Фото: 66
День автомобилиста, Фото: 67
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День автомобилиста, Фото: 69
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День автомобилиста, Фото: 74
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День автомобилиста, Фото: 77
День автомобилиста, Фото: 78
День автомобилиста, Фото: 79
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День автомобилиста, Фото: 81
День автомобилиста, Фото: 82
День автомобилиста, Фото: 83
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День автомобилиста, Фото: 85
День автомобилиста, Фото: 86
День автомобилиста, Фото: 87
День автомобилиста, Фото: 88
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:03 +1
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