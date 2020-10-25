90 фотографий ко Дню автомобилиста: найди себя на фото!
25 октября в России отмечается День автомобилиста. Myslo сделал большую фотоподборку.
Сегодня принимают поздравления не только те, чья профессия связана с транспортом — водители автобусов, трамваев, троллейбусов, такси, дальнобойщики, автослесари, механики, инженеры, автомобильные электрики, — но и те, кому просто по душе каждый день ездить за рулем своего авто в личных целях.
Ищите себя на фото и делитесь в соцсетях!
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